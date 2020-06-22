***MEPET*** MEPET METRO PETROL VE TESİSLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
22.06.2020 18:32
***MEPET*** MEPET METRO PETROL VE TESİSLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
ÇAĞLA ÖZTÜRK Kadın Yönetim Kurulu Başkanı Yönetici 08.05.2017 İcrada Görevli - Yönetim Kurulu Üyelikleri Evet Bağımsız Üye Değil
FATMA ÖZTÜRK GÜMÜŞSU Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 08.05.2017 İcrada Görevli - Yönetim Kurulu Üyelikleri Evet Bağımsız Üye Değil
ÖZGÜR AYYILDIZ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 05.06.2020 İcrada Görevli Yönetici Evet Bağımsız Üye Değil
MEHMET ERDOĞAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 16.06.2017 İcrada Görevli Değil - Yönetici Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/661159 Değerlendirildi Hayır Denetlemeden Sorumlu Komite Başkanı/ Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı / Kurumsal Yönetim Komitesi üyesi.
HÜSEYİN BÜRGE Erkek Yönetim Kurulu Üyesi 05.06.2020 İcrada Görevli Değil Yönetici Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/849400 Değerlendirildi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi-Başkan/ Denetlemeden Sorumlu Komite – Üye/ Riskin Erken Saptanması Komitesi- Üye
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852370
BIST
18:05115.190
En Yüksek
|Değişim
|: 1,39%
|| 1.578,16
|Açılış
|: 114.701
|
|Önceki Kapanış
|: 113.612
|
115.447
En Düşük
114.267
18:056,8473
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0018
|Açılış
|: 6,8650
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8670
|
6,8592
En Düşük
6,8327
18:057,7109
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 0,0578
|Açılış
|: 7,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6950
|
7,7163
En Düşük
7,6418
18:05386,92
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 2,91
|Açılış
|: 386,92
|
|Önceki Kapanış
|: 384,01
|
388,05
En Düşük
383,37
BIST En Aktif Hisseler
|ENKAI
|6,49
|145.201.192
|% 10,00
|
|DERAS
|6,38
|49.368.023
|% 10,00
|
|PEKGY
|7,70
|19.566.886
|% 10,00
|
|BIZIM
|19,48
|558.253.022
|% 9,99
|
|RTALB
|35,72
|89.114.427
|% 9,98
|
|GSRAY
|3,01
|331.275.850
|% -7,38
|
|TSGYO
|3,39
|25.139.819
|% -7,38
|
|SNPAM
|7,31
|17.406.377
|% -7,23
|
|NIBAS
|9,00
|18.281.304
|% -6,05
|
|SONME
|7,06
|5.878.458
|% -5,49
|
|GARAN
|8,52
|2.258.557.204
|% 2,28
|
|VAKBN
|5,34
|1.841.068.744
|% 1,14
|
|HALKB
|6,45
|1.403.905.726
|% 5,56
|
|THYAO
|12,58
|1.362.179.113
|% 0,48
|
|EKGYO
|1,94
|1.151.165.825
|% 4,86
|
|EKGYO
|1,94
|1.151.165.825
|% 4,86
|
|VAKBN
|5,34
|1.841.068.744
|% 1,14
|
|KARSN
|2,55
|656.346.232
|% 9,91
|
|GARAN
|8,52
|2.258.557.204
|% 2,28
|
|KRDMD
|2,91
|775.747.320
|% -0,34
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4939
|8,5365
|% 0,78
|
|Frank
|7,1962
|7,2395
|% 0,52
|
|Riyal
|1,8190
|1,8281
|% -0,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.756
|1.757
|12,19
|
|Altın Gr.
|387
|387
|2,61
|
|Cumhuriyet
|2.509
|2.524
|37,50
|
|Tam
|2.575
|2.588
|36,40
|
|Yarım
|1.255
|1.266
|18,80
|
|Çeyrek
|629
|634
|9,40
|
|Gümüş.Ons
|17,78
|17,83
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|3,91
|3,92
|0,04
|
|B. Petrol
|42,68
|42,68
|0,49
|
Seans Raporu
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17:59AFYON
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17:55XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 1785, 7 artarak (% 1.35 ) 133, 583
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17:55XU100
Endeks 115, 186 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 39 üstünde . İşlem hacmi 21, 791.00 milyon TL de