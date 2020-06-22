***MEPET*** MEPET METRO PETROL VE TESİSLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***MEPET*** MEPET METRO PETROL VE TESİSLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviÇAĞLA ÖZTÜRK Kadın Yönetim Kurulu Başkanı Yönetici 08.05.2017 İcrada Görevli - Yönetim Kurulu Üyelikleri Evet Bağımsız Üye DeğilFATMA ÖZTÜRK GÜMÜŞSU Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 08.05.2017 İcrada Görevli - Yönetim Kurulu Üyelikleri Evet Bağımsız Üye DeğilÖZGÜR AYYILDIZ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 05.06.2020 İcrada Görevli Yönetici Evet Bağımsız Üye DeğilMEHMET ERDOĞAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 16.06.2017 İcrada Görevli Değil - Yönetici Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/661159 Değerlendirildi Hayır Denetlemeden Sorumlu Komite Başkanı/ Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı / Kurumsal Yönetim Komitesi üyesi.HÜSEYİN BÜRGE Erkek Yönetim Kurulu Üyesi 05.06.2020 İcrada Görevli Değil Yönetici Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/849400 Değerlendirildi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi-Başkan/ Denetlemeden Sorumlu Komite – Üye/ Riskin Erken Saptanması Komitesi- Üyehttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852370BIST