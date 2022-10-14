***MEP*** METRO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
14.10.2022 09:52
***MEP*** METRO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
CAN DİŞLİ Yönetim Kurulu Başkanı Yönetici Yönetim Kurulu Üyeliği Metro Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi
ABDULLAH AKSOY Genel Müdür Finans Sektörü Profesyoneli Müfettiş
Şirketin Diğer Personeli
Adı-Soyadı Görevi
Kani PEKYAVAŞ Finans ve Muhasebe Müdürü
Aykut DAYLAN Müfettiş
Portföy Yöneticileri
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Üstlendiği Görevler Lisans Belgesi Türü Lisans Numarası
Can DİŞLİ Portföy Yöneticisi Finans Genel Müdür Düzey3 202729
Abdullah AKSOY Portföy Yöneticisi Finans Müfettiş Düzey3 205925
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1071971
BIST
18:053.553
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 3.553
|
0
En Düşük
0
18:0518,5863
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0460
|Açılış
|: 18,6750
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6780
|
18,5863
En Düşük
18,5217
18:0518,1951
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0494
|Açılış
|: 18,0900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0900
|
18,2298
En Düşük
18,0494
18:05997,70
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 3,30
|Açılış
|: 997,67
|
|Önceki Kapanış
|: 994,40
|
998,45
En Düşük
989,41
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ADEL
|34,40
|5.921.045
|% 0,00
|
|ADESE
|1,01
|53.665.512
|% 0,00
|
|AKFGY
|4,02
|532.682.097
|% 0,00
|
|AGHOL
|88,70
|158.705.557
|% 0,00
|
|AKGRT
|3,89
|11.591.304
|% 0,00
|
|ADEL
|34,40
|5.921.045
|% 0,00
|
|ADESE
|1,01
|53.665.512
|% 0,00
|
|AKFGY
|4,02
|532.682.097
|% 0,00
|
|AGHOL
|88,70
|158.705.557
|% 0,00
|
|AKGRT
|3,89
|11.591.304
|% 0,00
|
|THYAO
|88,00
|8.179.426.111
|% 0,00
|
|SASA
|87,40
|3.698.266.120
|% 0,00
|
|AKBNK
|13,01
|2.602.017.842
|% 0,00
|
|PETKM
|14,67
|2.574.472.078
|% 0,00
|
|ASELS
|31,08
|2.092.992.965
|% 0,00
|
|EKGYO
|4,17
|1.432.937.824
|% 0,00
|
|YKBNK
|8,37
|2.020.263.675
|% 0,00
|
|ISCTR
|8,22
|1.810.065.217
|% 0,00
|
|ODAS
|8,14
|1.686.873.124
|% 0,00
|
|AKBNK
|13,01
|2.602.017.842
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5810
|18,5863
|% 0,25
|
|Euro
|18,1822
|18,1951
|% 0,27
|
|Sterlin
|20,9728
|21,0780
|% 0,01
|
|Frank
|18,5536
|18,6654
|% 0,50
|
|Riyal
|4,9287
|4,9534
|% 0,07
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.670
|1.670
|3,35
|
|Altın Gr.
|998
|998
|3,27
|
|Cumhuriyet
|6.637
|6.737
|-68,00
|
|Tam
|6.728
|6.802
|12,00
|
|Yarım
|3.278
|3.325
|5,00
|
|Çeyrek
|1.642
|1.662
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|19,01
|19,05
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|11,36
|11,38
|0,10
|
|B. Petrol
|94,97
|94,97
|0,40
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59RHEAG
Yüzde 4.65 oranında artışla 2.25 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 101, 568 adet işlem
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17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 43, 43 artarak (% 1.13 ) 3, 887
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17:58
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, MZHLD, COSMO
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17:58
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse THYAO, SASA, AKBNK
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17:58XU100
Endeks 3, 555 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 06 üstünde . İşlem hacmi 55, 494.00 milyon TL de