***MEPET*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
28.06.2021 17:08
***MEPET*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [MEPET]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MEPET.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/944522
BIST
17:591.372
En Yüksek
|Değişim
|: -1,40%
|| -19,53
|Açılış
|: 1.395
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.398
En Düşük
1.368
17:598,6970
En Yüksek
|Değişim
|: -0,77%
|| -0,0673
|Açılış
|: 8,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7500
|
8,7679
En Düşük
8,6886
17:5910,3870
En Yüksek
|Değişim
|: -0,76%
|| -0,0795
|Açılış
|: 10,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 10,4350
|
10,4717
En Düşük
10,3574
17:59497,06
En Yüksek
|Değişim
|: -1,00%
|| -5,01
|Açılış
|: 497,06
|
|Önceki Kapanış
|: 502,07
|
502,46
En Düşük
496,80
BIST En Aktif Hisseler17:59
|OZBAL
|15,07
|146.706.071
|% 10,00
|
|TKURU
|246,40
|6.380.361
|% 10,00
|
|ATATP
|26,40
|48.320.850
|% 10,00
|
|TACTR
|31,90
|1.196.027
|% 10,00
|
|YAPRK
|35,48
|2.999.014
|% 9,98
|
|NIBAS
|11,81
|11.221.318
|% -9,98
|
|CEOEM
|10,94
|15.142.129
|% -9,96
|
|CASA
|125,90
|401.579
|% -9,94
|
|BASCM
|11,52
|190.512
|% -9,93
|
|SAMAT
|5,27
|12.024.577
|% -9,91
|
|GARAN
|8,14
|1.048.927.121
|% -0,73
|
|THYAO
|13,80
|929.770.084
|% -3,36
|
|EKGYO
|1,94
|863.245.763
|% -5,37
|
|SASA
|28,88
|575.725.313
|% -1,50
|
|KRDMD
|6,60
|494.598.270
|% -3,08
|
|EKGYO
|1,94
|863.245.763
|% -5,37
|
|YKBNK
|2,17
|419.935.368
|% -1,81
|
|GARAN
|8,14
|1.048.927.121
|% -0,73
|
|SKBNK
|1,06
|86.600.569
|% -3,64
|
|AKBNK
|5,31
|421.391.286
|% -0,56
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6915
|8,6970
|% -0,77
|
|Euro
|10,3756
|10,3870
|% -0,76
|
|Sterlin
|12,0398
|12,1002
|% -0,76
|
|Frank
|9,4240
|9,4808
|% -0,97
|
|Riyal
|2,3122
|2,3238
|% -0,76
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.780
|1.780
|-1,30
|
|Altın Gr.
|498
|498
|-4,09
|
|Cumhuriyet
|3.306
|3.356
|-19,00
|
|Tam
|3.289
|3.374
|-17,87
|
|Yarım
|1.590
|1.632
|-8,64
|
|Çeyrek
|797
|816
|-4,33
|
|Gümüş.Ons
|26,09
|26,13
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|7,31
|7,32
|-0,04
|
|B. Petrol
|74,67
|74,67
|-0,69
|
Seans Raporu
17:59
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17:59TAVHL
Yüzde -4.96 oranında düşüşle 24.90 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 700, 900 adet işlem
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17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TAVHL, EKGYO, PGSUS
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17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler BIMAS, HALKB, TCELL
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17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -15, 83 kaybederek (% -1.29 ) 1, 215
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17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : TACTR, YESIL, SELVA, KUTPO, TKURU, ATATP, DAGHL, VANGD, SERVE, ERBOS