***MEPET*** MEPET METRO PETROL VE TESİSLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***MEPET*** MEPET METRO PETROL VE TESİSLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 05.06.2020 Tarihinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul Toplantısı neticesi hakkında.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2019Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2019Karar Tarihi 06.05.2020Genel Kurul Tarihi 05.06.2020Genel Kurul Saati 12:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 04.06.2020Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe ŞİŞLİAdres Büyükdere Cad. Metro City A Blok No:171 Kat:17 1. Levent/İSTANBULGündem Maddeleri1 - Yoklama, açılış, Genel Kurul Toplantı Başkanlığının seçimi ve Toplantı Başkanlığına Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın imzalanması için yetki verilmesi,2 - 2019 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun ve Bağımsız Denetçi Raporunun okunup müzakere edilerek onaylanması,3 - 2019 yılı Bilanço Kar ve Zarar Hesabının okunması, müzakeresi ve tasdiki,4 - Şirketimiz Yönetim Kurulu kararı uyarınca hazırlanan mali tablolar uyarınca bulunan zarar hakkında karar alınması ve ortaklara dağıtılacak kar hesaplanmadığından ortaklara herhangi bir kar dağıtılmamasına ilişkin teklifinin Genel Kurul'un tasvibine sunulması,5 - Dönem içinde görev alan Yönetim Kurulu Üyelerinin 2019 yılı faaliyetleri ile ilgili ayrı ayrı ibra edilmeleri hakkında karar alınması,6 - Yönetim Kurulu tarafından 2020 yılı için önerilecek olan Bağımsız Denetim firmasının onaylanması,7 - Yönetim Kurulu Üyeliklerine seçim yapılması ve seçilecek kişilerin görev sürelerinin belirlenmesi, seçilecek yönetim kurulu üyeleri hakkında II-17.1 KURUMSAL YÖNETİM TEBLİĞİ'nde yer alan (4.4.7.) numaralı ilke uyarınca genel kurula bilgi verilmesi,8 - Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek huzur hakkının tespiti hakkında karar alınması,9 - Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında 01.01.2019-31.12.2019 hesap döneminde Şirket ortakları veya üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek, ("TRİ") verilip verilmediği ve bu suretle ile menfaat sağlanıp sağlanmadığı, hususlarında Ortaklara yapılacak bilgilendirme ve açıklamalar yapılması10 - Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında 01.01.2019-31.12.2019 hesap döneminde Şirketimizce yapılan bağışlar hakkında Ortaklara yapılacak bilgilendirme ve açıklamalar yapılması ve Şirket Bağış Politikası kapsamında 2020 yılında yapılabilecek bağışlar için üst sınır belirlenmesi,11 - Şirketin İlişkili Taraflarla Yürütülen İşlemlerle İlgili Olarak Genel Kurulun Bilgilendirilmesi,12 - Yönetim Kurulumuz tarafından Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatlar çerçevesinde hazırlanarak daha önce Genel Kurulda ortaklar tarafından kabul edilen "Kar Dağıtım Politikasının", "Bilgilendirme Politikasının", "Ücretlendirme Politikasının" ve "Şirket Bağış Politikasının" koşullar değişmediğinden bu haliyle Genel Kurulda ortakların bilgisine sunulmasına,13 - Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın Şirketimizin 2019 yılı içerisinde BİST'de hisse geri alım işlemi yapılıp yapılmadığına ilişkin olarak Genel Kurulun Bilgilendirilmesi, karara bağlanması ve 2020 yılında da yapılabilecek Hisse Geri Alım programının esaslarının belirlenmesi ile Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,14 - Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğin 1.3.6. maddesi ile Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri kapsamında gerçekleşen işlem olup olmadığı hakkında genel kurula bilgi verilmesi ve Yönetim Kurulu Üyelerinin, yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'nci maddeleri kapsamına giren hususlarda yetkili kılınmaları hakkında gerekli iznin verilmesi,15 - Dilek, temenniler ve kapanış.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 MEPET 2019 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME NOTU05.06.2020.