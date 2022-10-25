***MEP*** METRO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor
25.10.2022 18:06
***MEP*** METRO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Avansı Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
5.193.256 -2.672 136.488 -1.102.809 518.627 4.742.890 4.742.890
Transferler
27.386 491.241 -519.627
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-30.195 -342.099 -372.294 -372.294
Sermaye Avansı
2.806.744 2.806.744 2.806.744
Dönem Sonu Bakiyeler
5.193.256 2.806.744 -32.867 163.874 -611.568 -342.099 7.177.340 7.177.340
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
8.000.000 -22.513 163.874 -611.568 1.141.164 8.670.957 8.670.957
Transferler
23.463 1.117.701 -1.141.164
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-78.084 -1.940.527 -2.018.611 -2.018.611
Sermaye Azaltımı
4.500.000 4.500.000 4.500.000
Dönem Sonu Bakiyeler
12.500.000 -100.597 187.337 506.133 -1.940.527 11.152.346 11.152.346
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
685.242 1.035.588
Dönem Karı (Zararı)
-1.940.527 -342.099
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-1.940.527 -342.099
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
2.849.362 1.751.666
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11-12-13 58.480 40.661
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
137.075 1.825.461
Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 137.075 1.825.461
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
2.347.567 11.527
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15 82.984 11.527
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
2.264.583
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
11.482 11.762
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11.125 10.566
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
6.913 1.196
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
-6.556
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
22 294.758 -137.745
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-136.236 -62.255
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
8 -110.294 -14.985
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-101.190 -10.510
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-9.104 -4.475
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
9 2.521 3.843
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
2.521 3.843
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
10 -75.348 -32.614
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8 23.212 -20.928
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
9.254 -25.195
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
13.958 4.267
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
14 15.534 1.044
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
9 8.139 1.385
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
8.139 1.385
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
772.599 1.347.312
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
22 -87.357 -311.724
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-6.519.981 -3.073.209
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
18.180.636
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
6 -24.565.931 -3.073.209
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11-12 -134.686 0
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-134.686
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
4.456.350 2.763.094
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
16 4.500.000 2.806.744
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-43.650 -43.650
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.378.389 725.473
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.378.389 725.473
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3.637.273 3.587.856
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
2.258.884 4.313.329
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
5 2.258.884 3.637.273
Finansal Yatırımlar
11.683.415 5.435.194
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
11.683.415 5.435.194
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılarak Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
6 11.683.415 5.435.194
Ticari Alacaklar
8 430.413 320.962
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
320.108 219.885
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
110.305 101.077
Diğer Alacaklar
9 1.900 4.321
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
1.900 4.321
Peşin Ödenmiş Giderler
10 77.557 2.210
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
5.000
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
72.557 2.210
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
10 119.298
ARA TOPLAM
14.452.169 9.519.258
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
14.452.169 9.519.258
DURAN VARLIKLAR
Diğer Alacaklar
0 100
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 100
Maddi Duran Varlıklar
11 117.097 5.553
Mobilya ve Demirbaşlar
117.097 5.553
Kullanım Hakkı Varlıkları
13 51.525 86.513
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 130 480
Diğer Haklar
130 480
Ertelenmiş Vergi Varlığı
22 94.784 126.663
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
263.536 219.309
TOPLAM VARLIKLAR
14.715.705 9.738.567
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
0
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
7 51.706 52.321
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
51.706 52.321
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
51.706 52.321
Ticari Borçlar
8 37.399 14.673
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
9.130 58
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
28.269 14.615
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
14 41.912 26.378
Diğer Borçlar
9 25.655 17.516
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
25.655 17.516
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
22 35.709
Kısa Vadeli Karşılıklar
15 3.075.576 783.710
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
36.257 8.974
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
3.039.319 774.736
ARA TOPLAM
3.267.957 894.598
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.267.957 894.598
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
7 3.771 35.681
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
3.771 35.681
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
3.771 35.681
Uzun Vadeli Karşılıklar
290.247 136.941
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
15 290.247 136.941
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
22 1.384 390
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
295.402 173.012
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
3.563.359 1.067.610
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
11.152.346 8.670.957
Ödenmiş Sermaye
16 12.500.000 8.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-100.597 -22.513
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-100.597 -22.513
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16 -100.597 -22.513
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
187.337 163.874
Yasal Yedekler
16 187.337 163.874
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
16 506.133 -611.568
Net Dönem Karı veya Zararı
-1.940.527 1.141.164
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
11.152.346 8.670.957
TOPLAM KAYNAKLAR
14.715.705 9.738.567
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
17 21.035.623 3.234.956 3.219.558 841.881
Satışların Maliyeti
17 -18.213.902 -791.246 -2.477.782 -13.220
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
2.821.721 2.443.710 741.776 828.661
BRÜT KAR (ZARAR)
2.821.721 2.443.710 741.776 828.661
Genel Yönetim Giderleri
18 -4.545.982 -1.351.146 -2.983.284 -410.455
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19 24.137 13.108 4.289 6.409
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
19 -127.226 -4.841 -120.060 -418
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.827.350 1.100.831 -2.357.279 424.197
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
20 340.840 531.379 148.202 81.177
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
20 -141.739 -2.093.939 1.485.809 -851.766
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.628.249 -461.729 -723.268 -346.392
Finansman Giderleri
21 -17.520 -10.566 -6.056 -3.038
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-1.645.769 -472.295 -729.324 -349.430
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-294.758 130.196 294.602 87.945
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
22 -242.364 -342.309 -44.041 -117.904
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
22 -52.394 472.505 338.643 205.849
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.940.527 -342.099 -434.722 -261.485
DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.940.527 -342.099 -434.722 -261.485
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
23 -1.940.527 -342.099 -434.722 -261.485
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 23 -0,21400000 -0,06600000 -0,05400000 -0,05000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-78.084 -30.195 -60.589 -13.786
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-97.605 -37.744 -75.736 -17.233
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
19.521 7.549 15.147 3.447
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
19.521 7.549 15.147 3.447
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimine İlişkin Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0 0 0
Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimine İlişkin Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-78.084 -30.195 -60.589 -13.786
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-2.018.611 -372.294 -495.311 -275.271
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-2.018.611 -372.294 -495.311 -275.271
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074118
BIST