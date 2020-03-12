***MEPET*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
12.03.2020 11:48
***MEPET*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [MEPET]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MEPET.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/827404
BIST
14:0596.928
En Yüksek
|Değişim
|: -4,00%
|| -4.038,62
|Açılış
|: 98.448
|
|Önceki Kapanış
|: 100.966
|
99.027
En Düşük
96.048
14:056,2428
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,0325
|Açılış
|: 6,2310
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1950
|
6,2453
En Düşük
6,2064
14:057,0127
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0110
|Açılış
|: 6,9980
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0040
|
7,0610
En Düşük
6,9909
14:05328,00
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 1,34
|Açılış
|: 328,00
|
|Önceki Kapanış
|: 326,66
|
330,29
En Düşük
325,80
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|2,76
|28.864.116
|% 20,00
|
|ECILC
|4,78
|273.708.043
|% 19,80
|
|DEVA
|11,89
|181.370.574
|% 19,62
|
|PINSU
|2,83
|16.653.334
|% 19,41
|
|SELEC
|8,81
|130.131.565
|% 19,38
|
|IHEVA
|2,55
|6.396.196
|% -19,81
|
|ALCTL
|13,18
|16.008.795
|% -18,69
|
|TSPOR
|3,54
|140.943.253
|% -17,67
|
|HUBVC
|16,60
|45.579.256
|% -17,00
|
|SMART
|5,33
|9.129.464
|% -15,80
|
|ASELS
|25,12
|521.869.014
|% -3,98
|
|THYAO
|8,92
|376.124.272
|% -7,18
|
|ECILC
|4,78
|273.708.043
|% 19,80
|
|GARAN
|9,08
|206.456.670
|% -5,22
|
|DEVA
|11,89
|181.370.574
|% 19,62
|
|IHLGM
|0,99
|124.229.325
|% -11,61
|
|ODAS
|1,43
|136.014.353
|% -11,18
|
|CEMAS
|0,81
|55.626.407
|% -11,96
|
|KARSN
|1,42
|90.897.203
|% -7,79
|
|EKGYO
|1,17
|73.141.890
|% -5,65
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9295
|7,9692
|% -0,12
|
|Frank
|6,6136
|6,6535
|% 0,29
|
|Riyal
|1,6553
|1,6636
|% 0,33
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.638
|1.639
|3,33
|
|Altın Gr.
|328
|328
|1,30
|
|Cumhuriyet
|2.176
|2.209
|-14,00
|
|Tam
|2.164
|2.218
|-15,74
|
|Yarım
|1.046
|1.073
|-7,61
|
|Çeyrek
|525
|537
|-3,81
|
|Gümüş.Ons
|16,64
|16,67
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|3,33
|3,34
|-0,01
|
|B. Petrol
|33,41
|33,41
|-2,38
|