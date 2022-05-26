***MEPET* *VANGD*** VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi









***MEPET******VANGD*** VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )İlgili Şirketler [MEPET]İlgili Fonlar []TürkçePay Alım Satım BildirimiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiPay Alım Satım BilgileriAçıklamalar26.05.2022 tarihinde Mepet Metro Petrol ve Tesisleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MEPET) payları ile ilgili olarak 3,67 - 3,83 TL fiyat aralığından 674.184 TL toplam nominal tutarlı Satış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Mepet Metro Petrol ve Tesisleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MEPET) sermayesindeki paylarımız 26.05.2022 tarihi itibariyle % 0 olmuştur. Metro Ticari ve Mali Yatırımlar Holding A.Ş.'nin elinde bulundurduğu %47,73 oranındaki paylarda ortaklığımızla birlikte hareket etmektedir.Pay Alım Satım Bilgileriİşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)26/05/2022 0 674.184 -674.184 674.184 0 % 0,89 % 0,89 % 0 % 0http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1032816BIST