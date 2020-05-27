***MEP*** METRO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi









***MEP*** METRO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHerhangi Bir Otoriteye Mali Tablo VerilmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi..Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiMali Tablonun Hesap Dönemi01.01.2020-31.03.2020Mali Tablonun Verildiği OtoriteVergi DairesiMali Tablonun Verilme NedeniGeçici Vergi Beyannamesi Ekinde verilenMali Tablonun Verilme Tarihi27/05/2020AçıklamalarMetro Portföy Yönetimi AŞ.2020/1. Dönem Geçici vergi beyannamesi ekinde vergi dairesine sunulan mali tablo sermaye piyasası mevzuatına göre düzenlemmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/846942BIST