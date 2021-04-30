***MEP*** METRO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor









***MEP*** METRO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler5.193.256 4.668 4.668 136.488 11.453 -1.114.262 4.231.603 4.231.603Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler-1.114.262 1.114.262 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-12.473 -12.473 -12.473 -12.473Dönem Karı (Zararı)-396.355 -396.355 -396.355Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler5.193.256 -7.805 -7.805 136.488 -1.102.809 -396.355 3.822.775 3.822.775Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler5.193.256 -2.672 -2.672 136.488 -1.102.809 518.627 4.742.890 4.742.890Transferler518.627 -518.627 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-6.988 -6.988 592.498 585.510 585.510Dönem Karı (Zararı)Dönem Sonu Bakiyeler5.193.256 -9.660 -9.660 136.488 -584.182 592.498 5.328.400 5.328.400Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI633.939 -697.121Dönem Karı (Zararı)592.498 -396.355Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)592.498 -396.355Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler221.127 -144.643Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler10-11 2.202 3.061Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler0 -33.245Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler6 -33.245Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler67.180 42.480Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler14 67.180 42.480Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler7 216 1.908Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri4.465 1.908Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri-4.249Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili DüzeltmelerÖzkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili DüzeltmelerVergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler21 151.529 -158.847Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmelerİşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-90.858 -151.040Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-15.770 13.582İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)4.2 -13.012 9.991İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)7 -2.758 3.591Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler1.481 -689İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)8 1.481 -689Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili DüzeltmelerPeşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)9 -100.196 -89.804Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler22.639 -49.441İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)4.2 -25.161 -53.756İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)7 47.800 4.315Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)13 1.989 9.790Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili DüzeltmelerFaaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-1.001 -34.478İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)8 -1.001 -34.478İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili DüzeltmelerFaaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları722.767 -692.038Vergi İadeleri (Ödemeleri)8 -88.828 -5.083YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-3.373.632 694.600Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri-3.373.632 696.011Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit GirişleriMaddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları0 -1.411Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları11 -1.411Verilen Nakit Avans ve BorçlarVerilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri ÖdemelerFİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI0 0Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışlarıİşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit GirişleriBorçlanmadan Kaynaklanan Nakit GirişleriBorç Ödemelerine İlişkin Nakit ÇıkışlarıYABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-2.739.693 -2.521NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-2.739.693 -2.521DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3.587.856 1.291.135DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ848.163 1.288.614Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 848.163 3.587.856Finansal Yatırımlar5.173.489 1.799.857Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar6 5.173.489 1.799.857Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal VarlıklarTicari Alacaklar7-4-2 283.265 268.092İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar4.2 186.414 172.574İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 96.851 95.518Finans Sektörü Faaliyetlerinden AlacaklarDiğer Alacaklar8 4.232 5.613İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 4.232 5.613Müşteri Sözleşmelerinden Doğan VarlıklarTürev AraçlarPeşin Ödenmiş Giderler9 103.195 2.999İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler9 103.195 2.999Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar21 11.821ARA TOPLAM6.412.344 5.676.238TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR6.412.344 5.676.238DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar8 100 200İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 100 200Maddi Duran Varlıklar10 9.670 11.756Mobilya ve Demirbaşlar10 9.670 11.756Maddi Olmayan Duran Varlıklar11 829 945Bilgisayar Yazılımları11 829 945Ertelenmiş Vergi Varlığı21 37.085 73.558TOPLAM DURAN VARLIKLAR47.684 86.459TOPLAM VARLIKLAR6.460.028 5.762.697KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTicari Borçlar7-4 53.279 31.021İlişkili Taraflara Ticari Borçlar4.3 4.302 29.146İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 48.977 1.875Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar13 14.688 12.699Diğer Borçlar8 21.448 22.449İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 21.448 22.449Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü21 68.111 82.109Kısa Vadeli Karşılıklar14 816.043 788.812Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar14 41.307 14.076Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar14 774.736 774.736ARA TOPLAM973.569 937.090TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER973.569 937.090UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Karşılıklar14 128.690 81.753Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar14 128.690 81.753Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü21 29.369 964TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER158.059 82.717TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER1.131.628 1.019.807ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar5.328.400 4.742.890Ödenmiş Sermaye15 5.193.256 5.193.256Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)15 -9.660 -2.672Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)15 -9.660 -2.672Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)15 -9.660 -2.672Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler15 136.488 136.488Yasal Yedekler15 136.488 136.488Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları15 -584.182 -1.102.809Net Dönem Karı veya Zararı592.498 518.627TOPLAM ÖZKAYNAKLAR5.328.400 4.742.890TOPLAM KAYNAKLAR6.460.028 5.762.697Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat16 804.554 529.266Satışların Maliyeti16 -6.863 -2.581TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)797.691 526.685Finans Sektörü Faaliyetleri HasılatıFinans Sektörü Faaliyetleri MaliyetiFİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)BRÜT KAR (ZARAR)797.691 526.685Genel Yönetim Giderleri17 -568.708 -449.477Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler18 5.710 4.979Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler18 -4.465 -2.801ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)230.228 79.386Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler19 515.546 33.826Yatırım Faaliyetlerinden Giderler19 -664.896FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)745.774 -551.684SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)745.774 -551.684Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri22 -153.276 155.329Dönem Vergi (Gideri) Geliri-86.651Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri22 -66.625 155.329SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)592.498 -396.355DÖNEM KARI (ZARARI)592.498 -396.355Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları592.498 -396.355Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 22 -0,11400000 -0,19800000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar21 -6.988 -12.473Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)21 -8.735 -15.991Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler21 1.747 3.518Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi21 1.747 3.518Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0Yabancı Para Çevrim Farkları0 0Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak PaylarKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin VergilerDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-6.988 -12.473TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)585.510 -408.828Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları585.510 -408.828http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/933411BIST