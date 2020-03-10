***MEPET*** MEPET METRO PETROL VE TESİSLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***MEPET*** MEPET METRO PETROL VE TESİSLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat24 523.231.186 454.737.403Satışların Maliyeti24 -493.320.479 -437.921.291TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)29.910.707 16.816.112BRÜT KAR (ZARAR)29.910.707 16.816.112Genel Yönetim Giderleri25-26 -5.305.057 -8.146.245Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler27 11.971.575 5.724.536Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler27 -16.048.814 -24.211.950ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)20.528.411 -9.817.547Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler28 3.089.547 9.455Yatırım Faaliyetlerinden Giderler28 -3.272.614 -5.737.788FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)20.345.344 -15.545.880Finansman Gelirleri29 1.456.248 1.807.425Finansman Giderleri29 -19.541.107 -2.558.318SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)2.260.485 -16.296.773Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-4.605.730 3.104.422Dönem Vergi (Gideri) Geliri31 -3.675.778 -957.456Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri31 -929.952 4.061.878SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-2.345.245 -13.192.351DÖNEM KARI (ZARARI)-2.345.245 -13.192.351Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-2.345.245 -13.192.351Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 32 -0,03110000 -0,17510000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-45.790.369 73.824.221Dönem Karı (Zararı)-2.345.245 -13.192.351Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-2.345.245 -13.192.351Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler11.897.892 28.219.125Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler15-16 11.175.115 9.797.264Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler384.277 7.217.164Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler9 -815.964 1.687.132Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler0 5.530.032Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler1.200.241 0Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler-5.149.479 9.593.035Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler21 159.633 177.271Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler20 -5.309.112 9.415.764Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler2.638.634 2.032.490Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler9-27 -1.919.958 -2.042.142Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler9-27 4.558.592 4.074.632Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-3.080.000 2.680.435Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler28 -3.080.000 2.680.435Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler31 4.594.597 -3.104.422Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-4.429 3.159Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-4.429 3.159Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler1.339.177 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-52.907.537 60.839.621Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)-9.950 59.661Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-2.037.395 5.507.994İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)6-9 -2.697.000 6.127.585İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)9 659.605 -619.591Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler516.827 5.284.051İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)6-10 0 3.917.253İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)10 516.827 1.366.798Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler12 -1.029.512 359.858Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)13 -669.293 -1.655.448Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler257.155 5.914.129İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)6-9 -413.446 -599.387İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)9 670.601 6.513.516Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)11 298.494 102.608Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler573.344 0Diğer Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)573.344 0Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-45.505.155 47.576.425İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)6-10 -41.474.779 48.792.541İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)10 -4.030.376 -1.216.116Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)13 -5.820.738 -1.674.097İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler518.686 -635.560Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)22 518.686 -635.560Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)0 0Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-43.354.890 75.866.395Ödenen Faiz9-27 -3.577.844 -3.509.497Alınan Faiz9-27 1.144.128 1.468.557Vergi İadeleri (Ödemeleri)-1.763 -1.234YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-1.840.693 -76.455.663Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları0 0Bağlı Ortaklıklarda İlave Pay Alımlarına ilişkin Nakit Çıkışları0 -72.314.747Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları0 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri15 4.429 779Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri4.429 779Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları16 -1.845.122 -3.793.260Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-1.845.122 -3.791.116Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları0 -2.144Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları0 -348.435FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI50.477.763 -56.167İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları23 0 0Ortak Kontrole Tabi İşletmelerin Birleşme Etkisinden Kaynaklanan Nakit Girişleri (Çıkışları)0 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri59.694.847 0Kredilerden Nakit Girişleri59.694.847 0Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-9.036.221 -56.167Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları9 -9.036.221 -56.167Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-180.863 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)2.846.701 -2.687.609Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi-2.747.363 1.399.866NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)99.338 -1.287.743DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ330.213 1.617.956DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ429.551 330.213Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri7 429.551 330.213Finansal Yatırımlar8 152.146 142.196Ticari Alacaklar9 23.467.850 21.003.987İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6-9 19.800.701 17.360.843İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar9 3.667.149 3.643.144Diğer Alacaklar10 737.171 1.246.526İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar10 