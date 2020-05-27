***MEP*** METRO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
27.05.2020 16:58
***MEP*** METRO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
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Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
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Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2020-31.03.2020
Mali Tablonun Verildiği Otorite
Vergi Dairesi
Mali Tablonun Verilme Nedeni
Geçici Vergi Beyannamesi Ekinde verilen
Mali Tablonun Verilme Tarihi
27/05/2020
Açıklamalar
Metro Portföy Yönetimi AŞ.2020/1. Dönem Geçici vergi beyannamesi ekinde vergi dairesine sunulan mali tablo sermaye piyasası mevzuatına göre düzenlemmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/846942
BIST
18:05104.954
En Yüksek
|Değişim
|: 1,87%
|| 1.929,16
|Açılış
|: 103.798
|
|Önceki Kapanış
|: 103.024
|
105.495
En Düşük
103.798
18:056,7773
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 0,0520
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7837
En Düşük
6,6969
18:057,4624
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 0,0716
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,4753
En Düşük
7,3528
18:05373,31
En Yüksek
|Değişim
|: 1,27%
|| 4,69
|Açılış
|: 373,23
|
|Önceki Kapanış
|: 368,62
|
373,72
En Düşük
368,43
BIST En Aktif Hisseler
|IHGZT
|3,85
|16.271.837
|% 10,00
|
|GLBMD
|4,07
|4.525.635
|% 10,00
|
|RODRG
|2,64
|929.704
|% 10,00
|
|TAVHL
|20,58
|353.388.060
|% 9,99
|
|THYAO
|12,33
|1.688.618.538
|% 9,99
|
|AYCES
|29,34
|2.064.633
|% -10,00
|
|EKIZ
|9,99
|766.852
|% -10,00
|
|ISBTR
|53.550,00
|1.320.999
|% -10,00
|
|ISATR
|373.422,90
|373.423
|% -10,00
|
|CMENT
|35,20
|6.412.819
|% -9,97
|
|GARAN
|7,64
|1.989.464.646
|% 1,33
|
|THYAO
|12,33
|1.688.618.538
|% 9,99
|
|ASELS
|30,08
|1.020.823.935
|% 2,73
|
|PGSUS
|59,10
|902.118.071
|% 9,95
|
|TUPRS
|83,90
|868.709.804
|% 4,68
|
|EKGYO
|1,43
|377.154.423
|% 5,15
|
|GARAN
|7,64
|1.989.464.646
|% 1,33
|
|GSRAY
|2,87
|544.242.025
|% 6,69
|
|YKBNK
|2,21
|404.700.578
|% 0,91
|
|THYAO
|12,33
|1.688.618.538
|% 9,99
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,2786
|8,3201
|% 0,41
|
|Frank
|6,9654
|7,0073
|% 0,76
|
|Riyal
|1,7986
|1,8076
|% 1,16
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.713
|1.713
|2,02
|
|Altın Gr.
|373
|373
|4,66
|
|Cumhuriyet
|2.421
|2.451
|20,70
|
|Tam
|2.492
|2.515
|21,40
|
|Yarım
|1.216
|1.229
|10,40
|
|Çeyrek
|608
|615
|5,80
|
|Gümüş.Ons
|17,26
|17,30
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|3,77
|3,77
|0,08
|
|B. Petrol
|34,67
|34,67
|-1,50
|