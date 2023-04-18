***MEP*** METRO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***MEP*** METRO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviABDULLAH AKSOY Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Yönetici 29.12.2022 İcrada Görevli Müfettiş Evet 0 - Bağımsız Üye Değil - -FAKI BULUÇ DEMİREL Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yönetici 30.11.2017 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyeliği Metro Holding Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi Evet 0 - Bağımsız Üye Değil - -MERYEM ENSARİ Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli 31.01.2022 İcrada Görevli Değil - Metro Menkul Değerler A.Ş. Operasyon Müdürü 0 - Bağımsız Üye Değil - -Yönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerABDULLAH AKSOY Yönetim Kur. Bşk.- Genel Müdür Finans Sektörü Profesyoneli MüfettişFAKI BULUÇ DEMİREL Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yönetici Yönetim Kurulu Üyeliği Metro Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu ÜyesiŞirketin Diğer PersoneliAdı-Soyadı GöreviAykut DAYLAN MüfettişCavit GÜMÜŞ Muhasebe ve Mali İşler Müdürühttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1139761BIST