***MEPET*** MEPET METRO PETROL VE TESİSLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
08.06.2021 15:46
***MEPET*** MEPET METRO PETROL VE TESİSLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Yönetim Kurulu Komiteleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 07.06.2021 tarihinde gerçekleştirilmiş olan Olağan Genel Kurul Toplantısı neticesinde belirlenen Yönetim Kurulu'nun 08.06.2021 tarihli kararı ile Yönetim Kurulu ve Yönetim Kurulu'nun bünyesinde oluşturulmuş olan Komitelerdeki görev dağılımı aşağıdadır.
Yönetim Kurulu:
Ad/ Soyad
Görevi
Çağla ÖZTÜRK
Yönetim Kurulu Başkanı
Fatma ÖZTÜRK GÜMÜŞSU Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Özgür AYYILDIZ Yönetim Kurulu Üyesi
Lokman KONDAKÇI Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Ahmet HAVUZ Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Komiteler:
Komitenin Adı
Komite Üyesi Adı
Görevi
Kurumsal Yönetim Uyum Komitesi Lokman KONDAKÇI Başkan
Kurumsal Yönetim Uyum Komitesi Ahmet HAVUZ Üye
Kurumsal Yönetim Uyum Komitesi Erol ÖZDAMAR Üye
Denetlemeden Sorumlu Komite Ahmet HAVUZ Başkan
Denetlemeden Sorumlu Komite Lokman KONDAKÇI Üye
Riskin Erken Saptanması Komitesi Ahmet HAVUZ Başkan
Riskin Erken Saptanması Komitesi Lokman KONDAKÇI Üye
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/941074
BIST
16:591.449
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 1,91
|Açılış
|: 1.447
|
|Önceki Kapanış
|: 1.447
|
1.454
En Düşük
1.443
16:598,6022
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0104
|Açılış
|: 8,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6200
|
8,6340
En Düşük
8,5831
16:5910,4913
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0135
|Açılış
|: 10,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 10,4900
|
10,5214
En Düşük
10,4537
16:59521,64
En Yüksek
|Değişim
|: -0,82%
|| -4,30
|Açılış
|: 521,64
|
|Önceki Kapanış
|: 525,94
|
527,27
En Düşük
521,10
BIST En Aktif Hisseler16:59
|ATATP
|31,94
|22.975.145
|% 9,99
|
|RODRG
|18,82
|4.183.335
|% 9,99
|
|BTCIM
|12,81
|25.293.767
|% 9,96
|
|SEKUR
|22,32
|14.441.487
|% 9,95
|
|TUCLK
|12,06
|77.812.059
|% 9,94
|
|YAYLA
|3,83
|19.452.686
|% -9,46
|
|MERIT
|200,00
|1.110.025
|% -8,68
|
|METUR
|20,78
|20.351.434
|% -7,64
|
|ETYAT
|3,50
|5.541.790
|% -7,41
|
|ISBIR
|6.520,60
|2.420.290
|% -6,93
|
|GARAN
|8,34
|950.708.817
|% 0,60
|
|KOZAL
|126,80
|842.967.212
|% 1,20
|
|THYAO
|14,30
|780.705.729
|% 0,14
|
|YKBNK
|2,27
|481.513.640
|% 1,34
|
|SASA
|34,48
|463.838.743
|% 2,07
|
|YKBNK
|2,27
|481.513.640
|% 1,34
|
|EKGYO
|1,99
|233.971.387
|% 0,00
|
|GARAN
|8,34
|950.708.817
|% 0,60
|
|IHLGM
|1,19
|118.432.691
|% 0,00
|
|TSKB
|1,40
|119.121.261
|% 0,72
|
|16:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6007
|8,6022
|% -0,12
|
|Euro
|10,4856
|10,4913
|% -0,13
|
|Sterlin
|12,1138
|12,1745
|% -0,48
|
|Frank
|9,5633
|9,6209
|% 0,06
|
|Riyal
|2,2873
|2,2987
|% -0,10
|
|16:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.894
|1.895
|-4,90
|
|Altın Gr.
|522
|522
|-4,26
|
|Cumhuriyet
|3.449
|3.501
|-17,00
|
|Tam
|3.433
|3.519
|-20,21
|
|Yarım
|1.659
|1.702
|-9,78
|
|Çeyrek
|832
|851
|-4,88
|
|Gümüş.Ons
|27,78
|27,81
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|7,61
|7,62
|-0,11
|
|B. Petrol
|70,96
|70,96
|-0,51
|
Seans Raporu
16:59
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17:14
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