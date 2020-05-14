***MEPET*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
14.05.2020 14:35
***MEPET*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MEPET.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/844957
BIST
14:2099.265
En Yüksek
|Değişim
|: -0,89%
|| -893,87
|Açılış
|: 100.008
|
|Önceki Kapanış
|: 100.159
|
100.381
En Düşük
99.029
14:206,9670
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0084
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9832
En Düşük
6,9512
14:207,5194
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -0,0193
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5599
En Düşük
7,5090
14:20384,13
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -1,11
|Açılış
|: 384,13
|
|Önceki Kapanış
|: 385,24
|
385,81
En Düşük
383,39
BIST En Aktif Hisseler
|YAPRK
|10,34
|3.508.731
|% 10,00
|
|TLMAN
|11,88
|21.852.866
|% 10,00
|
|YBTAS
|8.650,00
|471.820
|% 10,00
|
|UMPAS
|0,88
|365.469
|% 10,00
|
|ISBIR
|673,30
|233.305
|% 10,00
|
|POLTK
|125,10
|371.070
|% -10,00
|
|ALKIM
|15,77
|125.948.262
|% -9,99
|
|RTALB
|43,06
|125.419.093
|% -9,99
|
|GLRYH
|20,04
|55.658.801
|% -9,97
|
|EKIZ
|18,78
|9.795.190
|% -9,97
|
|ASELS
|28,98
|1.089.566.210
|% 1,12
|
|ECILC
|5,80
|608.547.066
|% -2,68
|
|GARAN
|7,77
|409.612.606
|% -1,65
|
|SASA
|9,23
|331.227.554
|% 1,43
|
|KRDMD
|2,42
|244.421.863
|% -0,82
|
|IEYHO
|0,62
|78.814.176
|% 3,33
|
|KRDMD
|2,42
|244.421.863
|% -0,82
|
|ECILC
|5,80
|608.547.066
|% -2,68
|
|CEMAS
|1,06
|100.933.589
|% -1,85
|
|YGYO
|0,63
|44.291.608
|% 6,78
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4646
|8,5070
|% -0,53
|
|Frank
|7,1149
|7,1578
|% -0,42
|
|Riyal
|1,8483
|1,8576
|% -0,15
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.715
|1.716
|-0,96
|
|Altın Gr.
|384
|384
|-1,03
|
|Cumhuriyet
|2.471
|2.514
|-4,30
|
|Tam
|2.543
|2.580
|-4,30
|
|Yarım
|1.241
|1.261
|-2,20
|
|Çeyrek
|621
|631
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|15,49
|15,51
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|3,47
|3,47
|-0,02
|
|B. Petrol
|30,16
|30,16
|0,97
|