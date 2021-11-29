***MERCN* *A1CAP* *ACP*** A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Tarafından
29.11.2021 18:58
***MERCN******A1CAP******ACP*** A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
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Türkçe
Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MERCAN KİMYA SANAYİ ve TİCARET A.Ş. HALKA ARZ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU – I EKTE SUNULMAKTADIR.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980129
BIST
18:051.809
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 1.809
|
0
En Düşük
0
18:0512,8172
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0009
|Açılış
|: 12,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 12,3050
|
12,9085
En Düşük
12,6998
18:0514,5627
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 0,0938
|Açılış
|: 14,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 13,9200
|
14,6058
En Düşük
14,2915
18:05738,54
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 3,54
|Açılış
|: 738,54
|
|Önceki Kapanış
|: 735,00
|
744,46
En Düşük
729,71
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BASGZ
|12,76
|485.241.716
|% 0,00
|
|ISSEN
|10,51
|16.427.960
|% 0,00
|
|GUBRF
|79,00
|371.527.473
|% 0,00
|
|HEKTS
|11,73
|418.035.454
|% 0,00
|
|TSGYO
|2,77
|26.577.982
|% 0,00
|
|BASGZ
|12,76
|485.241.716
|% 0,00
|
|ISSEN
|10,51
|16.427.960
|% 0,00
|
|GUBRF
|79,00
|371.527.473
|% 0,00
|
|HEKTS
|11,73
|418.035.454
|% 0,00
|
|TSGYO
|2,77
|26.577.982
|% 0,00
|
|THYAO
|17,32
|3.097.347.195
|% 0,00
|
|SASA
|42,96
|2.262.477.506
|% 0,00
|
|GARAN
|11,40
|2.124.704.348
|% 0,00
|
|ASELS
|22,74
|1.848.672.479
|% 0,00
|
|SISE
|12,29
|1.430.955.915
|% 0,00
|
|YKBNK
|3,17
|1.196.078.044
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,26
|679.229.057
|% 0,00
|
|ODAS
|1,52
|319.788.989
|% 0,00
|
|GARAN
|11,40
|2.124.704.348
|% 0,00
|
|THYAO
|17,32
|3.097.347.195
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|12,7793
|12,7876
|% -0,22
|
|Euro
|14,4966
|14,5508
|% 0,57
|
|Sterlin
|17,0872
|17,1729
|% 0,54
|
|Frank
|13,9141
|13,9979
|% 0,69
|
|Riyal
|3,4210
|3,4382
|% 0,46
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.793
|1.793
|9,12
|
|Altın Gr.
|742
|742
|7,37
|
|Cumhuriyet
|4.832
|4.905
|151,00
|
|Tam
|4.806
|4.932
|153,83
|
|Yarım
|2.323
|2.386
|74,41
|
|Çeyrek
|1.165
|1.193
|37,21
|
|Gümüş.Ons
|22,83
|22,86
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|9,45
|9,47
|0,04
|
|B. Petrol
|71,16
|71,16
|-2,06
|
Seans Raporu
18:05
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17:59AKSA
Yüzde 6.68 oranında artışla 27.78 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 130, 968 adet işlem
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17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 36, 95 artarak (% 1.93 ) 1, 951
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17:58XU100
Endeks 1, 808 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 77 üstünde . İşlem hacmi 26, 502.00 milyon TL de
-
17:56ASELS
Yüzde 8.51 oranında artışla 22.44 lira fiyatla işlem gören hissede 71, 628, 655 adet işlem
-
17:55KRGYO
Yüzde 5.20 oranında artışla 6.07 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 792, 434 adet işlem