***MEP*** METRO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
07.07.2023 15:57
***MEP*** METRO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Abdullah AKSOY Yönetim Kur. Bşk.-Genel Md. 29.12.2022 212-3440022 aaksoy@metroportfoy.com.tr Düzey3 - Türev Araçlar 205925 - 309591
Yönetime İlişkin Bilgiler
Portföy Yöneticileri
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Üstlendiği Görevler Lisans Belgesi Türü Lisans Numarası
Can DİŞLİ Portföy Yöneticisi Finans Genel Müdür Düzey3 202729
Abdullah AKSOY Portföy Yöneticisi Finans Müfettiş Düzey3 205925
Naim Kerim ÖZSERİN Portföy Yöneticisi Finans İşlem Aracılığı Birim Md. Düzey3 - Türev Araçlar - Kredi Derecelendirme - Kurumsal Yön. Derecelendirme 209189-305525-602938-702704
Şirket Bünyesinde Oluşturulan Birimler/Dışarıdan Alınan Hizmetler
Birimler Birimin Oluşturulduğu Kurum/Dışarıdan Hizmet Alınan Kurum
Fon hizmet birimi
İç kontrol sistemi
Risk yönetim sistemi
Teftiş birimi
Araştırma birimi
Bilgi sistemleri
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1167313
BIST
'
17:596.190
En Düşük
|Değişim
|: 0,79%
|| 48,72
|Açılış
|: 6.140
|
|Önceki Kapanış
|: 6.141
|
6.117
En Yüksek
6.223
17:5926,0879
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0151
|Açılış
|: 26,1200
|
|Önceki Kapanış
|: 26,1400
|
26,2082
En Düşük
26,0011
17:5928,5751
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,1512
|Açılış
|: 28,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 28,4000
|
28,7006
En Düşük
28,1922
17:591.619,29
En Yüksek
|Değişim
|: 1,04%
|| 16,67
|Açılış
|: 1.619,29
|
|Önceki Kapanış
|: 1.602,62
|
1.621,37
En Düşük
1.599,18
BIST En Aktif Hisseler17:59
|SKTAS
|3,76
|30.811.160
|% 34,29
|
|HKTM
|55,00
|193.662.624
|% 10,00
|
|DOBUR
|46,86
|21.592.704
|% 10,00
|
|MMCAS
|5,39
|476.422
|% 10,00
|
|IZINV
|32,38
|14.631.562
|% 9,99
|
|IHAAS
|29,98
|211.946.856
|% -9,97
|
|MACKO
|87,90
|346.456.813
|% -9,38
|
|ULUSE
|175,10
|173.177.096
|% -4,05
|
|BALAT
|15,00
|945.636
|% -3,97
|
|SUMAS
|100,10
|424.930
|% -3,84
|
|ASTOR
|82,05
|8.551.952.047
|% 5,39
|
|EKGYO
|8,47
|5.491.982.661
|% 6,68
|
|KOZAL
|27,08
|2.076.116.000
|% 0,37
|
|EUPWR
|104,00
|1.695.299.714
|% 9,99
|
|ALFAS
|453,30
|1.561.852.696
|% 4,62
|
|EKGYO
|8,47
|5.491.982.661
|% 6,68
|
|ASTOR
|82,05
|8.551.952.047
|% 5,39
|
|ODAS
|8,32
|727.913.622
|% -1,19
|
|AKFYE
|12,65
|980.187.280
|% 5,50
|
|KOZAL
|27,08
|2.076.116.000
|% 0,37
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,0670
|26,0958
|% 0,09
|
|Euro
|28,5397
|28,5919
|% 0,59
|
|Sterlin
|33,3132
|33,4802
|% 0,55
|
|Frank
|29,1591
|29,3347
|% 0,49
|
|Riyal
|6,9243
|6,9590
|% -0,11
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.934
|1.934
|22,80
|
|Altın Gr.
|1.618
|1.619
|16,05
|
|Cumhuriyet
|10.772
|10.935
|14,00
|
|Tam
|10.428
|10.674
|8,00
|
|Yarım
|5.221
|5.360
|3,00
|
|Çeyrek
|2.619
|2.681
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|23,12
|23,14
|0,42
|
|Gümüş Gr.
|19,35
|19,36
|0,30
|
|B. Petrol
|77,58
|77,58
|1,08
|