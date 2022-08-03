***MEP*** METRO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
03.08.2022 11:31
***MEP*** METRO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 12.500.000
Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
A Nama 1 TRY 3125000 TRY 25 15 oy herbir pay, Ayrıca, Yönetim Kurulu'nun çoğunluğuna aday gösterme imtiyazına sahip İşlem Görmüyor
B Nama 1 TRY 9375000 TRY 75 YOK İşlem Görmüyor
Ortaklık Yapısı
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
Metro Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 12500000 TRY 100
TOPLAM 12500000 TRY 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1051380
BIST
12:562.674
En Yüksek
|Değişim
|: 0,99%
|| 26,16
|Açılış
|: 2.665
|
|Önceki Kapanış
|: 2.648
|
2.681
En Düşük
2.665
12:5617,9614
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0160
|Açılış
|: 17,9950
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9730
|
17,9807
En Düşük
17,9198
12:5618,3191
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0697
|Açılış
|: 18,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3000
|
18,3191
En Düşük
18,2181
12:561.019,41
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 3,67
|Açılış
|: 1.019,41
|
|Önceki Kapanış
|: 1.015,74
|
1.021,88
En Düşük
1.012,51
BIST En Aktif Hisseler12:54
|YEOTK
|21,92
|126.899.577
|% 10,01
|
|KRPLS
|7,51
|221.407.448
|% 9,96
|
|TMSN
|54,05
|213.180.629
|% 9,95
|
|BEYAZ
|11,87
|42.251.062
|% 9,91
|
|COSMO
|16,53
|258.976
|% 9,83
|
|YAYLA
|4,57
|7.883.003
|% -9,86
|
|GRNYO
|3,46
|3.793.728
|% -6,49
|
|BRKO
|2,20
|664.250
|% -6,38
|
|TURGG
|252,50
|12.793.456
|% -6,17
|
|KZBGY
|54,05
|62.789.095
|% -5,92
|
|THYAO
|54,35
|4.018.039.842
|% 3,82
|
|SISE
|23,32
|1.993.564.553
|% 2,01
|
|SASA
|49,08
|843.538.639
|% 1,70
|
|ASELS
|23,12
|643.993.253
|% 1,76
|
|TSKB
|2,77
|572.949.048
|% 6,13
|
|TSKB
|2,77
|572.949.048
|% 6,13
|
|ODAS
|4,14
|496.701.068
|% 3,50
|
|EKGYO
|3,11
|366.391.920
|% 0,97
|
|ZOREN
|2,29
|263.456.566
|% 9,57
|
|AKFGY
|2,77
|301.785.581
|% 9,06
|
|12:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9489
|17,9590
|% 0,08
|
|Euro
|18,2976
|18,3133
|% 0,35
|
|Sterlin
|21,7859
|21,8951
|% 0,17
|
|Frank
|18,6369
|18,7491
|% -0,13
|
|Riyal
|4,7616
|4,7855
|% 0,04
|
|12:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.765
|1.765
|4,63
|
|Altın Gr.
|1.019
|1.019
|3,41
|
|Cumhuriyet
|6.793
|6.896
|-45,00
|
|Tam
|6.829
|6.878
|22,00
|
|Yarım
|3.327
|3.363
|11,00
|
|Çeyrek
|1.669
|1.681
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|19,92
|19,95
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|11,50
|11,52
|-0,02
|
|B. Petrol
|100
|100
|-0,82
|