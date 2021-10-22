***MEP*** METRO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)
22.10.2021 18:16
***MEP*** METRO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
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Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
22/10/2021
Karar Sayısı
16
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
FİNANSAL TABLO VE FAALİYET RAPORLARININ KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUN KARAR TARİHİ: 22/10/2021 KARAR SAYISI : 2021/16 SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN " II-14.1 SAYILI SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ"NİN İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI a)01/01/2021 – 30/09/2021 hesap dönemine ait Finansal Tablolar tarafımızdan incelenmiştir. b) İşletmedeki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, finansal tablo ve faaliyet raporu önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermemektedir. c) İşletmedeki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, yürürlükteki finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış 30.06.2021 tarihli finansal tablolar işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını ve işletmenin finansal durumunu ve karşı karşıya olunan önemli risk ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıtmaktadır. Beyan ederiz. BAŞKAN BAŞKAN VEKİLİ ÜYE Can DİŞLİ Fakı Buluç DEMİREL Serhan İÇER
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/972056
BIST
18:001.480
En Yüksek
|Değişim
|: 1,70%
|| 24,69
|Açılış
|: 1.456
|
|Önceki Kapanış
|: 1.455
|
1.485
En Düşük
1.454
18:009,6283
En Yüksek
|Değişim
|: 1,35%
|| 0,1282
|Açılış
|: 9,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4250
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9,6637
En Düşük
9,4804
18:0011,2105
En Yüksek
|Değişim
|: 1,18%
|| 0,1307
|Açılış
|: 11,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 10,9650
|
11,2597
En Düşük
11,0404
18:00560,45
En Yüksek
|Değişim
|: 2,79%
|| 15,24
|Açılış
|: 560,45
|
|Önceki Kapanış
|: 545,22
|
561,30
En Düşük
544,56
BIST En Aktif Hisseler18:00
|DOBUR
|41,14
|9.306.441
|% 10,00
|
|MRSHL
|258,60
|16.451.582
|% 10,00
|
|NUHCM
|43,86
|57.757.894
|% 9,98
|
|COSMO
|11,68
|1.250.531
|% 9,98
|
|ERBOS
|94,35
|88.062.981
|% 9,97
|
|MERIT
|23,80
|39.191.103
|% -9,78
|
|KSTUR
|241,70
|270.880
|% -8,10
|
|FADE
|7,98
|262.879.909
|% -7,21
|
|CASA
|114,10
|139.929
|% -6,17
|
|GLCVY
|14,18
|640.020.101
|% -5,53
|
|GARAN
|9,12
|3.299.337.177
|% 1,45
|
|THYAO
|14,15
|1.117.277.480
|% 1,29
|
|TUPRS
|139,10
|1.105.150.855
|% 2,05
|
|SISE
|8,54
|1.072.980.548
|% 2,15
|
|YKBNK
|2,59
|991.641.646
|% 4,02
|
|YKBNK
|2,59
|991.641.646
|% 4,02
|
|GARAN
|9,12
|3.299.337.177
|% 1,45
|
|EKGYO
|1,95
|357.506.295
|% 0,52
|
|SISE
|8,54
|1.072.980.548
|% 2,15
|
|AKBNK
|5,46
|675.802.471
|% 2,63
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,6238
|9,6283
|% 1,35
|
|Euro
|11,2004
|11,2105
|% 1,18
|
|Sterlin
|13,2158
|13,2821
|% 1,05
|
|Frank
|10,4654
|10,5285
|% 1,45
|
|Riyal
|2,5581
|2,5709
|% 1,18
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.809
|1.809
|25,98
|
|Altın Gr.
|560
|560
|14,95
|
|Cumhuriyet
|3.680
|3.736
|112,00
|
|Tam
|3.666
|3.758
|117,77
|
|Yarım
|1.772
|1.818
|56,97
|
|Çeyrek
|889
|909
|28,49
|
|Gümüş.Ons
|24,71
|24,73
|0,55
|
|Gümüş Gr.
|7,66
|7,67
|0,28
|
|B. Petrol
|84,79
|84,79
|0,18
|
Seans Raporu
18:00
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