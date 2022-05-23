***MEPET* *VANGD*** VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
23.05.2022 11:11
***MEPET******VANGD*** VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )
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Pay Alım Satım Bildirimi
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Bildirim İçeriği
Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
20.05.2022 tarihinde Mepet Metro Petrol ve Tesisleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MEPET) payları ile ilgili olarak 4,71 – 5,15 TL fiyat aralığından 674.184 TL toplam nominal tutarlı Alış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Mepet Metro Petrol ve Tesisleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MEPET) sermayesindeki paylarımız 20.05.2022 tarihi itibariyle % 0,89 olmuştur. Metro Ticari ve Mali Yatırımlar Holding A.Ş.'nin elinde bulundurduğu %47,73 oranındaki paylarda ortaklığımızla birlikte hareket etmektedir. İşlemin detaylarına ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
20/05/2022 674.184 0 674.184 0 674.184 % 0 % 0 % 0,89 % 0,89
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031675
BIST
11:012.394
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 21,44
|Açılış
|: 2.392
|
|Önceki Kapanış
|: 2.372
|
2.398
En Düşük
2.385
11:0115,9534
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,0806
|Açılış
|: 15,9050
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8700
|
15,9720
En Düşük
15,8601
11:0116,9634
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 0,1623
|Açılış
|: 16,7700
|
|Önceki Kapanış
|: 16,7100
|
16,9634
En Düşük
16,8034
11:01951,38
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 8,83
|Açılış
|: 951,38
|
|Önceki Kapanış
|: 942,56
|
953,51
En Düşük
943,34
BIST En Aktif Hisseler11:01
|IMASM
|51,55
|6.948.842
|% 9,91
|
|DERHL
|6,77
|16.340.285
|% 9,90
|
|LIDFA
|7,35
|11.950.130
|% 9,87
|
|DAGHL
|26,00
|804.908
|% 9,80
|
|SAYAS
|36,00
|25.766.283
|% 9,09
|
|SNKRN
|25,44
|265.644
|% -9,98
|
|POLTK
|648,80
|10.842.150
|% -7,71
|
|ERSU
|3,99
|6.441.914
|% -6,99
|
|CASA
|107,40
|101.063
|% -6,61
|
|SELVA
|10,55
|4.726.727
|% -5,38
|
|THYAO
|42,82
|715.005.443
|% -0,09
|
|KARSN
|5,97
|571.732.471
|% 6,04
|
|GARAN
|16,43
|558.623.487
|% 1,11
|
|ASELS
|23,50
|505.428.528
|% 3,16
|
|SISE
|19,42
|377.092.884
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,28
|222.602.160
|% 6,67
|
|KARSN
|5,97
|571.732.471
|% 6,04
|
|YKBNK
|4,38
|321.769.180
|% 1,15
|
|TSKB
|1,98
|94.164.021
|% 2,59
|
|AKBNK
|8,14
|288.649.814
|% 1,24
|
|11:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,9445
|15,9534
|% 0,51
|
|Euro
|16,9430
|16,9634
|% 0,97
|
|Sterlin
|19,9505
|20,0506
|% 0,93
|
|Frank
|16,3478
|16,4463
|% 0,79
|
|Riyal
|4,2339
|4,2551
|% 0,36
|
|11:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.857
|1.857
|10,64
|
|Altın Gr.
|949
|949
|6,35
|
|Cumhuriyet
|6.289
|6.384
|53,00
|
|Tam
|6.256
|6.412
|10,48
|
|Yarım
|3.024
|3.102
|5,07
|
|Çeyrek
|1.517
|1.551
|2,53
|
|Gümüş.Ons
|21,98
|22,01
|0,23
|
|Gümüş Gr.
|11,20
|11,23
|0,11
|
|B. Petrol
|111
|111
|1,03
|
Seans Raporu
11:01
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11:14XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 25, 44 artarak (% 0.97 ) 2, 657
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11:14
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi METRO, SKBNK, TRKCM
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11:14
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse TRKCM, THYAO, SODA
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11:14XU100
Endeks 2, 394 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 93 üstünde . İşlem hacmi 7, 787.00 milyon TL de
-
11:14DERHL
Yüzde 9.90 oranında artışla 6.77 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 471, 539 adet işlem