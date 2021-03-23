***MEP*** METRO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor









***MEP*** METRO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler2.000.000 3.252 3.252 8.611 161.026 2.571.560 4.744.449 4.744.449Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler127.877 2.443.683 -2.571.560 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)1.416 1.416 -1.114.262 -1.112.846 -1.112.846Dönem Karı (Zararı)Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye Arttırımı3.193.256 -2.593.256 600.000 600.000Sermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler5.193.256 4.668 4.668 136.488 11.453 -1.114.262 4.231.603 4.231.603Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler5.193.256 4.668 4.668 136.488 11.453 -1.114.262 4.231.603 4.231.603Transferler-1.114.262 1.114.262 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-7.340 -7.340 518.627 511.287 511.287Dönem Karı (Zararı)Dönem Sonu Bakiyeler5.193.256 -2.672 -2.672 136.488 -1.102.809 518.627 4.742.890 4.742.890Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI1.663.351 59.703Dönem Karı (Zararı)518.627 -1.114.262Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)518.627 -1.114.262Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler1.228.162 300.252Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler10-11 9.919 11.778Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler372.675 359.867Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler6 372.675 359.867Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler810.917 26.642Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler14 36.181 26.642Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler20 774.736Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler7 1.915 -16.921Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri4.153 2.343Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri-2.238 -19.264Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili DüzeltmelerÖzkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili DüzeltmelerVergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler21 32.736 -81.114Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmelerİşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-145.935 916.378Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-82.921 872.340İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)4.2 -71.915 852.503İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)7 -11.006 19.837Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-4.197 1.559İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)8 1.516 -1.516İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)8 -5.713 3.075Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili DüzeltmelerPeşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)9 -2.999Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-37.036 40.449İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)4.2 -31.544 47.374İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)7 -5.492 -6.925Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)13 8.131 -7.541Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili DüzeltmelerFaaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-26.913 9.571İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)8 -26.913 9.571İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili DüzeltmelerFaaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları1.600.854 102.368Vergi İadeleri (Ödemeleri)8 62.497 -42.665YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI633.370 351.357Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri643.499Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları6 351.357Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit GirişleriMaddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-10.129 0Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları10 -8.718Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları11 -1.411Verilen Nakit Avans ve BorçlarVerilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri ÖdemelerFİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI0 600.000Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri15 600.000İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışlarıİşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit GirişleriBorçlanmadan Kaynaklanan Nakit GirişleriBorç Ödemelerine İlişkin Nakit ÇıkışlarıYABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)2.296.721 1.011.060NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)2.296.721 1.011.060DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ1.291.135 280.075DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3.587.856 1.291.135Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 3.587.856 1.291.135Finansal Yatırımlar1.799.857 2.816.031Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar6 1.799.857 2.816.031Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal VarlıklarTicari Alacaklar7-4-2 268.092 186.801İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar4.2 172.574 101.890İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 95.518 84.911Finans Sektörü Faaliyetlerinden AlacaklarDiğer Alacaklar8 5.613 1.516İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar8 1.516İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 5.613Müşteri Sözleşmelerinden Doğan VarlıklarTürev AraçlarPeşin Ödenmiş Giderler9 2.999 0İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler9 2.999 0Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar21 11.821 109.913ARA TOPLAM5.676.238 4.405.396TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR5.676.238 4.405.396DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar8 200 100İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 200 100Maddi Duran Varlıklar10 11.756 9.875Mobilya ve Demirbaşlar10 11.756 9.875Maddi Olmayan Duran Varlıklar11 945 2.616Bilgisayar Yazılımları11 945 2.616Ertelenmiş Vergi Varlığı21 73.558 11.916TOPLAM DURAN VARLIKLAR86.459 24.507TOPLAM VARLIKLAR5.762.697 4.429.903KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTicari Borçlar7-4 31.021 67.772İlişkili Taraflara Ticari Borçlar4.3 29.146 60.470İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 1.875 7.302Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar13 12.699 4.568Diğer Borçlar8 22.449 49.362İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 22.449 49.362Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü21 82.109Kısa Vadeli Karşılıklar14 788.812 11.376Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar14 14.076 11.376Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar14 774.736ARA TOPLAM937.090 133.078TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER937.090 133.078UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Karşılıklar14 81.753 40.932Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar14 81.753 40.932Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü21 964 24.290TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER82.717 65.222TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER1.019.807 198.300ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar4.742.890 4.231.603Ödenmiş Sermaye15 5.193.256 5.193.256Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)15 -2.672 4.668Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)15 -2.672 4.668Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)15 -2.672 4.668Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler15 136.488 136.488Yasal Yedekler15 136.488 136.488Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları15 -1.102.809 11.453Net Dönem Karı veya Zararı518.627 -1.114.262TOPLAM ÖZKAYNAKLAR4.742.890 4.231.603TOPLAM KAYNAKLAR5.762.697 4.429.903Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat16 7.014.033 8.695.248Satışların Maliyeti16 -4.085.584 -8.452.784TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)2.928.449 242.464Finans Sektörü Faaliyetleri HasılatıFinans Sektörü Faaliyetleri MaliyetiFİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)BRÜT KAR (ZARAR)2.928.449 242.464Genel Yönetim Giderleri17 -1.553.213 -1.376.901Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler18 11.387 27.812Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler18 -778.889 -2.343ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)607.734 -1.108.968Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler19 318.374 538.404Yatırım Faaliyetlerinden Giderler19 -372.675 -625.211FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)553.433 -1.195.775SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)553.433 -1.195.775Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri22 -34.806 81.513Dönem Vergi (Gideri) Geliri-117.704Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri22 82.898 81.513SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)518.627 -1.114.262DÖNEM KARI (ZARARI)518.627 -1.114.262Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları518.627 -1.114.262Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 22 0,10000000 -0,33400000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar21 -7.340 1.416Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)21 -9.410 1.815Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler21 2.070 -399Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi21 2.070 -399Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0Yabancı Para Çevrim Farkları0 0Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak PaylarKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin VergilerDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-7.340 1.416TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)511.287 -1.112.846Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları511.287 -1.112.846http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/920016BIST