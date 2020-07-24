***MEPET*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
24.07.2020 10:36
***MEPET*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [MEPET]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MEPET.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/861554
BIST
10:46119.090
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 58,98
|Açılış
|: 118.501
|
|Önceki Kapanış
|: 119.031
|
119.121
En Düşük
118.221
10:466,8513
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0078
|Açılış
|: 6,8920
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8950
|
6,8513
En Düşük
6,8335
10:467,9532
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0145
|Açılış
|: 7,9450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9450
|
7,9589
En Düşük
7,9191
10:46417,29
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 2,08
|Açılış
|: 417,29
|
|Önceki Kapanış
|: 415,21
|
417,38
En Düşük
413,90
BIST En Aktif Hisseler
|DARDL
|13,31
|886.925
|% 10,00
|
|KONYA
|413,80
|11.019.080
|% 9,99
|
|FRIGO
|32,58
|1.057.156
|% 9,99
|
|PKENT
|652,10
|871.206
|% 9,98
|
|EKIZ
|9,15
|143.115
|% 9,98
|
|KUTPO
|33,58
|11.618.319
|% -9,97
|
|MERIT
|33,00
|66.924
|% -9,89
|
|SELGD
|3,25
|160.472
|% -9,72
|
|AKGUV
|4,55
|3.663.935
|% -6,38
|
|SODSN
|12,01
|37.591
|% -5,43
|
|ASELS
|35,36
|852.394.204
|% 0,63
|
|SISE
|6,60
|699.837.918
|% 4,76
|
|EKGYO
|2,34
|293.710.119
|% 0,43
|
|TRKCM
|4,41
|235.785.353
|% 4,01
|
|SODA
|7,34
|212.739.576
|% 2,37
|
|EKGYO
|2,34
|293.710.119
|% 0,43
|
|SISE
|6,60
|699.837.918
|% 4,76
|
|TRKCM
|4,41
|235.785.353
|% 4,01
|
|TSKB
|1,25
|56.884.506
|% -0,79
|
|ODAS
|2,75
|91.483.524
|% -0,36
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6935
|8,7371
|% 0,04
|
|Frank
|7,3717
|7,4161
|% 0,12
|
|Riyal
|1,8202
|1,8293
|% 0,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.894
|1.895
|6,90
|
|Altın Gr.
|417
|417
|1,80
|
|Cumhuriyet
|2.762
|2.804
|45,00
|
|Tam
|2.793
|2.807
|12,60
|
|Yarım
|1.356
|1.373
|6,20
|
|Çeyrek
|680
|687
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|22,65
|22,70
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|4,98
|4,99
|0,02
|
|B. Petrol
|43,09
|43,09
|-0,24
|
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