***MEPET*** MEPET METRO PETROL VE TESİSLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***MEPET*** MEPET METRO PETROL VE TESİSLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 07.06.2021 tarihinde gerçekleştirilmiş olan Olağan Genel Kurul Toplantısı neticesinde belirlenen Yönetim Kurulu'nun 08.06.2021 tarihli kararı ile Yönetim Kurulu ve Yönetim Kurulu'nun bünyesinde oluşturulmuş olan Komitelerdeki görev dağılımı aşağıdadır.Yönetim Kurulu:Ad/ SoyadGöreviÇağla ÖZTÜRKYönetim Kurulu BaşkanıFatma ÖZTÜRK GÜMÜŞSU Yönetim Kurulu Başkan VekiliÖzgür AYYILDIZ Yönetim Kurulu ÜyesiLokman KONDAKÇI Bağımsız Yönetim Kurulu ÜyesiAhmet HAVUZ Bağımsız Yönetim Kurulu ÜyesiKomiteler:Komitenin AdıKomite Üyesi AdıGöreviKurumsal Yönetim Uyum Komitesi Lokman KONDAKÇI BaşkanKurumsal Yönetim Uyum Komitesi Ahmet HAVUZ ÜyeKurumsal Yönetim Uyum Komitesi Erol ÖZDAMAR ÜyeDenetlemeden Sorumlu Komite Ahmet HAVUZ BaşkanDenetlemeden Sorumlu Komite Lokman KONDAKÇI ÜyeRiskin Erken Saptanması Komitesi Ahmet HAVUZ BaşkanRiskin Erken Saptanması Komitesi Lokman KONDAKÇI Üyehttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/941074BIST