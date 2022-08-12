***MEP*** METRO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor
12.08.2022 18:08
***MEP*** METRO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Avansı Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
5.193.256 -2.672 136.488 -1.102.809 518.627 4.742.890 4.742.890
Transferler
27.386 491.241 -518.627
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-20.774 -80.615 -101.389 -101.389
Sermaye Avansı
500.000 500.000 500.000
Dönem Sonu Bakiyeler
5.193.256 500.000 -23.446 163.874 -611.568 -80.615 5.141.501 5.141.501
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
8.000.000 -22.513 163.874 -611.568 1.141.164 8.670.957 8.670.957
Transferler
23.463 1.117.701 -1.141.164
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-17.495 -1.505.805 -1.523.300 -1.523.300
Dönem Karı (Zararı)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Avansı
4.500.000 4.500.000 4.500.000
Dönem Sonu Bakiyeler
8.000.000 4.500.000 -40.008 187.337 506.133 -1.505.805 11.647.657 11.647.657
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
668.938 673.765
Dönem Karı (Zararı)
-1.505.805 -80.615
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-1.505.805 -80.615
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
2.337.759 1.005.261
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10-11 37.808 27.263
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
1.627.548 973.695
Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 1.627.548 973.695
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
74.623 38.483
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15 74.623 38.483
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
8.420 8.071
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-7.410 -7.528
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
7.410 7.528
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
7.166 7.528
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
1.254 543
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
22 589.360 -42.251
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-94.060 -78.200
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7 -23.952 -12.801
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-15.872 -6.326
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-8.080 -6.475
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
8 -122 59
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-122 59
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
9 -88.689 -63.037
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7 2.876 -3.328
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
4.920 -23.195
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-2.044 19.867
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
13 14.512 173
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8 1.315 734
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
1.315 734
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
737.894 846.446
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
22 -68.956 -172.681
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-2.588.895 -2.991.120
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
15.715.280
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
6 -18.180.636 -2.991.120
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10-11 -123.539 0
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-123.539
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
4.470.900 470.900
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
15 4.500.000 500.000
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-29.100 -29.100
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.550.943 -1.846.455
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.550.943 -1.846.455
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3.637.273 3.587.856
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6.188.216 1.741.401
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
5 6.188.216 3.637.273
Finansal Yatırımlar
6.273.002 5.435.194
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
6.273.002 5.435.194
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılarak Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
6 6.273.002 5.435.194
Ticari Alacaklar
8 343.818 320.962
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
235.017 219.885
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
108.801 101.077
Diğer Alacaklar
9 4.543 4.321
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
4.543 4.321
Peşin Ödenmiş Giderler
90.899 2.210
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 90.899 2.210
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
119.298
ARA TOPLAM
12.900.478 9.519.258
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
12.900.478 9.519.258
DURAN VARLIKLAR
Diğer Alacaklar
0 100
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 100
Maddi Duran Varlıklar
11 114.842 5.553
Mobilya ve Demirbaşlar
114.842 5.553
Kullanım Hakkı Varlıkları
13 63.188 86.513
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 247 480
Diğer Haklar
247 480
Ertelenmiş Vergi Varlığı
22 81.058 126.663
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
259.335 219.309
TOPLAM VARLIKLAR
13.159.813 9.738.567
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
0
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
7 51.681 52.321
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
51.681 52.321
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
51.681 52.321
Ticari Borçlar
8 17.463 14.673
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4.881 58
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
12.582 14.615
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
14 40.890 26.378
Diğer Borçlar
9 18.831 17.516
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
18.831 17.516
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
22 10.069
Kısa Vadeli Karşılıklar
15 814.869 783.710
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
40.133 8.974
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
774.736 774.736
ARA TOPLAM
953.803 894.598
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
953.803 894.598
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
7 14.631 35.681
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
14.631 35.681
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
14.631 35.681
Uzun Vadeli Karşılıklar
202.274 136.941
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
15 202.274 136.941
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
22 341.448 390
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
558.353 173.012
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.512.156 1.067.610
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
11.647.657 8.670.957
Ödenmiş Sermaye
16 8.000.000 8.000.000
Sermaye Avansı
4.500.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-40.008 -22.513
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-40.008 -22.513
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16 -40.008 -22.513
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
187.337 163.874
Yasal Yedekler
16 187.337 163.874
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
16 506.133 -611.568
Net Dönem Karı veya Zararı
-1.505.805 1.141.164
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
11.647.657 8.670.957
TOPLAM KAYNAKLAR
13.159.813 9.738.567
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
17 17.816.065 2.393.075 1.055.925 1.588.521
Satışların Maliyeti
17 -15.736.120 -778.027 -25.387 -771.165
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
2.079.945 1.615.048 1.030.538 817.356
BRÜT KAR (ZARAR)
2.079.945 1.615.048 1.030.538 817.356
Genel Yönetim Giderleri
18 -1.562.698 -940.691 -623.739 -371.983
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19 19.848 6.699 8.074 989
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
19 -7.166 -4.423 -6.721 42
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
529.929 676.633 408.152 446.404
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
20 192.638 450.202 78.424 -65.344
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
20 -1.627.548 -1.242.173 -1.077.845 -1.242.173
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-904.981 -115.338 -591.269 -861.113
Finansman Giderleri
21 -11.464 -7.528 -2.773 -7.528
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-916.445 -122.866 -594.042 -868.641
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-589.360 42.251 -343.020 195.527
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
22 -198.323 -224.405 -130.683 -137.754
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
22 -391.037 266.656 -212.337 333.281
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.505.805 -80.615 -937.062 -673.114
DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.505.805 -80.615 -937.062 -673.114
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
23 -1.505.805 -80.615 -937.062 -673.114
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 23 -0,18800000 -0,01600000 -0,11700000 -0,13000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
22 -17.495 -20.774 9.495 -13.786
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-21.869 -25.968 11.868 -17.233
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
4.374 5.194 -2.373 3.447
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
4.374 5.194 -2.373 3.447
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-17.495 -20.774 9.495 -13.786
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.523.300 -101.389 -927.567 -686.900
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
23 -1.523.300 -101.389 -927.567 -686.900
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1055130
BIST