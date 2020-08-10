***MEP*** METRO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)
10.08.2020 19:02
al Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
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Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
..
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
12/08/2020
Karar Sayısı
12
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
Metro Portföy Yönetimi A.Ş. 30.06.2020 sorumluluk beyanı ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/867554
BIST
18:051.076
En Yüksek
|Değişim
|: 1,41%
|| 14,93
|Açılış
|: 1.056
|
|Önceki Kapanış
|: 1.061
|
1.079
En Düşük
1.039
18:057,3047
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0140
|Açılış
|: 7,3450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4150
|
7,3665
En Düşük
7,2342
18:058,5865
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 0,0539
|Açılış
|: 8,6050
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7100
|
8,7373
En Düşük
8,4817
18:05476,22
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,93
|Açılış
|: 476,22
|
|Önceki Kapanış
|: 477,15
|
481,82
En Düşük
470,43
BIST En Aktif Hisseler18:05
|FADE
|3,19
|295.104
|% 10,00
|
|MZHLD
|14,96
|82.534
|% 10,00
|
|DARDL
|13,75
|6.095.664
|% 10,00
|
|POLTK
|169,40
|886.122
|% 10,00
|
|QNBFL
|129,80
|35.485.548
|% 10,00
|
|DOBUR
|26,18
|704.268
|% -9,97
|
|RALYH
|20,08
|3.070.730
|% -9,96
|
|VKFYO
|9,44
|3.153.328
|% -9,92
|
|ROYAL
|2,41
|1.378.359
|% -9,74
|
|ISATR
|266.100,00
|266.100
|% -9,34
|
|ASELS
|18,03
|2.570.040.555
|% 7,39
|
|EKGYO
|1,98
|1.721.850.306
|% 1,02
|
|GARAN
|6,57
|960.897.997
|% -0,15
|
|GUSGR
|5,56
|822.036.338
|% 1,46
|
|KARSN
|2,93
|611.374.781
|% 8,12
|
|EKGYO
|1,98
|1.721.850.306
|% 1,02
|
|KARSN
|2,93
|611.374.781
|% 8,12
|
|KRDMD
|2,76
|526.902.450
|% 3,76
|
|TSKB
|1,07
|161.739.347
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,37
|201.881.020
|% 1,48
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,2977
|7,3047
|% 0,19
|
|Euro
|8,5760
|8,5865
|% 0,63
|
|Sterlin
|9,5184
|9,5661
|% 0,33
|
|Frank
|7,9430
|7,9909
|% -0,19
|
|Riyal
|1,9394
|1,9491
|% 0,06
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.028
|2.029
|-6,37
|
|Altın Gr.
|476
|476
|-0,75
|
|Cumhuriyet
|3.215
|3.263
|-21,00
|
|Tam
|3.196
|3.279
|-21,17
|
|Yarım
|1.545
|1.586
|-10,24
|
|Çeyrek
|775
|793
|-5,12
|
|Gümüş.Ons
|29,06
|29,09
|0,77
|
|Gümüş Gr.
|6,81
|6,82
|0,18
|
|B. Petrol
|45,11
|45,11
|0,71
|