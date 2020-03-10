***MEPET*** MEPET METRO PETROL VE TESİSLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)
10.03.2020 19:19
***MEPET*** MEPET METRO PETROL VE TESİSLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
10/03/2020
Karar Sayısı
1
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
a) 01.01.2019-31.12.2019 dönemine ilişkin konsolide finansal ve mali tablolar tarafımızdan incelenmiştir. b) İşletmedeki görev ve sorumluluk alanında sahip olunan bilgiler çerçevesinde, finansal ve mali tabloların önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini, c) İşletmedeki görev ve sorumluluk alanında sahip olunan bilgiler çerçevesinde, Tebliğ uyarınca hazırlanmış finansal tabloların konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu, kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını ve raporun işin gelişimi ve performansını, işletmenin finansal durumunu, karşı karşıya olunan önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığını, d) Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (URF) ve Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (KYBF) tarafımızca kabul edildiğini, Beyan ederiz. Ad Soyad Görevi
Çağla ÖZTÜRK Yönetim Kurulu Başkanı
Fatma ÖZTÜRK GÜMÜŞSU Yönetim Kurulu Üyesi
Yağmur ÖZTÜRK Yönetim Kurulu Üyesi
Mehmet ERDOĞAN Yönetim Kurulu Üyesi
Şahin ARSLANTAŞ Yönetim Kurulu Üyesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/826505
BIST