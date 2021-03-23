***MEP*** METRO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)
23.03.2021 18:11
***MEP*** METRO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
23/03/2021
Karar Sayısı
3
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
a) 01/01/2020 – 31/12/2020 hesap dönemine ait Finansal Tablolar tarafımızdan incelenmiştir. b) İşletmedeki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, finansal tablo ve faaliyet raporu önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermemektedir. c) İşletmedeki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, yürürlükteki finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış 31.12.2020 tarihli finansal tablolar işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını ve işletmenin finansal durumunu ve karşı karşıya olunan önemli risk ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıtmaktadır. Beyan ederiz. BAŞKAN BAŞKAN VEKİLİ ÜYE Çağla ÖZTÜRK Can DİŞLİ Ceren DEŞEN
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/920018
BIST
18:051.377
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -1,82
|Açılış
|: 1.336
|
|Önceki Kapanış
|: 1.379
|
1.403
En Düşük
1.256
18:057,9287
En Yüksek
|Değişim
|: 1,89%
|| 0,1468
|Açılış
|: 7,8750
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8000
|
7,9528
En Düşük
7,6969
18:059,4849
En Yüksek
|Değişim
|: 2,44%
|| 0,2258
|Açılış
|: 9,3450
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3000
|
9,5275
En Düşük
9,1927
18:05439,15
En Yüksek
|Değişim
|: 1,15%
|| 4,98
|Açılış
|: 439,15
|
|Önceki Kapanış
|: 434,17
|
444,42
En Düşük
430,23
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BRMEN
|2,97
|761.380
|% 10,00
|
|AVOD
|9,35
|436.712.338
|% 10,00
|
|KENT
|341,00
|3.055.905
|% 10,00
|
|ISBIR
|7.920,00
|8.295.949
|% 10,00
|
|VAKKO
|16,29
|10.479.764
|% 9,99
|
|MERIT
|230,90
|2.578.229
|% -9,98
|
|AKBNK
|4,80
|2.040.683.856
|% -9,94
|
|GARAN
|7,19
|10.183.507.258
|% -9,90
|
|SKTAS
|4,32
|56.907.514
|% -9,81
|
|GSRAY
|3,78
|554.276.670
|% -9,79
|
|GARAN
|7,19
|10.183.507.258
|% -9,90
|
|FROTO
|209,50
|2.599.018.186
|% 1,90
|
|EREGL
|15,40
|2.078.695.209
|% 4,69
|
|AKBNK
|4,80
|2.040.683.856
|% -9,94
|
|KOZAL
|115,60
|1.320.071.371
|% 5,28
|
|GARAN
|7,19
|10.183.507.258
|% -9,90
|
|AKBNK
|4,80
|2.040.683.856
|% -9,94
|
|YKBNK
|2,19
|806.656.591
|% -8,37
|
|EKGYO
|1,85
|570.111.397
|% -2,12
|
|TSKB
|1,38
|424.283.974
|% -6,12
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9146
|7,9287
|% 1,89
|
|Euro
|9,4427
|9,4849
|% 2,44
|
|Sterlin
|10,8437
|10,8981
|% 1,03
|
|Frank
|8,4351
|8,4859
|% 0,70
|
|Riyal
|2,1007
|2,1113
|% 1,76
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.728
|1.728
|-11,10
|
|Altın Gr.
|437
|437
|3,26
|
|Cumhuriyet
|2.905
|2.949
|14,00
|
|Tam
|2.889
|2.964
|10,74
|
|Yarım
|1.396
|1.434
|5,20
|
|Çeyrek
|700
|717
|2,59
|
|Gümüş.Ons
|25,12
|25,16
|-0,62
|
|Gümüş Gr.
|6,36
|6,37
|-0,07
|
|B. Petrol
|61,13
|61,13
|-3,49
|
Seans Raporu
18:05
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17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -20, 15 kaybederek (% -1.41 ) 1, 413
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17:59XU100
Endeks 1, 371 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 57 altında . İşlem hacmi 40, 535.00 milyon TL de
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17:59IHLAS
Yüzde -5.26 oranında düşüşle 0.72 lira fiyatla işlem gören hissede 229, 059, 044 adet işlem
-
17:58KRDMA
Yüzde -5.00 oranında düşüşle 5.13 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 498, 041 adet işlem
-
17:57ODAS
Yüzde -4.13 oranında düşüşle 3.25 lira fiyatla işlem gören hissede 167, 034, 444 adet işlem