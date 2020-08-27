***MEPET*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
27.08.2020 10:01
***MEPET*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [MEPET]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MEPET.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/871363
BIST
09:551.108
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 8,53
|Açılış
|: 1.108
|
|Önceki Kapanış
|: 1.099
|
1.108
En Düşük
1.108
09:557,3567
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0057
|Açılış
|: 7,4040
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4340
|
7,3778
En Düşük
7,3432
09:558,7096
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0088
|Açılış
|: 8,7250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7650
|
8,7373
En Düşük
8,6864
09:55459,84
En Yüksek
|Değişim
|: -0,63%
|| -2,91
|Açılış
|: 459,84
|
|Önceki Kapanış
|: 462,75
|
463,32
En Düşük
458,71
BIST En Aktif Hisseler09:55
|GYHOL
|24,20
|795.865
|% 10,00
|
|KENT
|448,90
|1.223.253
|% 10,00
|
|ULAS
|2,64
|719.500
|% 10,00
|
|INTEM
|17,30
|1.157.560
|% 9,98
|
|CRFSA
|7,51
|762.858
|% 9,96
|
|BMELK
|5,31
|32.136
|% -10,00
|
|HUBVC
|19,50
|498.810
|% -5,80
|
|KSTUR
|67,00
|3.953
|% -3,87
|
|AKYHO
|4,80
|193.853
|% -3,61
|
|RTALB
|58,80
|3.535.820
|% -3,61
|
|GUSGR
|6,66
|7.559.333
|% 1,22
|
|FENER
|24,00
|7.094.400
|% 4,17
|
|SISE
|6,31
|6.120.359
|% 0,96
|
|GARAN
|6,97
|5.929.748
|% 1,01
|
|PRKME
|4,72
|4.787.369
|% 2,61
|
|SKBNK
|1,47
|3.055.717
|% 2,08
|
|TSKB
|1,12
|1.859.209
|% 0,90
|
|EKGYO
|1,88
|2.783.280
|% 1,08
|
|DOHOL
|2,15
|2.969.191
|% 0,94
|
|GUSGR
|6,66
|7.559.333
|% 1,22
|
|09:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3518
|7,3574
|% -0,07
|
|Euro
|8,6960
|8,7069
|% -0,13
|
|Sterlin
|9,7001
|9,7487
|% 0,00
|
|Frank
|8,0808
|8,1295
|% 0,08
|
|Riyal
|1,9578
|1,9676
|% 0,01
|
|09:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.943
|1.943
|-11,25
|
|Altın Gr.
|460
|460
|-2,87
|
|Cumhuriyet
|3.046
|3.092
|12,00
|
|Tam
|3.037
|3.114
|10,11
|
|Yarım
|1.468
|1.506
|4,89
|
|Çeyrek
|736
|753
|2,45
|
|Gümüş.Ons
|27,31
|27,35
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|6,45
|6,46
|-0,05
|
|B. Petrol
|46,15
|46,15
|-0,01
|
Seans Raporu
09:55
daha fazla
-
10:13XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 10, 23 artarak (% 0.82 ) 1, 256
-
10:13
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi MRDIN, USAS, ADNAC
-
10:13
BIST de en çok değer kaybeden hisse senetleri şu an itibariyle ECBYO, BMELK, AKPAZ
-
10:13
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, ULAS, GYHOL
-
10:13
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse MRDIN, ADANA, BOLUC