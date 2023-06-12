***MEP*** METRO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***MEP*** METRO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi23.06.2022Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu 'nun 08.06.2023 Tarihli ve E-12233903-350.05.01-38392 sayılı yazısı ile Şirketimizin 20.000.000.-TL tutarındaki 2021-2025 yılları için geçerli olan mevcut kayıtlı sermaye tavanının, 2023-2027 yılları için geçerli olmak üzere 60.000.000.-TL olarak belirlenmesi ve 12.500.000.-TL olan çıkarılmış sermayesinin 4.000.000.-TL'si iç kaynaklardan (2022 yılı faaliyet karı), 13.500.000.-TL'si ise nakden karşılanmak suretiyle 17.500.000.-TL artırılarak 30.000.000.-TL'ye çıkarılması amaçlarıyla Şirketimiz esas sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 8. maddesinde yapılacak değişikliklere izin verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1157949BIST