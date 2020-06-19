***MEPET*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
19.06.2020 11:19
***MEPET*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [MEPET]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MEPET.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/851971
BIST
12:37113.676
En Yüksek
|Değişim
|: 1,05%
|| 1.181,74
|Açılış
|: 113.561
|
|Önceki Kapanış
|: 112.495
|
114.338
En Düşük
113.190
12:376,8568
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0008
|Açılış
|: 6,8770
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8810
|
6,8607
En Düşük
6,8469
12:377,6939
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0052
|Açılış
|: 7,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7050
|
7,6986
En Düşük
7,6749
12:37381,21
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 1,35
|Açılış
|: 381,21
|
|Önceki Kapanış
|: 379,87
|
382,22
En Düşük
379,31
BIST En Aktif Hisseler
|UZERB
|5,87
|848.573
|% 9,93
|
|DIRIT
|1,38
|157.722
|% 9,52
|
|DAGI
|5,68
|28.316.152
|% 8,40
|
|KSTUR
|49,98
|13.445
|% 8,18
|
|TCELL
|17,55
|1.219.356.318
|% 8,13
|
|GLRYH
|13,97
|2.844.949
|% -9,99
|
|RTALB
|32,48
|11.153.372
|% -9,98
|
|EKIZ
|11,57
|149.982
|% -9,96
|
|BAYRK
|8,34
|26.647.801
|% -9,94
|
|DENGE
|1,36
|92.079
|% -9,93
|
|KRDMD
|3,09
|1.975.608.284
|% 1,64
|
|TCELL
|17,55
|1.219.356.318
|% 8,13
|
|TSPOR
|7,89
|535.974.445
|% -1,99
|
|GARAN
|8,18
|495.625.465
|% 0,62
|
|ASELS
|32,48
|490.721.655
|% -0,37
|
|KRDMD
|3,09
|1.975.608.284
|% 1,64
|
|EKGYO
|1,88
|312.550.401
|% -1,05
|
|TSKB
|1,26
|170.792.557
|% -1,56
|
|GSDHO
|1,98
|218.270.574
|% 0,51
|
|PETKM
|4,09
|367.911.296
|% 1,24
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4895
|8,5321
|% -0,03
|
|Frank
|7,1794
|7,2226
|% 0,01
|
|Riyal
|1,8224
|1,8315
|% -0,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.728
|1.729
|5,75
|
|Altın Gr.
|381
|381
|1,13
|
|Cumhuriyet
|2.479
|2.492
|5,50
|
|Tam
|2.544
|2.555
|3,60
|
|Yarım
|1.239
|1.250
|2,70
|
|Çeyrek
|622
|626
|1,30
|
|Gümüş.Ons
|17,50
|17,55
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|3,86
|3,87
|0,03
|
|B. Petrol
|42,56
|42,56
|1,05
|