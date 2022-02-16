***MEP*** METRO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
16.02.2022 12:08
***MEP*** METRO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
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Türkçe
Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
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Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2021-31.12.2021
Mali Tablonun Verildiği Otorite
Zincirlikuyu Vergi Dairesi
Mali Tablonun Verilme Nedeni
4. Dönem Geçici Vergi beyannamesi eki
Mali Tablonun Verilme Tarihi
16/02/2022
Açıklamalar
01.01.2021 - 31.12.2021 dönemine ait Gelir Tablosu, Geçici Vergi Beyannamesi ekinde Vergi Dairesi'ne sunulmuş olup ilgili gelir tablosu Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiştir. Kamuoyunun bilgilerine sunarız.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1002050
BIST
13:302.042
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 4,30
|Açılış
|: 2.050
|
|Önceki Kapanış
|: 2.038
|
2.058
En Düşük
2.041
13:3013,6436
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0495
|Açılış
|: 13,6330
|
|Önceki Kapanış
|: 13,6450
|
13,6454
En Düşük
13,5716
13:3015,5390
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,0898
|Açılış
|: 15,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4900
|
15,5438
En Düşük
15,4262
13:30813,59
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 3,24
|Açılış
|: 813,59
|
|Önceki Kapanış
|: 810,35
|
815,30
En Düşük
808,91
BIST En Aktif Hisseler13:30
|RALYH
|7,70
|15.593.216
|% 10,00
|
|CEOEM
|18,44
|59.451.545
|% 9,96
|
|CMENT
|31,80
|249.318
|% 9,73
|
|HURGZ
|2,25
|51.808.066
|% 8,70
|
|BOSSA
|39,26
|36.465.236
|% 8,51
|
|SANEL
|9,05
|3.398.438
|% -9,95
|
|PKENT
|729,10
|38.024.419
|% -7,83
|
|INTEM
|90,40
|16.689.024
|% -7,19
|
|POLTK
|545,30
|69.928.042
|% -5,85
|
|GEREL
|4,97
|55.388.252
|% -4,61
|
|THYAO
|29,84
|2.100.854.806
|% -0,40
|
|KRDMD
|12,01
|781.911.976
|% 0,76
|
|EREGL
|28,38
|591.966.163
|% -0,63
|
|SISE
|13,52
|488.234.204
|% 0,37
|
|YKBNK
|4,06
|457.299.197
|% -0,73
|
|YKBNK
|4,06
|457.299.197
|% -0,73
|
|EKGYO
|2,33
|236.583.410
|% 0,87
|
|THYAO
|29,84
|2.100.854.806
|% -0,40
|
|DOHOL
|2,96
|199.388.390
|% 2,42
|
|KRDMD
|12,01
|781.911.976
|% 0,76
|
|13:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,6369
|13,6436
|% 0,36
|
|Euro
|15,5185
|15,5390
|% 0,58
|
|Sterlin
|18,4401
|18,5325
|% 0,48
|
|Frank
|14,6929
|14,7814
|% 0,40
|
|Riyal
|3,6245
|3,6427
|% 0,32
|
|13:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|813
|813
|2,95
|
|Cumhuriyet
|5.415
|5.497
|5,00
|
|Tam
|5.383
|5.517
|-3,30
|
|Yarım
|2.602
|2.669
|-1,59
|
|Çeyrek
|1.305
|1.334
|-0,79
|