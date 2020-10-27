***MEP*** METRO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)
27.10.2020 18:07
***MEP*** METRO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
27/10/2020
Karar Sayısı
2020/20
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
Metro Portföy Yönetimi A.Ş. 30.09.2020 tarihli sorumluluk beyanı ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/884393
BIST
18:051.153
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 8,18
|Açılış
|: 1.144
|
|Önceki Kapanış
|: 1.144
|
1.158
En Düşük
1.134
18:058,1732
En Yüksek
|Değişim
|: 1,11%
|| 0,0898
|Açılış
|: 8,1900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0840
|
8,2088
En Düşük
8,0708
18:059,6777
En Yüksek
|Değişim
|: 1,31%
|| 0,1255
|Açılış
|: 9,6650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5300
|
9,7169
En Düşük
9,5440
18:05501,16
En Yüksek
|Değişim
|: 1,36%
|| 6,72
|Açılış
|: 501,16
|
|Önceki Kapanış
|: 494,44
|
502,92
En Düşük
493,67
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KARTN
|1.498,20
|104.090.159
|% 10,00
|
|KLNMA
|71,50
|30.524.677
|% 10,00
|
|OSMEN
|22,00
|1.052.609
|% 10,00
|
|YBTAS
|15.069,80
|213.349
|% 10,00
|
|PKENT
|703,50
|111.545
|% 9,99
|
|POLTK
|380,70
|984.110
|% -10,00
|
|DAGHL
|16,04
|3.062.309
|% -9,99
|
|YAPRK
|36,06
|1.602.526
|% -9,99
|
|UZERB
|45,64
|106.935
|% -9,98
|
|DAGI
|10,29
|94.729.603
|% -9,97
|
|TSKB
|2,11
|2.192.412.094
|% 9,90
|
|GARAN
|6,90
|1.186.533.303
|% 1,92
|
|RTALB
|47,80
|1.020.912.702
|% -3,47
|
|SKBNK
|1,88
|1.000.366.348
|% 9,94
|
|SISE
|6,44
|955.396.959
|% 2,22
|
|TSKB
|2,11
|2.192.412.094
|% 9,90
|
|SKBNK
|1,88
|1.000.366.348
|% 9,94
|
|EKGYO
|1,73
|585.753.176
|% 2,98
|
|YKBNK
|2,16
|565.792.593
|% 3,35
|
|ALBRK
|1,71
|428.924.754
|% 9,62
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1681
|8,1732
|% 1,11
|
|Euro
|9,6624
|9,6777
|% 1,31
|
|Sterlin
|10,6545
|10,7079
|% 1,50
|
|Frank
|8,9861
|9,0403
|% 1,32
|
|Riyal
|2,1747
|2,1856
|% 1,19
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.909
|1.909
|6,70
|
|Altın Gr.
|502
|502
|8,04
|
|Cumhuriyet
|3.317
|3.368
|44,00
|
|Tam
|3.303
|3.386
|41,63
|
|Yarım
|1.597
|1.638
|20,14
|
|Çeyrek
|801
|819
|10,07
|
|Gümüş.Ons
|24,44
|24,46
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|6,43
|6,44
|0,13
|
|B. Petrol
|41,76
|41,76
|0,93
|