***MEP* *VANGD*** METRO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
13.12.2021 18:11
***MEP******VANGD*** METRO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )
İlgili Şirketler [VANGD]
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Türkçe
Pay Alım Satım Bildirimi
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Bildirim İçeriği
Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
10/12/2021 tarihinde Vanet Gıda San. İç ve Dış Ticaret A.Ş. (VANGD) payları ile ilgili olarak 6,07-6,15 TL fiyatından 46.760 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi ve 46.760 TL toplam nominal satış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Vanet Gıda San. İç ve Dış Ticaret A.Ş. sermayesindeki paylarımız 10/12/2021 tarihi itibariyle %0.00 olmuştur. İşlemin detaylarına ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
10/12/2021 46.760 46.760 0 0 0 % 0 % 0 % 0 % 0
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/982952
BIST
18:052.162
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 4,52
|Açılış
|: 2.191
|
|Önceki Kapanış
|: 2.158
|
2.195
En Düşük
2.146
18:0514,7892
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0153
|Açılış
|: 14,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 14,3800
|
14,8625
En Düşük
14,7728
18:0516,7524
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0335
|Açılış
|: 16,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2200
|
16,7966
En Düşük
16,6925
18:05845,44
En Yüksek
|Değişim
|: 3,15%
|| 25,82
|Açılış
|: 845,32
|
|Önceki Kapanış
|: 819,62
|
847,25
En Düşük
817,58
BIST En Aktif Hisseler18:05
|CEOEM
|14,96
|65.175.521
|% 10,00
|
|DOGUB
|3,85
|3.372.636
|% 10,00
|
|PKENT
|5.512,10
|4.348.843
|% 10,00
|
|TETMT
|275,00
|6.138.052
|% 10,00
|
|ISKUR
|664.400,00
|1.974.800
|% 10,00
|
|OYLUM
|7,57
|20.070.186
|% -9,99
|
|MERIT
|30,90
|103.323.060
|% -9,97
|
|SODSN
|32,68
|1.607.625
|% -9,97
|
|SONME
|37,26
|11.412.458
|% -9,96
|
|RALYH
|13,45
|6.040.813
|% -9,73
|
|THYAO
|23,48
|4.995.695.405
|% 3,99
|
|GARAN
|11,99
|4.241.188.040
|% -1,40
|
|KRDMD
|11,61
|3.470.651.659
|% -0,68
|
|SISE
|16,23
|2.839.610.288
|% -2,17
|
|YKBNK
|3,83
|2.228.068.329
|% -1,79
|
|EKGYO
|2,61
|1.654.710.821
|% -2,97
|
|YKBNK
|3,83
|2.228.068.329
|% -1,79
|
|TSKB
|1,64
|959.615.510
|% -3,53
|
|SKBNK
|1,22
|558.548.492
|% -3,17
|
|GARAN
|11,99
|4.241.188.040
|% -1,40
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7911
|14,7946
|% -0,07
|
|Euro
|16,6981
|16,7469
|% 0,17
|
|Sterlin
|19,5541
|19,6522
|% 3,04
|
|Frank
|15,9293
|16,0253
|% 2,71
|
|Riyal
|3,9294
|3,9491
|% 2,71
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.776
|1.776
|-2,01
|
|Altın Gr.
|845
|845
|25,70
|
|Cumhuriyet
|5.592
|5.676
|184,00
|
|Tam
|5.562
|5.706
|183,54
|
|Yarım
|2.688
|2.760
|88,79
|
|Çeyrek
|1.348
|1.380
|44,39
|
|Gümüş.Ons
|21,92
|21,94
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|10,48
|10,49
|-0,01
|
|B. Petrol
|74,39
|74,39
|0,07
|