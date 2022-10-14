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***MEP*** METRO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

14.10.2022 09:52
***MEP*** METRO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***MEP*** METRO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
CAN DİŞLİ Yönetim Kurulu Başkanı Yönetici Yönetim Kurulu Üyeliği Metro Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi
ABDULLAH AKSOY Genel Müdür Finans Sektörü Profesyoneli Müfettiş

Şirketin Diğer Personeli
Adı-Soyadı Görevi
Kani PEKYAVAŞ Finans ve Muhasebe Müdürü
Aykut DAYLAN Müfettiş

Portföy Yöneticileri
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Üstlendiği Görevler Lisans Belgesi Türü Lisans Numarası
Can DİŞLİ Portföy Yöneticisi Finans Genel Müdür Düzey3 202729
Abdullah AKSOY Portföy Yöneticisi Finans Müfettiş Düzey3 205925




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1071971


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ADEL 34,40 5.921.045 % 0,00  
ADESE 1,01 53.665.512 % 0,00  
AKFGY 4,02 532.682.097 % 0,00  
AGHOL 88,70 158.705.557 % 0,00  
AKGRT 3,89 11.591.304 % 0,00  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 18,5810 18,5863 % 0,25  
Euro 18,1822 18,1951 % 0,27  
Sterlin 20,9728 21,0780 % 0,01  
Frank 18,5536 18,6654 % 0,50  
Riyal 4,9287 4,9534 % 0,07  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.670 1.670 3,35  
Altın Gr. 998 998 3,27  
Cumhuriyet 6.637 6.737 -68,00  
Tam 6.728 6.802 12,00  
Yarım 3.278 3.325 5,00  
Çeyrek 1.642 1.662 3,00  
Gümüş.Ons 19,01 19,05 0,15  
Gümüş Gr. 11,36 11,38 0,10  
B. Petrol 94,97 94,97 0,40  
Seans Raporu 18:05
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