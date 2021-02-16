***MEP*** METRO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi









***MEP*** METRO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHerhangi Bir Otoriteye Mali Tablo VerilmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi..Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiMali Tablonun Hesap Dönemi31.12.2020Mali Tablonun Verildiği OtoriteZincirlikuyu Vergi DairesiMali Tablonun Verilme NedeniGeçici Vergi Beyannamesi EkiMali Tablonun Verilme Tarihi16/02/2021AçıklamalarŞirketimizin 01.01.2020-31.12.2020 dönemine ait geçici vergi beyannamesi ekinde vergi dairesine verilmiş olan, Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiş gelir tablosu ekte sunulmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909813BIST