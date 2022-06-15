***MEP*** METRO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***MEP*** METRO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi..Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun 08.06.2022 tarihli ve E-12233903-350.05.01-22510 sayılı yazısı ile 20.000.000.- TL kayıtlı sermaye tavanı içinde 8.000.000.- TL olan Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle 4.500.000.-TL artırılarak 12.500.000.- TL'ye çıkarılamsına izin verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037339BIST