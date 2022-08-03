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***MEP*** METRO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

03.08.2022 11:31
***MEP*** METRO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***MEP*** METRO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 12.500.000

Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
A Nama 1 TRY 3125000 TRY 25 15 oy herbir pay, Ayrıca, Yönetim Kurulu'nun çoğunluğuna aday gösterme imtiyazına sahip İşlem Görmüyor
B Nama 1 TRY 9375000 TRY 75 YOK İşlem Görmüyor

Ortaklık Yapısı
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
Metro Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 12500000 TRY 100
TOPLAM 12500000 TRY 100




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1051380


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BIST En Aktif Hisseler12:54
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
YEOTK 21,92 126.899.577 % 10,01  
KRPLS 7,51 221.407.448 % 9,96  
TMSN 54,05 213.180.629 % 9,95  
BEYAZ 11,87 42.251.062 % 9,91  
COSMO 16,53 258.976 % 9,83  
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12:54 Alış Satış %  
Dolar 17,9489 17,9590 % 0,08  
Euro 18,2976 18,3133 % 0,35  
Sterlin 21,7859 21,8951 % 0,17  
Frank 18,6369 18,7491 % -0,13  
Riyal 4,7616 4,7855 % 0,04  
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12:54 Alış Satış %  
Altın Ons 1.765 1.765 4,63  
Altın Gr. 1.019 1.019 3,41  
Cumhuriyet 6.793 6.896 -45,00  
Tam 6.829 6.878 22,00  
Yarım 3.327 3.363 11,00  
Çeyrek 1.669 1.681 6,00  
Gümüş.Ons 19,92 19,95 -0,04  
Gümüş Gr. 11,50 11,52 -0,02  
B. Petrol 100 100 -0,82  
Seans Raporu 12:54
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