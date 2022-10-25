***MEP*** METRO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor









***MEP*** METRO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Avansı Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler5.193.256 -2.672 136.488 -1.102.809 518.627 4.742.890 4.742.890Transferler27.386 491.241 -519.627Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-30.195 -342.099 -372.294 -372.294Sermaye Avansı2.806.744 2.806.744 2.806.744Dönem Sonu Bakiyeler5.193.256 2.806.744 -32.867 163.874 -611.568 -342.099 7.177.340 7.177.340Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler8.000.000 -22.513 163.874 -611.568 1.141.164 8.670.957 8.670.957Transferler23.463 1.117.701 -1.141.164Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-78.084 -1.940.527 -2.018.611 -2.018.611Sermaye Azaltımı4.500.000 4.500.000 4.500.000Dönem Sonu Bakiyeler12.500.000 -100.597 187.337 506.133 -1.940.527 11.152.346 11.152.346Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI685.242 1.035.588Dönem Karı (Zararı)-1.940.527 -342.099Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-1.940.527 -342.099Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler2.849.362 1.751.666Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler11-12-13 58.480 40.661Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler137.075 1.825.461Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler6 137.075 1.825.461Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler2.347.567 11.527Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler15 82.984 11.527Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler2.264.583Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler11.482 11.762Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler11.125 10.566Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri6.913 1.196Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri-6.556Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler22 294.758 -137.745İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-136.236 -62.255Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler8 -110.294 -14.985İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-101.190 -10.510İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-9.104 -4.475Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler9 2.521 3.843İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)2.521 3.843Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)10 -75.348 -32.614Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler8 23.212 -20.928İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)9.254 -25.195İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)13.958 4.267Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)14 15.534 1.044Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler9 8.139 1.385İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)8.139 1.385Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları772.599 1.347.312Vergi İadeleri (Ödemeleri)22 -87.357 -311.724YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-6.519.981 -3.073.209Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri18.180.636Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları6 -24.565.931 -3.073.209Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları11-12 -134.686 0Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-134.686FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI4.456.350 2.763.094Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri16 4.500.000 2.806.744Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-43.650 -43.650YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-1.378.389 725.473NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-1.378.389 725.473DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3.637.273 3.587.856DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ2.258.884 4.313.329Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 2.258.884 3.637.273Finansal Yatırımlar11.683.415 5.435.194Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar11.683.415 5.435.194Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılarak Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar6 11.683.415 5.435.194Ticari Alacaklar8 430.413 320.962İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar320.108 219.885İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar110.305 101.077Diğer Alacaklar9 1.900 4.321İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar1.900 4.321Peşin Ödenmiş Giderler10 77.557 2.210İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler5.000İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler72.557 2.210Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar10 119.298ARA TOPLAM14.452.169 9.519.258TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR14.452.169 9.519.258DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar0 100İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 100Maddi Duran Varlıklar11 117.097 5.553Mobilya ve Demirbaşlar117.097 5.553Kullanım Hakkı Varlıkları13 51.525 86.513Maddi Olmayan Duran Varlıklar12 130 480Diğer Haklar130 480Ertelenmiş Vergi Varlığı22 94.784 126.663TOPLAM DURAN VARLIKLAR263.536 219.309TOPLAM VARLIKLAR14.715.705 9.738.567KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalarİlişkili Taraflardan Kısa Vadeli BorçlanmalarUzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları7 51.706 52.321İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımlarıİlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları51.706 52.321Kiralama İşlemlerinden Borçlar51.706 52.321Ticari Borçlar8 37.399 14.673İlişkili Taraflara Ticari Borçlar9.130 58İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar28.269 14.615Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar14 41.912 26.378Diğer Borçlar9 25.655 17.516İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar25.655 17.516Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü22 35.709Kısa Vadeli Karşılıklar15 3.075.576 783.710Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar36.257 8.974Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar3.039.319 774.736ARA TOPLAM3.267.957 894.598TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER3.267.957 894.598UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar7 3.771 35.681İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar3.771 35.681Kiralama İşlemlerinden Borçlar3.771 35.681Uzun Vadeli Karşılıklar290.247 136.941Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar15 290.247 136.941Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü22 1.384 390TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER295.402 173.012TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER3.563.359 1.067.610ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar11.152.346 8.670.957Ödenmiş Sermaye16 12.500.000 8.000.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-100.597 -22.513Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-100.597 -22.513Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)16 -100.597 -22.513Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler187.337 163.874Yasal Yedekler16 187.337 163.874Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları16 506.133 -611.568Net Dönem Karı veya Zararı-1.940.527 1.141.164TOPLAM ÖZKAYNAKLAR11.152.346 8.670.957TOPLAM KAYNAKLAR14.715.705 9.738.567Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat17 21.035.623 3.234.956 3.219.558 841.881Satışların Maliyeti17 -18.213.902 -791.246 -2.477.782 -13.220TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)2.821.721 2.443.710 741.776 828.661BRÜT KAR (ZARAR)2.821.721 2.443.710 741.776 828.661Genel Yönetim Giderleri18 -4.545.982 -1.351.146 -2.983.284 -410.455Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler19 24.137 13.108 4.289 6.409Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler19 -127.226 -4.841 -120.060 -418ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-1.827.350 1.100.831 -2.357.279 424.197Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler20 340.840 531.379 148.202 81.177Yatırım Faaliyetlerinden Giderler20 -141.739 -2.093.939 1.485.809 -851.766FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-1.628.249 -461.729 -723.268 -346.392Finansman Giderleri21 -17.520 -10.566 -6.056 -3.038SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-1.645.769 -472.295 -729.324 -349.430Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-294.758 130.196 294.602 87.945Dönem Vergi (Gideri) Geliri22 -242.364 -342.309 -44.041 -117.904Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri22 -52.394 472.505 338.643 205.849SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-1.940.527 -342.099 -434.722 -261.485DÖNEM KARI (ZARARI)-1.940.527 -342.099 -434.722 -261.485Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları23 -1.940.527 -342.099 -434.722 -261.485Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 23 -0,21400000 -0,06600000 -0,05400000 -0,05000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-78.084 -30.195 -60.589 -13.786Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-97.605 -37.744 -75.736 -17.233Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler19.521 7.549 15.147 3.447Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi19.521 7.549 15.147 3.447Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimine İlişkin Yabancı Para Çevrim Farkları0 0 0 0Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimine İlişkin Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-78.084 -30.195 -60.589 -13.786TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-2.018.611 -372.294 -495.311 -275.271Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları-2.018.611 -372.294 -495.311 -275.271http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074118BIST