***MEPET*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
26.02.2024 10:45
***MEPET*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [MEPET]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MEPET.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1251831
BIST
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11:259.353
En Düşük
|Değişim
|: -0,22%
|| -20,71
|Açılış
|: 9.411
|
|Önceki Kapanış
|: 9.374
|
9.336
En Yüksek
9.450
11:2531,1105
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0714
|Açılış
|: 31,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 31,2200
|
31,3383
En Düşük
31,0311
11:2533,7380
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,1154
|Açılış
|: 33,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 33,6500
|
33,9189
En Düşük
33,6235
11:252.036,14
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 3,58
|Açılış
|: 2.036,14
|
|Önceki Kapanış
|: 2.032,57
|
2.048,61
En Düşük
2.028,08
BIST En Aktif Hisseler11:25
|LMKDC
|21,56
|5.463.088
|% 10,00
|
|NETAS
|86,35
|124.181.746
|% 10,00
|
|KLSER
|82,50
|572.673.031
|% 10,00
|
|CMENT
|459,25
|3.104.071
|% 10,00
|
|DMSAS
|6,61
|26.938.148
|% 9,98
|
|AYCES
|1.027,00
|411.517.846
|% -7,56
|
|ARASE
|71,90
|277.749.120
|% -6,14
|
|OZGYO
|6,76
|110.190.447
|% -5,45
|
|UFUK
|244,00
|13.411.027
|% -5,06
|
|ARDYZ
|59,65
|405.474.321
|% -4,48
|
|THYAO
|286,25
|5.465.464.271
|% -0,09
|
|ISCTR
|28,38
|2.582.731.303
|% -1,25
|
|MIATK
|75,75
|2.562.710.678
|% 8,06
|
|EREGL
|46,16
|2.282.559.129
|% -0,73
|
|REEDR
|66,45
|2.135.054.772
|% 9,38
|
|ISCTR
|28,38
|2.582.731.303
|% -1,25
|
|EKGYO
|11,31
|1.010.179.122
|% -2,75
|
|ZOREN
|5,84
|442.121.467
|% -1,35
|
|EREGL
|46,16
|2.282.559.129
|% -0,73
|
|YKBNK
|23,54
|1.171.296.819
|% -2,73
|
|11:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|31,1055
|31,1105
|% 0,23
|
|Euro
|33,7038
|33,7380
|% 0,34
|
|Sterlin
|39,3043
|39,5014
|% 0,25
|
|Frank
|35,1873
|35,3992
|% 0,29
|
|Riyal
|8,2687
|8,3102
|% 0,21
|
|11:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,82
|22,86
|% 0,66
|
|Platin
|897,48
|898,73
|% 0,66
|
|Paladyum
|967,20
|971,28
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|80,29
|80,29
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.036,30
|2.036,57
|% 0,66
|
Seans Raporu
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