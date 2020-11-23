***MEP*** METRO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***MEP*** METRO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviÇAĞLA ÖZTÜRK Kadın Yönetim Kurulu Başkanı Yönetici Yönetim Kurulu Üyelikleri Bağımsız Üye DeğilCAN DİŞLİ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığında Genel Müdür Bağımsız Üye DeğilCEREN DEŞEN Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli 01.09.2020 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Uyeliklerihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/889527BIST