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 2 MEPET 2019 GK ilan metni.pdf - İlan MetniGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları Genel Kurul Toplantısına ait tutanağın tam metni ekte sunulmuştur.Mepet Metro Petrol ve Tesisleri Sanayi Ticaret Anonim Şirketi'nin 2019 yılı faaliyetine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısını yapmak üzere, Büyükdere Caddesi, No:171, Metro City, A Blok, Kat:17 1.Levent / İstanbul adresinde 05 Haziran 2020 Cuma günü, saat 12.00'de İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 04.06.2020 tarih ve 54748589 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Orhan KARABEY gözetiminde toplanıldı.Toplantıya ait davetin kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde 12 Mayıs 2020 tarih 10076 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde 06 Mayıs 2020 tarihinde Kamu Aydınlatma Platformunda duyurulmak suretiyle ilanla çağrı yapıldığı, imtiyazlı pay sahibine elden imza karşılığı teslim edildiği, böylece ilanlı toplantı ile ilgili yasal prosedürün yerine getirildiği anlaşıldı.Hazirun Cetvelinin tetkikinde Şirketin toplam 75.350.000-TL tutarındaki sermayesine tekabül eden 7.535.000.000 adet hisseden asaleten katılımın olmadığı, 35.621.193TL sermayesine tekabül eden 3.562.119.300 adet hissesinin vekaleten hissesinin toplantıda hazır bulunduğu ve böylece gerek anasözleşme gerekse ilgili mevzuat uyarınca yeterli nisap sağlanmış olduğu anlaşıldığından toplantının açılarak ve görüşme yapılmasına engel bir hususun olmadığı anlaşıldı.Bakanlık Temsilcisinin toplantının açılabileceğini belirtmesi üzerine Toplantı hazır bulunan Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Fatma ÖZTÜRK GÜMÜŞSU tarafından açılarak Gündem üzerine görüşmelere geçildi.1. Toplantının açılmasından sonra, gündemin birinci maddesinin görüşülmesi sırasında Toplantı Başkanlığı'na toplantıda hazır bulunan pay sahipleri ve vekilleri tarafından usulüne göre bir önerge verildiği görüldü. Divan teşkili konusunda Toplantı Başkanlığına Özgür YANAR'ın, Toplantı Yazmanlığına Elif KOÇBEY ve Oy Toplama Memurluğuna Şeyma ŞENEL'in iş bu önerge ile önerildiği görüldü. Başkaca önerge ve görüş olmadığından bu önerge Genel Kurulun oyuna sunuldu. Başkanlık Divanının teşkili ile ilgili yapılan seçim sonucunda Toplantı Başkanlığına Özgür YANAR'ın, Toplantı Yazmanlığına Elif KOÇBEY ve Oy Toplama Memurluğuna Şeyma ŞENEL'in seçilmesine oybirliği ile karar verildi. Toplantı Tutanağının Pay sahipleri adına Toplantı Başkanlığını oluşturanlarca imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesine ve Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde gerçekleştirilecek işlemler hususunda Fakı Buluç DEMİREL'e yetki verilmesine ilişkin teklif oybirliği ile karar verildi.2. Gündemin ikinci maddesinin görüşülmesine geçildi. 2019 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bağımsız Denetim Raporu'nun önceden ortakların incelemesine sunulmuş olması nedeniyle bir önerge verilerek sadece Bağımsız Denetim Raporu'nun sonuç kısımlarının okunması ve Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun ise okunmaksızın doğrudan müzakerelere geçilmesine ilişkin teklif okundu müzakere edildi teklif oybirliği ile kabul olduğundan, Bağımsız Denetim Raporunun görüş kısmı Bağımsız Denetim Şirketini temsilen katılan Fatih TERLEMEZ tarafından okundu müzakere edildi, yapılan oylamada 2019 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bağımsız Denetim Raporu oybirliği ile onaylandı ve imzalı bir sureti Toplantı Başkanına verildi.3. Gündemin üçüncü maddesinin görüşmesine geçildi. Faaliyet raporu ile birlikte üyelere sunulan 2019 yılı bilanço kar ve zarar hesabı okundu, müzakere edildi. GüHak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarKar Payı Dağıtım GörüşüldüGenel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 2019 yılı gk tutanak MEPET KAP.pdf - TutanakEK: 2 MEPET HAZİRUN KAP.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEK: 3 YK üye bağımsızlık beyanı MEPET.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç DokümanıEk AçıklamalarŞirketimiz 2019 yılı faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 05 Haziran 2020 tarihinde gerçekleştirilmiştir.Toplantıya ait tutanak, hazirun, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin beyanları ekte pdf olarak verilmiştir.Kamuoyuna duyurulur.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/849400BIST