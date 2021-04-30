***MEP*** METRO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor
30.04.2021 16:24
***MEP*** METRO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
5.193.256 4.668 4.668 136.488 11.453 -1.114.262 4.231.603 4.231.603
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
-1.114.262 1.114.262 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-12.473 -12.473 -12.473 -12.473
Dönem Karı (Zararı)
-396.355 -396.355 -396.355
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
5.193.256 -7.805 -7.805 136.488 -1.102.809 -396.355 3.822.775 3.822.775
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
5.193.256 -2.672 -2.672 136.488 -1.102.809 518.627 4.742.890 4.742.890
Transferler
518.627 -518.627 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-6.988 -6.988 592.498 585.510 585.510
Dönem Karı (Zararı)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
5.193.256 -9.660 -9.660 136.488 -584.182 592.498 5.328.400 5.328.400
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
633.939 -697.121
Dönem Karı (Zararı)
592.498 -396.355
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
592.498 -396.355
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
221.127 -144.643
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10-11 2.202 3.061
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 -33.245
Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 -33.245
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
67.180 42.480
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 67.180 42.480
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
7 216 1.908
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
4.465 1.908
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
-4.249
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
21 151.529 -158.847
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-90.858 -151.040
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-15.770 13.582
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
4.2 -13.012 9.991
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -2.758 3.591
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
1.481 -689
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 1.481 -689
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
0
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
9 -100.196 -89.804
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
22.639 -49.441
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
4.2 -25.161 -53.756
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 47.800 4.315
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
13 1.989 9.790
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.001 -34.478
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
8 -1.001 -34.478
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
722.767 -692.038
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
8 -88.828 -5.083
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-3.373.632 694.600
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
-3.373.632 696.011
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 -1.411
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -1.411
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.739.693 -2.521
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.739.693 -2.521
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3.587.856 1.291.135
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
848.163 1.288.614
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
5 848.163 3.587.856
Finansal Yatırımlar
5.173.489 1.799.857
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
6 5.173.489 1.799.857
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
Ticari Alacaklar
7-4-2 283.265 268.092
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4.2 186.414 172.574
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 96.851 95.518
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0
Diğer Alacaklar
8 4.232 5.613
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 4.232 5.613
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0
Türev Araçlar
0
Peşin Ödenmiş Giderler
9 103.195 2.999
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9 103.195 2.999
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
21 11.821
ARA TOPLAM
6.412.344 5.676.238
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
6.412.344 5.676.238
DURAN VARLIKLAR
Diğer Alacaklar
8 100 200
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 100 200
Maddi Duran Varlıklar
10 9.670 11.756
Mobilya ve Demirbaşlar
10 9.670 11.756
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 829 945
Bilgisayar Yazılımları
11 829 945
Ertelenmiş Vergi Varlığı
21 37.085 73.558
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
47.684 86.459
TOPLAM VARLIKLAR
6.460.028 5.762.697
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Ticari Borçlar
7-4 53.279 31.021
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4.3 4.302 29.146
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 48.977 1.875
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13 14.688 12.699
Diğer Borçlar
8 21.448 22.449
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 21.448 22.449
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
21 68.111 82.109
Kısa Vadeli Karşılıklar
14 816.043 788.812
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
14 41.307 14.076
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
14 774.736 774.736
ARA TOPLAM
973.569 937.090
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
973.569 937.090
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Karşılıklar
14 128.690 81.753
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
14 128.690 81.753
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
21 29.369 964
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
158.059 82.717
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.131.628 1.019.807
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
5.328.400 4.742.890
Ödenmiş Sermaye
15 5.193.256 5.193.256
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
15 -9.660 -2.672
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15 -9.660 -2.672
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15 -9.660 -2.672
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
0
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
15 136.488 136.488
Yasal Yedekler
15 136.488 136.488
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
15 -584.182 -1.102.809
Net Dönem Karı veya Zararı
592.498 518.627
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
5.328.400 4.742.890
TOPLAM KAYNAKLAR
6.460.028 5.762.697
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
16 804.554 529.266
Satışların Maliyeti
16 -6.863 -2.581
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
797.691 526.685
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0
BRÜT KAR (ZARAR)
797.691 526.685
Genel Yönetim Giderleri
17 -568.708 -449.477
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
18 5.710 4.979
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
18 -4.465 -2.801
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
230.228 79.386
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
19 515.546 33.826
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
19 -664.896
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
745.774 -551.684
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
745.774 -551.684
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
22 -153.276 155.329
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-86.651
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
22 -66.625 155.329
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
592.498 -396.355
DÖNEM KARI (ZARARI)
592.498 -396.355
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
592.498 -396.355
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 22 -0,11400000 -0,19800000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
21 -6.988 -12.473
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
21 -8.735 -15.991
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
21 1.747 3.518
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
21 1.747 3.518
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-6.988 -12.473
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
585.510 -408.828
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
585.510 -408.828
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/933411
BIST