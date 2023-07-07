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***MEP*** METRO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

07.07.2023 15:57
***MEP*** METRO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***MEP*** METRO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Abdullah AKSOY Yönetim Kur. Bşk.-Genel Md. 29.12.2022 212-3440022 aaksoy@metroportfoy.com.tr Düzey3 - Türev Araçlar 205925 - 309591

Yönetime İlişkin Bilgiler
Portföy Yöneticileri
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Üstlendiği Görevler Lisans Belgesi Türü Lisans Numarası
Can DİŞLİ Portföy Yöneticisi Finans Genel Müdür Düzey3 202729
Abdullah AKSOY Portföy Yöneticisi Finans Müfettiş Düzey3 205925
Naim Kerim ÖZSERİN Portföy Yöneticisi Finans İşlem Aracılığı Birim Md. Düzey3 - Türev Araçlar - Kredi Derecelendirme - Kurumsal Yön. Derecelendirme 209189-305525-602938-702704

Şirket Bünyesinde Oluşturulan Birimler/Dışarıdan Alınan Hizmetler
Birimler Birimin Oluşturulduğu Kurum/Dışarıdan Hizmet Alınan Kurum
Fon hizmet birimi
İç kontrol sistemi
Risk yönetim sistemi
Teftiş birimi
Araştırma birimi
Bilgi sistemleri




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1167313


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
SKTAS 3,76 30.811.160 % 34,29  
HKTM 55,00 193.662.624 % 10,00  
DOBUR 46,86 21.592.704 % 10,00  
MMCAS 5,39 476.422 % 10,00  
IZINV 32,38 14.631.562 % 9,99  
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Dolar 26,0670 26,0958 % 0,09  
Euro 28,5397 28,5919 % 0,59  
Sterlin 33,3132 33,4802 % 0,55  
Frank 29,1591 29,3347 % 0,49  
Riyal 6,9243 6,9590 % -0,11  
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17:59 Alış Satış %  
Altın Ons 1.934 1.934 22,80  
Altın Gr. 1.618 1.619 16,05  
Cumhuriyet 10.772 10.935 14,00  
Tam 10.428 10.674 8,00  
Yarım 5.221 5.360 3,00  
Çeyrek 2.619 2.681 2,00  
Gümüş.Ons 23,12 23,14 0,42  
Gümüş Gr. 19,35 19,36 0,30  
B. Petrol 77,58 77,58 1,08  
Seans Raporu 17:59
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