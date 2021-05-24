***MERCN* *A1CAP* *ACP*** A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***MERCN******A1CAP******ACP*** A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [MERCN]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarMercan Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin halka arzına ilişkin satış sonuçları ile iadri sorumluluğu bulnunan ve içsel bilgilere erişebilen kişilerin pay alımlarına ilişkin bilgiler ekte yer almaktadır.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/937532BIST