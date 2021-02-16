***MEP*** METRO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
16.02.2021 09:35
***MEP*** METRO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
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Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
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Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
31.12.2020
Mali Tablonun Verildiği Otorite
Zincirlikuyu Vergi Dairesi
Mali Tablonun Verilme Nedeni
Geçici Vergi Beyannamesi Eki
Mali Tablonun Verilme Tarihi
16/02/2021
Açıklamalar
Şirketimizin 01.01.2020-31.12.2020 dönemine ait geçici vergi beyannamesi ekinde vergi dairesine verilmiş olan, Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiş gelir tablosu ekte sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909813
BIST
10:171.574
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 11,05
|Açılış
|: 1.569
|
|Önceki Kapanış
|: 1.562
|
1.576
En Düşük
1.569
10:176,9219
En Yüksek
|Değişim
|: -0,61%
|| -0,0423
|Açılış
|: 6,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0400
|
6,9661
En Düşük
6,9112
10:178,4032
En Yüksek
|Değişim
|: -0,61%
|| -0,0514
|Açılış
|: 8,4450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5050
|
8,4620
En Düşük
8,3877
10:17405,17
En Yüksek
|Değişim
|: -0,51%
|| -2,06
|Açılış
|: 405,17
|
|Önceki Kapanış
|: 407,23
|
408,80
En Düşük
405,10
BIST En Aktif Hisseler10:15
|BALAT
|10,89
|2.073.118
|% 10,00
|
|VAKFN
|13,55
|6.196.762
|% 9,98
|
|VERTU
|37,50
|7.722.375
|% 9,97
|
|CASA
|186,40
|37.280
|% 9,97
|
|ERBOS
|78,35
|23.688.051
|% 9,96
|
|EKIZ
|9,56
|1.845.768
|% -9,98
|
|TACTR
|29,10
|412.260
|% -8,14
|
|BASCM
|16,00
|86.400
|% -7,51
|
|IDEAS
|25,10
|3.328.511
|% -7,04
|
|ARMDA
|65,65
|133.205
|% -4,99
|
|KOZAL
|150,70
|324.474.845
|% 1,34
|
|SASA
|40,66
|287.808.260
|% 7,40
|
|IPEKE
|17,08
|178.205.550
|% 4,34
|
|GUBRF
|76,10
|164.579.493
|% 4,03
|
|KOZAA
|20,36
|119.806.628
|% 3,09
|
|SKBNK
|1,50
|51.713.604
|% 0,67
|
|YKBNK
|2,93
|51.792.196
|% 0,34
|
|ISFIN
|4,19
|55.743.484
|% 1,21
|
|PETKM
|5,13
|66.915.441
|% 0,00
|
|ODAS
|4,09
|51.329.214
|% 0,49
|
|10:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|6,9181
|6,9222
|% -0,60
|
|Euro
|8,3958
|8,4027
|% -0,61
|
|Sterlin
|9,6045
|9,6526
|% -0,51
|
|Frank
|7,7465
|7,7931
|% -0,58
|
|Riyal
|1,8381
|1,8473
|% -0,70
|
|10:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.824
|1.824
|5,85
|
|Altın Gr.
|406
|406
|-1,20
|
|Cumhuriyet
|2.710
|2.751
|-30,00
|
|Tam
|2.697
|2.765
|-30,25
|
|Yarım
|1.303
|1.337
|-14,64
|
|Çeyrek
|654
|669
|-7,32
|
|Gümüş.Ons
|27,64
|27,68
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|6,15
|6,16
|-0,01
|
|B. Petrol
|63,55
|63,55
|0,25
|
Seans Raporu
10:15
daha fazla
-
10:30
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler EREGL, THYAO, PETKM
-
10:30
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler GUBRF, TAVHL, KOZAA
-
10:30XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 7, 68 artarak (% 0.56 ) 1, 378
-
10:30
Tavandan işlem gören hisse senedleri : BALAT, ISKPL, VERTU, VAKFN, CASA, ERBOS
-
10:30
VERTU, SAYAS, ATSYH değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında