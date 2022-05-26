***MEPET* *VANGD*** VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
26.05.2022 19:20
***MEPET******VANGD*** VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )
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Pay Alım Satım Bildirimi
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Bildirim İçeriği
Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
26.05.2022 tarihinde Mepet Metro Petrol ve Tesisleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MEPET) payları ile ilgili olarak 3,67 - 3,83 TL fiyat aralığından 674.184 TL toplam nominal tutarlı Satış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Mepet Metro Petrol ve Tesisleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MEPET) sermayesindeki paylarımız 26.05.2022 tarihi itibariyle % 0 olmuştur. Metro Ticari ve Mali Yatırımlar Holding A.Ş.'nin elinde bulundurduğu %47,73 oranındaki paylarda ortaklığımızla birlikte hareket etmektedir.
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
26/05/2022 0 674.184 -674.184 674.184 0 % 0,89 % 0,89 % 0 % 0
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1032816
BIST
18:052.451
En Yüksek
|Değişim
|: 1,35%
|| 32,74
|Açılış
|: 2.423
|
|Önceki Kapanış
|: 2.418
|
2.456
En Düşük
2.421
18:0516,3565
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0081
|Açılış
|: 16,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 16,3600
|
16,4688
En Düşük
16,2440
18:0517,5767
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 0,1072
|Açılış
|: 17,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 17,4300
|
17,6499
En Düşük
17,4329
18:05972,11
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -2,65
|Açılış
|: 972,11
|
|Önceki Kapanış
|: 974,77
|
977,51
En Düşük
965,08
BIST En Aktif Hisseler18:05
|GESAN
|26,18
|129.547.652
|% 10,00
|
|MPARK
|33,24
|32.144.937
|% 9,99
|
|KARSN
|6,40
|1.886.624.341
|% 9,97
|
|UFUK
|38,62
|1.020.034
|% 9,97
|
|RODRG
|16,00
|3.856.679
|% 9,97
|
|KZBGY
|75,15
|48.808.458
|% -9,95
|
|NUGYO
|5,00
|231.934.852
|% -9,91
|
|MEPET
|3,67
|42.862.963
|% -9,83
|
|MMCAS
|2,49
|145.287
|% -6,39
|
|HUNER
|2,57
|76.133.734
|% -5,51
|
|THYAO
|44,46
|6.082.092.082
|% 4,22
|
|SISE
|20,90
|2.716.423.873
|% -0,67
|
|KARSN
|6,40
|1.886.624.341
|% 9,97
|
|ARCLK
|81,25
|1.782.989.326
|% 9,21
|
|KOZAL
|193,70
|1.710.241.092
|% 3,42
|
|KARSN
|6,40
|1.886.624.341
|% 9,97
|
|SKBNK
|1,33
|338.521.833
|% 5,56
|
|YKBNK
|4,55
|866.397.101
|% 0,66
|
|HALKB
|5,53
|1.001.444.369
|% -2,30
|
|DOHOL
|3,76
|660.098.052
|% 3,01
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,3280
|16,3485
|% -0,10
|
|Euro
|17,5163
|17,5750
|% 0,60
|
|Sterlin
|20,5151
|20,6179
|% -0,01
|
|Frank
|16,9772
|17,0794
|% 0,24
|
|Riyal
|4,3467
|4,3685
|% -0,03
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.850
|1.850
|-3,46
|
|Altın Gr.
|972
|972
|-2,72
|
|Cumhuriyet
|6.460
|6.559
|-10,00
|
|Tam
|6.432
|6.594
|-10,70
|
|Yarım
|3.109
|3.190
|-5,18
|
|Çeyrek
|1.559
|1.595
|-2,59
|
|Gümüş.Ons
|21,95
|21,98
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|11,53
|11,55
|-0,03
|
|B. Petrol
|114
|114
|3,09
|