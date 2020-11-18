***MEPET* *AVGYO*** AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
18.11.2020 20:14
***MEPET******AVGYO*** AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )
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Pay Alım Satım Bildirimi
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Bildirim İçeriği
Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
18.11.2020 tarihinde Mepet Metro Petrol ve Tesisleri Sanayi Ticaret A.Ş.(MEPET) payları ile ilgili olarak 3,10-3,24 TL fiyat aralığından 7.000-TL toplam nominal tutarlı alış işlemi ve 3.600.514-TL toplam nominal tutarlı satış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Mepet Metro Petrol ve Tesisleri Sanayi Ticaret A.Ş sermayesindeki paylarımız 18.11.2020 tarihi itibariyle % 0 olmuştur.
İşlemin detaylarına ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
18/11/2020 7.000 3.600.514 -3.593.514 3.593.514 0 % 4,77 % 4,77 % 0 % 0
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/889132
BIST
18:051.295
En Yüksek
|Değişim
|: 2,78%
|| 35,00
|Açılış
|: 1.264
|
|Önceki Kapanış
|: 1.260
|
1.295
En Düşük
1.264
18:057,6923
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0072
|Açılış
|: 7,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7750
|
7,7897
En Düşük
7,6680
18:059,1353
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0025
|Açılış
|: 9,1700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2150
|
9,2485
En Düşük
9,1008
18:05463,34
En Yüksek
|Değişim
|: -0,52%
|| -2,42
|Açılış
|: 463,34
|
|Önceki Kapanış
|: 465,76
|
468,96
En Düşük
462,21
BIST En Aktif Hisseler18:05
|YYAPI
|1,32
|142.202.534
|% 10,00
|
|BERA
|11,44
|66.114.743
|% 10,00
|
|CASA
|55,00
|1.064.910
|% 10,00
|
|LINK
|47,32
|5.748.444
|% 10,00
|
|KENT
|389,90
|9.678.617
|% 9,99
|
|UZERB
|27,94
|270.627
|% -9,99
|
|TKURU
|314,00
|329.386
|% -9,98
|
|BMELK
|20,56
|2.219.160
|% -9,98
|
|MARTI
|2,99
|63.738.183
|% -9,94
|
|VAKKO
|6,46
|416.803.512
|% -9,90
|
|GARAN
|8,85
|7.697.717.228
|% 5,11
|
|YKBNK
|2,93
|3.405.349.804
|% 9,74
|
|KRDMD
|4,59
|2.651.456.272
|% 9,81
|
|AKBNK
|6,27
|1.777.696.618
|% 4,67
|
|THYAO
|11,70
|1.486.614.433
|% 2,01
|
|YKBNK
|2,93
|3.405.349.804
|% 9,74
|
|GARAN
|8,85
|7.697.717.228
|% 5,11
|
|KRDMD
|4,59
|2.651.456.272
|% 9,81
|
|EKGYO
|1,99
|1.081.003.388
|% 4,19
|
|SKBNK
|1,52
|565.326.711
|% 4,11
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6860
|7,6921
|% -0,10
|
|Euro
|9,1225
|9,1315
|% -0,07
|
|Sterlin
|10,1816
|10,2327
|% 0,08
|
|Frank
|8,4144
|8,4651
|% -0,05
|
|Riyal
|2,0435
|2,0537
|% -0,16
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.873
|1.873
|-7,99
|
|Altın Gr.
|463
|464
|-2,19
|
|Cumhuriyet
|3.100
|3.147
|-30,00
|
|Tam
|3.086
|3.166
|-26,06
|
|Yarım
|1.491
|1.531
|-12,60
|
|Çeyrek
|748
|766
|-6,31
|
|Gümüş.Ons
|24,30
|24,33
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|6,02
|6,03
|-0,03
|
|B. Petrol
|44,65
|44,65
|0,90
|
Seans Raporu
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