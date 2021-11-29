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***MERCN* *A1CAP* *ACP*** A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Tarafından

29.11.2021 18:58
***MERCN* *A1CAP* *ACP*** A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Rapor


***MERCN******A1CAP******ACP*** A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )

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Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Tarafından Hazırlanan)

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Açıklamalar

MERCAN KİMYA SANAYİ ve TİCARET A.Ş. HALKA ARZ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU – I EKTE SUNULMAKTADIR.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980129


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BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
BASGZ 12,76 485.241.716 % 0,00  
ISSEN 10,51 16.427.960 % 0,00  
GUBRF 79,00 371.527.473 % 0,00  
HEKTS 11,73 418.035.454 % 0,00  
TSGYO 2,77 26.577.982 % 0,00  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 12,7793 12,7876 % -0,22  
Euro 14,4966 14,5508 % 0,57  
Sterlin 17,0872 17,1729 % 0,54  
Frank 13,9141 13,9979 % 0,69  
Riyal 3,4210 3,4382 % 0,46  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.793 1.793 9,12  
Altın Gr. 742 742 7,37  
Cumhuriyet 4.832 4.905 151,00  
Tam 4.806 4.932 153,83  
Yarım 2.323 2.386 74,41  
Çeyrek 1.165 1.193 37,21  
Gümüş.Ons 22,83 22,86 -0,01  
Gümüş Gr. 9,45 9,47 0,04  
B. Petrol 71,16 71,16 -2,06  
Seans Raporu 18:05
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