***MEPET*** MEPET METRO PETROL VE TESİSLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
08.06.2022 14:40
***MEPET*** MEPET METRO PETROL VE TESİSLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Reform Bağımsız Denetim A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2022-31.12.2022
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
08.06.2022
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Şirketimizin 08.06.2022 tarihinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul Toplantısı sonucunda 2022 yılı faaliyet ve hesaplarının incelenmesi konusunda Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak Reform Bağımsız Denetim A.Ş. seçilmiştir. Kamuoyuna duyurulur. Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1035718
BIST
14:552.643
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -4,88
|Açılış
|: 2.659
|
|Önceki Kapanış
|: 2.648
|
2.685
En Düşük
2.641
14:5517,1844
En Yüksek
|Değişim
|: 2,57%
|| 0,4302
|Açılış
|: 17,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 16,8000
|
17,1906
En Düşük
16,7519
14:5518,5058
En Yüksek
|Değişim
|: 2,96%
|| 0,5325
|Açılış
|: 18,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9250
|
18,5096
En Düşük
17,8912
14:551.022,29
En Yüksek
|Değişim
|: 2,45%
|| 24,46
|Açılış
|: 1.022,29
|
|Önceki Kapanış
|: 997,83
|
1.022,47
En Düşük
997,20
BIST En Aktif Hisseler14:55
|EMKEL
|2,61
|26.302.604
|% 9,66
|
|MAGEN
|13,39
|67.724.239
|% 8,95
|
|ULUUN
|22,34
|334.480.749
|% 8,45
|
|TMSN
|30,92
|300.182.961
|% 6,84
|
|TUKAS
|12,76
|179.818.415
|% 6,60
|
|DAGHL
|29,36
|7.088.693
|% -9,99
|
|RYGYO
|4,48
|68.728.124
|% -9,49
|
|RALYH
|11,86
|59.578.364
|% -7,70
|
|OYYAT
|79,50
|51.439.458
|% -6,47
|
|TOASO
|68,75
|1.159.622.129
|% -6,27
|
|THYAO
|48,58
|4.192.881.224
|% 0,25
|
|SISE
|22,92
|2.433.901.179
|% -0,69
|
|SASA
|44,78
|1.641.782.409
|% 2,99
|
|KRDMD
|15,19
|1.421.408.593
|% 0,46
|
|EREGL
|34,88
|1.319.885.014
|% 0,52
|
|SEGYO
|1,27
|347.175.385
|% 4,96
|
|EKGYO
|2,86
|529.401.769
|% 0,70
|
|TSKB
|2,41
|406.933.017
|% 0,00
|
|DOHOL
|4,14
|615.568.904
|% -2,59
|
|YKBNK
|4,81
|646.570.041
|% -1,43
|
|14:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,1783
|17,1844
|% 2,57
|
|Euro
|18,4790
|18,5058
|% 2,96
|
|Sterlin
|21,4895
|21,5973
|% 2,19
|
|Frank
|17,5178
|17,6233
|% 2,11
|
|Riyal
|4,5643
|4,5872
|% 2,50
|
|14:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.852
|1.852
|-0,26
|
|Altın Gr.
|1.022
|1.022
|24,02
|
|Cumhuriyet
|6.817
|6.920
|168,00
|
|Tam
|6.783
|6.954
|169,29
|
|Yarım
|3.278
|3.364
|81,90
|
|Çeyrek
|1.644
|1.682
|40,95
|
|Gümüş.Ons
|21,99
|22,02
|-0,22
|
|Gümüş Gr.
|12,16
|12,17
|0,18
|
|B. Petrol
|122
|122
|1,12
|