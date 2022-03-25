***MEPET*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
25.03.2022 10:09
***MEPET*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler MEPET
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Metro Avrasya Investment Georgia A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1012878
BIST
10:312.183
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 6,69
|Açılış
|: 2.180
|
|Önceki Kapanış
|: 2.176
|
2.187
En Düşük
2.180
10:3114,8262
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0020
|Açılış
|: 14,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8400
|
14,8584
En Düşük
14,7991
10:3116,3639
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0355
|Açılış
|: 16,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2700
|
16,4174
En Düşük
16,3000
10:31931,74
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,94
|Açılış
|: 931,74
|
|Önceki Kapanış
|: 932,68
|
937,51
En Düşük
931,26
BIST En Aktif Hisseler10:31
|SERVE
|16,57
|306.081
|% 9,95
|
|ULUSE
|77,45
|9.181.078
|% 9,94
|
|NIBAS
|11,54
|38.964.309
|% 6,56
|
|COSMO
|7,99
|12.089
|% 6,53
|
|KLKIM
|18,13
|27.363.492
|% 5,96
|
|IZFAS
|5,60
|1.158.153
|% -6,04
|
|IDEAS
|21,82
|4.603.530
|% -5,21
|
|GZNMI
|33,12
|40.343.746
|% -4,06
|
|ETILR
|8,00
|207.744
|% -3,61
|
|KUTPO
|46,80
|19.808.164
|% -3,35
|
|KRDMD
|15,35
|363.657.812
|% -0,13
|
|SMRTG
|15,70
|304.077.542
|% 1,95
|
|THYAO
|28,22
|259.717.836
|% 0,36
|
|SISE
|14,38
|255.324.910
|% 0,49
|
|SASA
|58,65
|217.869.056
|% 0,17
|
|KARSN
|4,56
|143.141.353
|% 1,33
|
|DOHOL
|3,26
|82.559.849
|% 0,93
|
|KRDMD
|15,35
|363.657.812
|% -0,13
|
|EKGYO
|2,27
|45.123.626
|% 0,44
|
|SMRTG
|15,70
|304.077.542
|% 1,95
|
|10:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8223
|14,8262
|% 0,01
|
|Euro
|16,3518
|16,3639
|% 0,22
|
|Sterlin
|19,5061
|19,6039
|% 0,13
|
|Frank
|15,9300
|16,0259
|% 0,41
|
|Riyal
|3,9411
|3,9609
|% 0,09
|
|10:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.954
|1.955
|-3,20
|
|Altın Gr.
|932
|932
|-0,77
|
|Cumhuriyet
|6.182
|6.275
|60,00
|
|Tam
|6.154
|6.308
|61,61
|
|Yarım
|2.975
|3.051
|29,81
|
|Çeyrek
|1.492
|1.526
|14,90
|
|Gümüş.Ons
|25,49
|25,53
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|12,16
|12,18
|0,01
|
|B. Petrol
|119
|119
|-0,10
|