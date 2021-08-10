***MEP*** METRO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor









***MEP*** METRO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Avansı Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler5.193.256 4.668 4.668 136.488 11.453 -1.114.262 4.231.603 4.231.603Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler5.193.256 -1.148 -1.148 136.488 -1.102.809 -89.650 4.136.137 4.136.137Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler5.193.256 -2.672 -2.672 136.488 -1.102.809 518.627 4.742.890 4.742.890Transferler27.386 491.241 -518.627 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-20.774 -20.774 -80.615 -101.389 -101.389Dönem Karı (Zararı)Sermaye Avansı500.000 500.000 500.000Dönem Sonu Bakiyeler5.193.256 500.000 -23.446 -23.446 163.874 -611.568 -80.615 5.141.501 5.141.501Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI673.765 634.847Dönem Karı (Zararı)-80.615 -89.650Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-80.615 -89.650Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler1.005.261 885.864Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler10-11 27.263 5.612Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler973.695 104.197Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler6 973.695 104.197Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler43.677 806.304Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler14 43.677 31.568Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler774.736Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler7 8.071 1.630Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler7 7.528Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri7 543 1.630Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili DüzeltmelerÖzkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili DüzeltmelerVergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler21 -47.445 -31.879Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmelerİşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-78.200 -158.981Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-12.801 -35.262İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)7 -6.326 -30.814İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)7 -6.475 -4.448Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler59 -2.122İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)1.516İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)8 59 -3.638Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili DüzeltmelerPeşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)9 -63.037 -58.898Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-3.328 -56.714İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)7 -23.195 -56.151İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)7 19.867 -563Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)13 173 8.546Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili DüzeltmelerFaaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler734 -14.531İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)8 734 -14.531İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili DüzeltmelerFaaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları846.446 637.233Vergi İadeleri (Ödemeleri)21 -172.681 -2.386YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-2.991.120 2.704.704Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri6 -2.991.120 2.711.834Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit GirişleriMaddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları0 -7.130Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-5.719Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları11 -1.411Verilen Nakit Avans ve BorçlarVerilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri ÖdemelerFİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI470.900 0Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri500.000İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışlarıİşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit GirişleriBorçlanmadan Kaynaklanan Nakit GirişleriBorç Ödemelerine İlişkin Nakit ÇıkışlarıKira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-29.100YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-1.846.455 3.339.551NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-1.846.455 3.339.551DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3.587.856 1.291.135DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ1.741.401 4.630.686Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 1.741.401 3.587.856Finansal Yatırımlar3.817.282 1.799.857Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar6 3.817.282 1.799.857Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal VarlıklarTicari Alacaklar8-4-2 280.338 268.092İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar4.2 178.569 172.574İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar8 101.769 95.518Finans Sektörü Faaliyetlerinden AlacaklarDiğer Alacaklar9 5.654 5.613İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 5.654 5.613Müşteri Sözleşmelerinden Doğan VarlıklarTürev AraçlarPeşin Ödenmiş Giderler10 66.036 2.999İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler10 66.036 2.999Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar10 13.525 11.821ARA TOPLAM5.924.236 5.676.238TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR5.924.236 5.676.238DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar9 100 200İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 100 200Maddi Duran Varlıklar11 8.051 11.756Mobilya ve Demirbaşlar11 8.051 11.756Kullanım Hakkı Varlıkları13 88.267Maddi Olmayan Duran Varlıklar12 712 945Diğer Haklar12 712 945Ertelenmiş Vergi Varlığı22 345.051 73.558TOPLAM DURAN VARLIKLAR442.181 86.459TOPLAM VARLIKLAR6.366.417 5.762.697KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları31.834İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları31.834Kiralama İşlemlerinden Borçlar 1.027.683 937.090UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar58.186İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar8 58.186Kiralama İşlemlerinden Borçlar8 58.186Uzun Vadeli Karşılıklar15 138.440 81.753Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar15 138.440 81.753Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü21 607 964TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER197.233 82.717TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER1.224.916 1.019.807ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar5.141.501 4.742.890Ödenmiş Sermaye15 5.193.256 5.193.256Sermaye Avansı500.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)16 -23.446 -2.672Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)16 -23.446 -2.672Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)16 -23.446 -2.672Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler16 163.874 136.488Yasal Yedekler16 163.874 136.488Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları16 -611.568 -1.102.809Net Dönem Karı veya Zararı-80.615 518.627TOPLAM ÖZKAYNAKLAR5.141.501 4.742.890TOPLAM KAYNAKLAR6.366.417 5.762.697Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat17 2.393.075 4.583.343 1.588.521 4.054.077Satışların Maliyeti17 -778.027 -3.087.615 -771.165 -3.085.035TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)1.615.048 1.495.728 817.356 969.042Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı0 0 0Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti0 0 0FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 0 0BRÜT KAR (ZARAR)1.615.048 1.495.728 817.356 969.042Genel Yönetim Giderleri18 -940.691 -823.452 -371.983 -373.975Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler19 6.699 7.386 989 2.407Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler20 -4.423 -778.372 42 -775.571ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)676.633 -98.710 446.404 -178.097Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler21 450.202 83.018 -65.344 49.192Yatırım Faaliyetlerinden Giderler21 -1.242.173 -104.197 -1.242.173 560.699FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-115.338 -119.889 -861.113 431.794Finansman Giderleri22 -7.528 -7.528SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-122.866 -119.889 -868.641 431.794Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri22 42.251 30.239 195.527 -125.090Dönem Vergi (Gideri) Geliri22 -224.405 -137.754Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri22 266.656 30.239 333.281 -125.090SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-80.615 -89.650 -673.114 306.704DÖNEM KARI (ZARARI)-80.615 -89.650 -673.114 306.704Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları23 -80.615 -89.650 -673.114 306.704Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 23 -0,01600000 -0,01700000 -0,12800000 0,05900000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar23 -20.774 -5.816 -13.786 6.657Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)23 -25.968 -7.456 -17.233 8.535Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler23 5.194 1.640 3.447 -1.878Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi23 5.194 1.640 3.447 -1.878Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0Yabancı Para Çevrim Farkları0 0 0 0Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar0 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-20.774 -5.816 -13.786 6.657TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-101.389 -95.466 -686.900 313.361Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları23 -101.389 -95.466 -686.900 313.361http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/956979BIST