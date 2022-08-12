***MEP*** METRO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor









***MEP*** METRO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Avansı Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler5.193.256 -2.672 136.488 -1.102.809 518.627 4.742.890 4.742.890Transferler27.386 491.241 -518.627Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-20.774 -80.615 -101.389 -101.389Sermaye Avansı500.000 500.000 500.000Dönem Sonu Bakiyeler5.193.256 500.000 -23.446 163.874 -611.568 -80.615 5.141.501 5.141.501Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler8.000.000 -22.513 163.874 -611.568 1.141.164 8.670.957 8.670.957Transferler23.463 1.117.701 -1.141.164Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-17.495 -1.505.805 -1.523.300 -1.523.300Dönem Karı (Zararı)Sermaye ArttırımıSermaye Avansı4.500.000 4.500.000 4.500.000Dönem Sonu Bakiyeler8.000.000 4.500.000 -40.008 187.337 506.133 -1.505.805 11.647.657 11.647.657Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI668.938 673.765Dönem Karı (Zararı)-1.505.805 -80.615Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-1.505.805 -80.615Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler2.337.759 1.005.261Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler10-11 37.808 27.263Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler1.627.548 973.695Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler6 1.627.548 973.695Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler74.623 38.483Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler15 74.623 38.483Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler8.420 8.071Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-7.410 -7.528Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler7.410 7.528Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri7.166 7.528Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri1.254 543Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler22 589.360 -42.251İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-94.060 -78.200Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler7 -23.952 -12.801İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-15.872 -6.326İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-8.080 -6.475Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler8 -122 59İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-122 59Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)9 -88.689 -63.037Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler7 2.876 -3.328İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)4.920 -23.195İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-2.044 19.867Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)13 14.512 173Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler8 1.315 734İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)1.315 734Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları737.894 846.446Vergi İadeleri (Ödemeleri)22 -68.956 -172.681YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-2.588.895 -2.991.120Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri15.715.280Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları6 -18.180.636 -2.991.120Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları10-11 -123.539 0Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-123.539FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI4.470.900 470.900Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri15 4.500.000 500.000Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-29.100 -29.100YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)2.550.943 -1.846.455NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)2.550.943 -1.846.455DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3.637.273 3.587.856DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6.188.216 1.741.401Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 6.188.216 3.637.273Finansal Yatırımlar6.273.002 5.435.194Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar6.273.002 5.435.194Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılarak Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar6 6.273.002 5.435.194Ticari Alacaklar8 343.818 320.962İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar235.017 219.885İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar108.801 101.077Diğer Alacaklar9 4.543 4.321İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar4.543 4.321Peşin Ödenmiş Giderler90.899 2.210İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler10 90.899 2.210Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar119.298ARA TOPLAM12.900.478 9.519.258TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR12.900.478 9.519.258DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar0 100İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 100Maddi Duran Varlıklar11 114.842 5.553Mobilya ve Demirbaşlar114.842 5.553Kullanım Hakkı Varlıkları13 63.188 86.513Maddi Olmayan Duran Varlıklar12 247 480Diğer Haklar247 480Ertelenmiş Vergi Varlığı22 81.058 126.663TOPLAM DURAN VARLIKLAR259.335 219.309TOPLAM VARLIKLAR13.159.813 9.738.567KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalarİlişkili Taraflardan Kısa Vadeli BorçlanmalarUzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları7 51.681 52.321İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımlarıİlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları51.681 52.321Kiralama İşlemlerinden Borçlar51.681 52.321Ticari Borçlar8 17.463 14.673İlişkili Taraflara Ticari Borçlar4.881 58İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar12.582 14.615Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar14 40.890 26.378Diğer Borçlar9 18.831 17.516İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar18.831 17.516Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü22 10.069Kısa Vadeli Karşılıklar15 814.869 783.710Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar40.133 8.974Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar774.736 774.736ARA TOPLAM953.803 894.598TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER953.803 894.598UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar7 14.631 35.681İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar14.631 35.681Kiralama İşlemlerinden Borçlar14.631 35.681Uzun Vadeli Karşılıklar202.274 136.941Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar15 202.274 136.941Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü22 341.448 390TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER558.353 173.012TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER1.512.156 1.067.610ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar11.647.657 8.670.957Ödenmiş Sermaye16 8.000.000 8.000.000Sermaye Avansı4.500.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-40.008 -22.513Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-40.008 -22.513Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)16 -40.008 -22.513Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler187.337 163.874Yasal Yedekler16 187.337 163.874Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları16 506.133 -611.568Net Dönem Karı veya Zararı-1.505.805 1.141.164TOPLAM ÖZKAYNAKLAR11.647.657 8.670.957TOPLAM KAYNAKLAR13.159.813 9.738.567Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat17 17.816.065 2.393.075 1.055.925 1.588.521Satışların Maliyeti17 -15.736.120 -778.027 -25.387 -771.165TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)2.079.945 1.615.048 1.030.538 817.356BRÜT KAR (ZARAR)2.079.945 1.615.048 1.030.538 817.356Genel Yönetim Giderleri18 -1.562.698 -940.691 -623.739 -371.983Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler19 19.848 6.699 8.074 989Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler19 -7.166 -4.423 -6.721 42ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)529.929 676.633 408.152 446.404Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler20 192.638 450.202 78.424 -65.344Yatırım Faaliyetlerinden Giderler20 -1.627.548 -1.242.173 -1.077.845 -1.242.173FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-904.981 -115.338 -591.269 -861.113Finansman Giderleri21 -11.464 -7.528 -2.773 -7.528SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-916.445 -122.866 -594.042 -868.641Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-589.360 42.251 -343.020 195.527Dönem Vergi (Gideri) Geliri22 -198.323 -224.405 -130.683 -137.754Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri22 -391.037 266.656 -212.337 333.281SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-1.505.805 -80.615 -937.062 -673.114DÖNEM KARI (ZARARI)-1.505.805 -80.615 -937.062 -673.114Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları23 -1.505.805 -80.615 -937.062 -673.114Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 23 -0,18800000 -0,01600000 -0,11700000 -0,13000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar22 -17.495 -20.774 9.495 -13.786Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-21.869 -25.968 11.868 -17.233Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler4.374 5.194 -2.373 3.447Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi4.374 5.194 -2.373 3.447Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-17.495 -20.774 9.495 -13.786TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-1.523.300 -101.389 -927.567 -686.900Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları23 -1.523.300 -101.389 -927.567 -686.900http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1055130BIST