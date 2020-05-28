***MEPET*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
28.05.2020 16:00
***MEPET*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [MEPET]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MEPET.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/847283
BIST
17:18105.065
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 111,59
|Açılış
|: 105.556
|
|Önceki Kapanış
|: 104.954
|
106.292
En Düşük
104.535
17:186,8184
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 0,0462
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,8234
En Düşük
6,7656
17:187,5410
En Yüksek
|Değişim
|: 1,09%
|| 0,0812
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5410
En Düşük
7,4416
17:18377,52
En Yüksek
|Değişim
|: 1,38%
|| 5,16
|Açılış
|: 377,52
|
|Önceki Kapanış
|: 372,37
|
378,59
En Düşük
371,87
BIST En Aktif Hisseler
|KENT
|520,90
|14.275.558
|% 9,99
|
|HLGYO
|1,67
|75.135.072
|% 9,87
|
|SAYAS
|3,91
|19.333.494
|% 9,83
|
|GLBMD
|4,47
|5.756.924
|% 9,83
|
|ARSAN
|4,95
|39.503.195
|% 9,76
|
|CMENT
|31,68
|6.994.995
|% -10,00
|
|IZTAR
|4,68
|2.265.941
|% -10,00
|
|RTALB
|25,22
|18.934.985
|% -9,99
|
|TKURU
|15,22
|164.604
|% -9,99
|
|ISBIR
|735,00
|178.125
|% -9,99
|
|THYAO
|12,65
|2.743.835.951
|% 2,60
|
|GARAN
|7,75
|1.871.708.941
|% 1,44
|
|PGSUS
|59,25
|960.769.639
|% 0,25
|
|ASELS
|30,10
|736.301.459
|% 0,07
|
|AKBNK
|5,64
|604.927.880
|% 0,71
|
|GARAN
|7,75
|1.871.708.941
|% 1,44
|
|THYAO
|12,65
|2.743.835.951
|% 2,60
|
|EKGYO
|1,42
|284.205.751
|% -0,70
|
|GSRAY
|3,03
|475.996.597
|% 5,57
|
|MNDRS
|1,96
|286.386.403
|% 7,69
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3655
|8,4074
|% 1,03
|
|Frank
|7,0186
|7,0609
|% 0,71
|
|Riyal
|1,8108
|1,8199
|% 0,71
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.722
|1.723
|13,40
|
|Altın Gr.
|377
|377
|4,81
|
|Cumhuriyet
|2.446
|2.477
|30,30
|
|Tam
|2.518
|2.553
|42,50
|
|Yarım
|1.229
|1.242
|15,20
|
|Çeyrek
|614
|622
|7,60
|
|Gümüş.Ons
|17,39
|17,42
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|3,79
|3,81
|0,04
|
|B. Petrol
|35,41
|35,41
|0,81
|