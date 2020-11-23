***MEP*** METRO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
23.11.2020 12:21
***MEP*** METRO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
ÇAĞLA ÖZTÜRK Kadın Yönetim Kurulu Başkanı Yönetici Yönetim Kurulu Üyelikleri Bağımsız Üye Değil
CAN DİŞLİ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığında Genel Müdür Bağımsız Üye Değil
CEREN DEŞEN Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli 01.09.2020 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Uyelikleri
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/889527
BIST
12:491.334
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 10,54
|Açılış
|: 1.329
|
|Önceki Kapanış
|: 1.324
|
1.336
En Düşük
1.323
12:497,7516
En Yüksek
|Değişim
|: 1,74%
|| 0,1326
|Açılış
|: 7,7950
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6800
|
7,8016
En Düşük
7,6149
12:499,2077
En Yüksek
|Değişim
|: 1,84%
|| 0,1660
|Açılış
|: 9,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0850
|
9,2674
En Düşük
9,0241
12:49466,81
En Yüksek
|Değişim
|: 1,74%
|| 7,96
|Açılış
|: 466,81
|
|Önceki Kapanış
|: 458,85
|
470,44
En Düşük
457,94
BIST En Aktif Hisseler12:49
|EGEEN
|1.557,00
|163.840.606
|% 10,00
|
|PKENT
|931,70
|51.244
|% 10,00
|
|YAPRK
|41,80
|202.730
|% 10,00
|
|CASA
|73,20
|1.212.265
|% 9,99
|
|IZTAR
|15,43
|1.233.706
|% 9,98
|
|UZERB
|26,10
|114.501
|% -9,94
|
|MARKA
|7,20
|528.660
|% -9,89
|
|EUYO
|5,10
|702.382
|% -8,60
|
|KAPLM
|27,08
|75.553
|% -4,98
|
|MERIT
|67,00
|30.351
|% -4,96
|
|SISE
|7,18
|1.269.552.737
|% 2,28
|
|EKGYO
|2,06
|1.142.310.187
|% 6,74
|
|GARAN
|9,30
|1.042.906.680
|% -1,59
|
|KRDMD
|4,88
|903.522.809
|% 1,46
|
|GUBRF
|50,25
|614.323.423
|% 9,91
|
|EKGYO
|2,06
|1.142.310.187
|% 6,74
|
|KRDMD
|4,88
|903.522.809
|% 1,46
|
|SISE
|7,18
|1.269.552.737
|% 2,28
|
|ISGYO
|2,11
|258.730.671
|% 5,50
|
|YKBNK
|3,04
|374.619.004
|% -1,62
|
|12:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7445
|7,7516
|% 1,74
|
|Euro
|9,1975
|9,2077
|% 1,84
|
|Sterlin
|10,3403
|10,3922
|% 2,40
|
|Frank
|8,4932
|8,5444
|% 1,99
|
|Riyal
|2,0645
|2,0749
|% 1,93
|
|12:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.869
|1.869
|-4,16
|
|Altın Gr.
|466
|467
|7,73
|
|Cumhuriyet
|3.109
|3.156
|36,00
|
|Tam
|3.095
|3.173
|40,56
|
|Yarım
|1.496
|1.535
|19,62
|
|Çeyrek
|750
|768
|9,81
|
|Gümüş.Ons
|24,08
|24,11
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|6,00
|6,01
|0,09
|
|B. Petrol
|45,88
|45,88
|0,81
|