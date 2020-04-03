***MEPET*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
03.04.2020 10:39
***MEPET*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [MEPET]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MEPET.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/834505
BIST
13:3089.550
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 39,35
|Açılış
|: 89.614
|
|Önceki Kapanış
|: 89.511
|
89.891
En Düşük
89.043
13:306,7184
En Yüksek
|Değişim
|: 1,57%
|| 0,1039
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7247
En Düşük
6,6075
13:307,2682
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 0,0583
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,2711
En Düşük
7,1664
13:30347,57
En Yüksek
|Değişim
|: 1,21%
|| 4,16
|Açılış
|: 347,57
|
|Önceki Kapanış
|: 343,42
|
349,08
En Düşük
342,66
BIST En Aktif Hisseler
|SERVE
|1,76
|146.053
|% 10,00
|
|AVHOL
|1,11
|123.523
|% 9,90
|
|IZTAR
|2,25
|350.937
|% 9,76
|
|TACTR
|2,38
|36.885
|% 9,68
|
|YAPRK
|8,06
|3.127.738
|% 8,48
|
|RTALB
|4,16
|3.101.026
|% -9,96
|
|EGCEY
|0,48
|45.926
|% -5,88
|
|TDGYO
|2,37
|1.369.565
|% -5,58
|
|IZFAS
|1,42
|57.952
|% -5,33
|
|MTRYO
|2,68
|6.997.119
|% -4,96
|
|IHLGM
|0,99
|61.449.911
|% -1,00
|
|ARDYZ
|13,65
|47.281.424
|% 4,52
|
|HUBVC
|18,06
|46.467.793
|% -4,09
|
|NATEN
|16,26
|22.839.542
|% -0,12
|
|ENJSA
|6,34
|14.245.894
|% 1,77
|
|IHLGM
|0,99
|61.449.911
|% -1,00
|
|BNTAS
|2,61
|12.368.640
|% -1,88
|
|ARDYZ
|13,65
|47.281.424
|% 4,52
|
|MTRYO
|2,68
|6.997.119
|% -4,96
|
|HUBVC
|18,06
|46.467.793
|% -4,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,2049
|8,2460
|% 0,36
|
|Frank
|6,8413
|6,8825
|% 1,12
|
|Riyal
|1,7763
|1,7852
|% 1,34
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.611
|1.612
|-2,26
|
|Altın Gr.
|347
|347
|3,69
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,44
|14,47
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,10
|3,11
|0,03
|
|B. Petrol
|33,09
|33,09
|3,15
|