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar10 737.171 1.246.526Stoklar12 5.439.386 4.409.874Peşin Ödenmiş Giderler13 2.010.640 2.528.840İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler13 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler13 2.010.640 2.528.840Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar10 0 0Diğer Dönen Varlıklar22 128.878 647.564ARA TOPLAM32.365.622 30.309.200Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar30 0 914.518TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR32.365.622 31.223.718DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar10 174.031 181.503İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar6-10 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar10 174.031 181.503Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller14 7.065.000 3.985.000Maddi Duran Varlıklar15 319.098.240 314.353.864Arazi ve Arsalar15.373.842 15.353.876Binalar297.849.344 293.111.359Tesis, Makine ve Cihazlar900.045 1.215.385Taşıtlar285.566 310.951Mobilya ve Demirbaşlar916.821 1.096.734Özel Maliyetler3.772.622 3.265.559Kullanım Hakkı Varlıkları59.033 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar16 15.403.961 18.446.412İmtiyaz Sözleşmelerinden Doğan Haklar15.331.097 18.358.620Diğer Haklar72.864 87.792Peşin Ödenmiş Giderler13 734 13.482İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler734 13.482TOPLAM DURAN VARLIKLAR341.800.999 336.980.261TOPLAM VARLIKLAR374.166.621 368.203.979KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar8 12.767.409 0İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar8 12.767.409 0Banka Kredileri8 12.676.157 0Kiralama İşlemlerinden Borçlar91.252 0Ticari Borçlar9 22.207.263 22.134.767İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6-9 319.678 730.358İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar9 21.887.585 21.404.409Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar11 839.757 541.263Diğer Borçlar10 48.546.158 69.579.132İlişkili Taraflara Diğer Borçlar6-10 30.190.337 52.819.066İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar10 18.355.821 16.760.066Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler292.948 11.509Diğer Sözleşme Yükümlülükleri292.948 11.509Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)13 6.139.084 6.392.167Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü31 3.674.015 956.222Kısa Vadeli Karşılıklar14.401.018 19.643.408Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar21 367.624 300.902Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar20 14.033.394 19.342.506ARA TOPLAM108.867.652 119.258.468TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER108.867.652 119.258.468UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar37.982.470 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar37.982.470 0Banka Kredileri37.982.470 0Diğer Borçlar10 25.292.375 47.522.815İlişkili Taraflara Diğer Borçlar6 23.448.080 42.294.130İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar6-10 1.844.295 5.228.685Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler3.625.238 3.333.333Diğer Sözleşme Yükümlülükleri3.625.238 3.333.333Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)13 652.306 6.219.961Uzun Vadeli Karşılıklar21 985.413 686.650Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar21 985.413 686.650Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü31 2.584.515 1.710.983TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER71.122.317 59.473.742TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER179.989.969 178.732.210ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar194.176.652 189.471.769Ödenmiş Sermaye23 75.350.000 75.350.000Geri Alınmış Paylar (-)23 -2.051.949 -2.051.949Paylara İlişkin Primler (İskontolar)23 112.832 112.832Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi5.246.719 5.246.719Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)59.236.255 60.946.042Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)59.236.255 60.946.042Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)59.826.583 61.375.805Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-590.328 -429.763Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)43.528.909 36.278.743Yabancı Para Çevrim Farkları43.528.909 36.278.743Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler23 2.968.274 2.968.274Yasal Yedekler23 2.968.274 2.968.274Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları23 12.130.857 23.813.459Net Dönem Karı veya Zararı23 -2.345.245 -13.192.351TOPLAM ÖZKAYNAKLAR194.176.652 189.471.769TOPLAM KAYNAKLAR374.166.621 368.203.979Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler75.350.000 -2.051.949 112.832 5.246.719 44.293.133 -269.264 -49.758 2.968.274 14.907.460 8.032.618 148.540.065 148.540.065Transferler-873.381 8.905.999 -8.032.618 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)17.956.053 -160.499 36.328.501 -13.192.351 40.931.704 40.931.704Dönem Karı (Zararı)-13.192.351 -13.192.351 -13.192.351Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)17.956.053 -160.499 36.328.501 54.124.055 54.124.055Dönem Sonu Bakiyeler75.350.000 -2.051.949 112.832 5.246.719 61.375.805 -429.763 36.278.743 2.968.274 23.813.459 -13.192.351 189.471.769 189.471.769Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler75.350.000 -2.051.949 112.832 5.246.719 61.375.805 -429.763 36.278.743 2.968.274 23.813.459 -13.192.351 189.471.769 189.471.769Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler-39.473 -39.473 -39.473Düzeltmelerden Sonraki Tutar75.350.000 -2.051.949 112.832 5.246.719 61.375.805 -429.763 36.278.743 2.968.274 23.773.986 -13.192.351 189.432.296 189.432.296Transferler-1.549.222 -11.643.129 13.192.351 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-160.565 7.250.166 -2.345.245 4.744.356 4.744.356Dönem Karı (Zararı)-2.345.245 -2.345.245 -2.345.245Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-160.565 7.250.166 7.089.601 7.089.601Dönem Sonu Bakiyeler75.350.000 -2.051.949 112.832 5.246.719 59.826.583 -590.328 43.528.909 2.968.274 12.130.857 -2.345.245 194.176.652 194.176.652Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)-2.345.245 -13.192.351DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-160.565 17.795.554Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 19.951.170Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)21 -205.852 -205.768Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler45.287 -1.949.848Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi0 -1.995.117Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi21-31 45.287 45.269Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar7.250.166 36.328.501Yabancı Para Çevrim Farkları23 7.250.166 36.328.501DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)7.089.601 54.124.055TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)4.744.356 40.931.704Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları4.744.356 40.931.704http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/826467BIST