***MEP*** METRO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)
30.04.2021 16:25
***MEP*** METRO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
30/04/2021
Karar Sayısı
2021/9
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
Metro Portföy Yönetimi A.Ş. 31.03.2021 tarihli Sorumluluk Beyanı ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/933413
BIST
17:441.404
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 2,44
|Açılış
|: 1.399
|
|Önceki Kapanış
|: 1.402
|
1.406
En Düşük
1.396
17:448,3034
En Yüksek
|Değişim
|: 1,22%
|| 0,1004
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,3156
En Düşük
8,1830
17:4410,0033
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0395
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,0454
En Düşük
9,9251
17:44472,47
En Yüksek
|Değişim
|: 1,12%
|| 5,21
|Açılış
|: 472,47
|
|Önceki Kapanış
|: 467,25
|
472,96
En Düşük
466,05
BIST En Aktif Hisseler17:42
|GOZDE
|7,37
|167.864.252
|% 10,00
|
|FORMT
|1,32
|14.522.622
|% 10,00
|
|INTEM
|44,26
|10.379.582
|% 9,99
|
|MERIT
|253,30
|1.265.924
|% 9,99
|
|KSTUR
|292,00
|823.203
|% 9,98
|
|VAKFN
|26,28
|106.937.282
|% -10,00
|
|KRTEK
|11,70
|71.408.215
|% -10,00
|
|UZERB
|45,18
|642.042
|% -10,00
|
|MMCAS
|7,04
|1.202.035
|% -9,97
|
|FRIGO
|27,24
|103.683.104
|% -9,80
|
|KOZAL
|113,10
|1.292.105.732
|% 4,34
|
|EREGL
|19,28
|1.049.340.174
|% 0,10
|
|PETKM
|6,76
|850.523.043
|% 0,90
|
|THYAO
|12,21
|836.639.821
|% 1,92
|
|GARAN
|7,23
|724.708.745
|% 0,00
|
|PETKM
|6,76
|850.523.043
|% 0,90
|
|EKGYO
|1,82
|221.806.773
|% -0,55
|
|YKBNK
|2,11
|242.077.434
|% 0,48
|
|GARAN
|7,23
|724.708.745
|% 0,00
|
|KRDMD
|7,17
|607.844.077
|% 0,70
|
|17:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3113
|8,3153
|% 1,37
|
|Euro
|10,0094
|10,0148
|% 0,51
|
|Sterlin
|11,4678
|11,5254
|% 0,61
|
|Frank
|9,0768
|9,1314
|% 1,02
|
|Riyal
|2,2066
|2,2176
|% 1,22
|
|17:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.771
|1.772
|-0,99
|
|Altın Gr.
|473
|473
|5,40
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|26,11
|26,14
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|6,97
|6,98
|0,09
|
|B. Petrol
|66,72
|66,72
|-1,33
|