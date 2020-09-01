***MEP*** METRO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***MEP*** METRO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarİstfa eden Yönetim Kurulu üyesi Fakı Buluç DEMİREL'in yerine, yönetim Kurulu üyesi olarak Ceren DEŞEN seçilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/872621BIST