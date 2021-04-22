***MEP*** METRO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
22.04.2021 11:25
***MEP*** METRO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
CAN DİŞLİ Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Yönetici 07.11.2017 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyeliği Metro Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Evet 0 - Bağımsız Üye Değil - -
FAKI BULUÇ DEMİREL Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yönetici 30.11.2017 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyeliği Metro Holding Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi Evet 0 - Bağımsız Üye Değil - -
SERHAN İÇER Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 16.04.2021 İcrada Görevli - Metro Menkul Değerler A.Ş. Genel Müdürü Evet 0 - Bağımsız Üye Değil - -
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
CAN DİŞLİ Genel Müdür Yönetici Yönetim Kurulu Üyeliği Metro Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/930476
BIST
12:471.336
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 5,56
|Açılış
|: 1.320
|
|Önceki Kapanış
|: 1.330
|
1.338
En Düşük
1.309
12:478,2849
En Yüksek
|Değişim
|: 1,29%
|| 0,1058
|Açılış
|: 8,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1650
|
8,3697
En Düşük
8,1672
12:479,9818
En Yüksek
|Değişim
|: 1,17%
|| 0,1152
|Açılış
|: 9,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8000
|
10,0816
En Düşük
9,8213
12:47476,51
En Yüksek
|Değişim
|: 0,98%
|| 4,63
|Açılış
|: 476,51
|
|Önceki Kapanış
|: 471,88
|
482,52
En Düşük
471,04
BIST En Aktif Hisseler12:47
|FORMT
|1,14
|4.868.471
|% 14,00
|
|UMPAS
|1,76
|50.153
|% 10,00
|
|OSMEN
|27,16
|1.258.810
|% 9,96
|
|SEKUR
|22,76
|3.344.672
|% 9,95
|
|MMCAS
|5,66
|56.215
|% 9,90
|
|UFUK
|13,77
|14.293
|% -10,00
|
|SNPAM
|15,51
|31.067
|% -9,98
|
|NUGYO
|11,40
|1.104.865
|% -9,95
|
|ADESE
|1,81
|801.834
|% -9,95
|
|GSRAY
|3,22
|50.295.823
|% -9,80
|
|GARAN
|7,03
|906.444.387
|% 1,01
|
|EREGL
|18,00
|418.466.554
|% 0,90
|
|KOZAL
|107,60
|279.382.745
|% 2,38
|
|PETKM
|6,35
|270.368.437
|% -0,47
|
|KRDMD
|6,97
|245.512.245
|% 1,01
|
|GARAN
|7,03
|906.444.387
|% 1,01
|
|EKGYO
|1,80
|178.900.652
|% -0,55
|
|YKBNK
|2,09
|178.603.416
|% 0,97
|
|TSKB
|1,21
|72.464.630
|% 0,00
|
|DOHOL
|2,92
|137.815.032
|% -0,34
|
|12:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2806
|8,2849
|% 1,29
|
|Euro
|9,9751
|9,9818
|% 1,17
|
|Sterlin
|11,4979
|11,5556
|% 1,20
|
|Frank
|9,0193
|9,0736
|% 1,49
|
|Riyal
|2,2055
|2,2166
|% 1,40
|
|12:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.788
|1.788
|-5,65
|
|Altın Gr.
|477
|477
|5,05
|
|Cumhuriyet
|3.154
|3.201
|46,00
|
|Tam
|3.136
|3.217
|44,68
|
|Yarım
|1.516
|1.556
|21,61
|
|Çeyrek
|760
|778
|10,80
|
|Gümüş.Ons
|26,34
|26,37
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|7,02
|7,03
|0,04
|
|B. Petrol
|64,83
|64,83
|-0,49
|