***MEP*** METRO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
15.06.2022 10:21
***MEP*** METRO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
..
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 08.06.2022 tarihli ve E-12233903-350.05.01-22510 sayılı yazısı ile 20.000.000.- TL kayıtlı sermaye tavanı içinde 8.000.000.- TL olan Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle 4.500.000.-TL artırılarak 12.500.000.- TL'ye çıkarılamsına izin verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037339
BIST
10:552.513
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 3,93
|Açılış
|: 2.514
|
|Önceki Kapanış
|: 2.509
|
2.520
En Düşük
2.503
10:5517,2728
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0082
|Açılış
|: 17,2750
|
|Önceki Kapanış
|: 17,2400
|
17,2936
En Düşük
17,2142
10:5518,1407
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 0,1316
|Açılış
|: 18,0200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0000
|
18,1407
En Düşük
17,9589
10:551.011,12
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 6,92
|Açılış
|: 1.011,12
|
|Önceki Kapanış
|: 1.004,20
|
1.012,90
En Düşük
1.001,02
BIST En Aktif Hisseler10:53
|PAPIL
|15,18
|58.678.407
|% 10,00
|
|UFUK
|67,00
|1.143.489
|% 9,93
|
|MEGAP
|6,96
|28.609.447
|% 7,24
|
|MEGAP
|6,96
|28.609.447
|% 7,24
|
|RTALB
|15,76
|61.625.670
|% 6,56
|
|TSGYO
|4,45
|2.842.171
|% -9,92
|
|SKTAS
|3,03
|7.732.665
|% -9,82
|
|ISBTR
|48.000,00
|48.000
|% -7,69
|
|FONET
|14,90
|82.536.206
|% -5,58
|
|FRIGO
|3,81
|15.279.333
|% -3,05
|
|THYAO
|47,04
|735.488.921
|% 0,38
|
|EREGL
|30,60
|405.785.615
|% 0,59
|
|SASA
|44,90
|402.613.743
|% 0,76
|
|SISE
|22,02
|348.490.728
|% 0,36
|
|ASELS
|23,36
|287.472.588
|% 0,34
|
|TSKB
|2,20
|119.896.810
|% 0,00
|
|CEMAS
|1,43
|56.685.240
|% 3,62
|
|YKBNK
|4,60
|179.915.739
|% -0,43
|
|ISCTR
|4,68
|181.163.247
|% -2,50
|
|EKGYO
|2,59
|94.776.096
|% 0,39
|
|10:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2658
|17,2749
|% 0,06
|
|Euro
|18,1036
|18,1302
|% 0,67
|
|Sterlin
|20,7077
|20,8115
|% 0,24
|
|Frank
|17,2209
|17,3247
|% 0,27
|
|Riyal
|4,5888
|4,6118
|% -0,01
|
|10:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.819
|1.819
|10,50
|
|Altın Gr.
|1.011
|1.011
|6,84
|
|Cumhuriyet
|6.715
|6.816
|-34,00
|
|Tam
|6.716
|6.820
|32,00
|
|Yarım
|3.297
|3.336
|16,00
|
|Çeyrek
|1.652
|1.667
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|21,27
|21,30
|0,23
|
|Gümüş Gr.
|11,83
|11,86
|0,16
|
|B. Petrol
|121
|121
|-0,02
|
Seans Raporu
10:53
daha fazla
-
11:07GESAN
Yüzde 5.41 oranında artışla 31.98 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 525, 046 adet işlem
-
11:06
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler HEKTS, ARCLK, SASA
-
11:06XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 8, 12 artarak (% 0.36 ) 2, 255
-
11:06
RTALB, PAPIL, GESAN değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
11:06
ISBTR, TSGYO, SKTAS değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında