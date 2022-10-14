***MEP*** METRO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***MEP*** METRO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerCAN DİŞLİ Yönetim Kurulu Başkanı Yönetici Yönetim Kurulu Üyeliği Metro Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu ÜyesiABDULLAH AKSOY Genel Müdür Finans Sektörü Profesyoneli MüfettişŞirketin Diğer PersoneliAdı-Soyadı GöreviKani PEKYAVAŞ Finans ve Muhasebe MüdürüAykut DAYLAN MüfettişPortföy YöneticileriAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Üstlendiği Görevler Lisans Belgesi Türü Lisans NumarasıCan DİŞLİ Portföy Yöneticisi Finans Genel Müdür Düzey3 202729Abdullah AKSOY Portföy Yöneticisi Finans Müfettiş Düzey3 205925http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1071971BIST