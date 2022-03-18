***MEP*** METRO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)
18.03.2022 12:05
***MEP*** METRO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
17.03.2022
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
17/03/2022
Karar Sayısı
2
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
Metro Portföy Yönetimi A.Ş. 2021 yılı sosrumluluk beyanı ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1011298
BIST
11:502.142
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 8,54
|Açılış
|: 2.141
|
|Önceki Kapanış
|: 2.134
|
2.149
En Düşük
2.140
11:5014,7970
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 0,0952
|Açılış
|: 14,7700
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7000
|
14,8054
En Düşük
14,6600
11:5016,3948
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0693
|Açılış
|: 16,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2800
|
16,4202
En Düşük
16,2818
11:50919,46
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 2,27
|Açılış
|: 919,46
|
|Önceki Kapanış
|: 917,19
|
921,20
En Düşük
911,68
BIST En Aktif Hisseler11:50
|PENTA
|381,10
|41.034.766
|% 9,99
|
|EMNIS
|22,90
|56.013
|% 9,67
|
|CMBTN
|223,00
|23.231.634
|% 8,10
|
|EGGUB
|216,80
|28.519.394
|% 6,90
|
|EUHOL
|3,19
|36.035.768
|% 6,69
|
|PKENT
|354,00
|23.645.912
|% -9,99
|
|ORCAY
|19,80
|108.853.288
|% -4,81
|
|GARFA
|12,48
|1.717.366
|% -4,15
|
|MAALT
|238,30
|8.726.039
|% -3,72
|
|OYLUM
|4,87
|2.480.966
|% -3,18
|
|THYAO
|28,00
|1.394.702.037
|% 0,50
|
|KRDMD
|14,90
|851.749.994
|% -0,60
|
|EREGL
|36,04
|806.813.627
|% 0,78
|
|SASA
|54,10
|541.296.704
|% 1,98
|
|PETKM
|8,59
|470.215.639
|% 1,54
|
|DOHOL
|3,59
|311.526.194
|% 3,76
|
|KARSN
|4,38
|312.447.628
|% 5,04
|
|KRDMD
|14,90
|851.749.994
|% -0,60
|
|PETKM
|8,59
|470.215.639
|% 1,54
|
|THYAO
|28,00
|1.394.702.037
|% 0,50
|
|11:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7887
|14,7970
|% 0,65
|
|Euro
|16,3754
|16,3948
|% 0,42
|
|Sterlin
|19,3829
|19,4801
|% 0,68
|
|Frank
|15,7458
|15,8407
|% 0,88
|
|Riyal
|3,9308
|3,9506
|% 0,74
|
|11:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.934
|1.934
|-9,03
|
|Altın Gr.
|920
|920
|2,49
|
|Cumhuriyet
|6.085
|6.177
|75,00
|
|Tam
|6.057
|6.210
|75,90
|
|Yarım
|2.928
|3.004
|36,72
|
|Çeyrek
|1.468
|1.502
|18,35
|
|Gümüş.Ons
|25,27
|25,30
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|12,01
|12,04
|0,05
|
|B. Petrol
|108
|108
|1,43
|