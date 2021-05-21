***MERCN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
21.05.2021 08:52
***MERCN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
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BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MERCN.HE [Değişken Fiyat Yöntemi ile Borsada Halka Arz] MERCAN KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Miktar: 20.000.000 TL nominal, Aracı: ACP, Kapanış Tarihi: 21.05.2021, Fiyat Aralığı: 8,81 TL – 10,46 TL Halka arz emir toplama 10:30-13:00 saatleri arasında yapılmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/937104
BIST
10:061.458
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 8,26
|Açılış
|: 1.456
|
|Önceki Kapanış
|: 1.450
|
1.460
En Düşük
1.456
10:068,3831
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0026
|Açılış
|: 18,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2900
|
8,3964
En Düşük
8,3662
10:0610,2571
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0045
|Açılış
|: 7,4591
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4849
|
10,2787
En Düşük
10,2358
10:06505,27
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,57
|Açılış
|:
|
|Önceki Kapanış
|:
|
En Düşük
BIST En Aktif Hisseler10:06
|ORMA
|34,10
|149.358
|% 10,00
|
|MERKO
|6,21
|5.848.633
|% 9,91
|
|EUKYO
|4,79
|186.316
|% 9,61
|
|JANTS
|93,95
|39.800.253
|% 6,94
|
|EUYO
|4,99
|502.764
|% 6,85
|
|SEKUR
|23,42
|863.569
|% -5,49
|
|UZERB
|44,00
|86.372
|% -4,93
|
|AYEN
|5,75
|2.750.955
|% -4,49
|
|PRKAB
|11,42
|578.485
|% -4,36
|
|YAPRK
|77,90
|227.444
|% -4,18
|
|GARAN
|8,24
|97.080.377
|% 0,12
|
|THYAO
|13,67
|70.909.540
|% 0,66
|
|KRDMD
|8,13
|59.061.115
|% 1,37
|
|YKBNK
|2,20
|50.015.386
|% 0,46
|
|EREGL
|18,74
|43.499.822
|% 0,92
|
|YKBNK
|2,20
|50.015.386
|% 0,46
|
|TSKB
|1,38
|22.367.765
|% 0,00
|
|GARAN
|8,24
|97.080.377
|% 0,12
|
|AKBNK
|5,32
|39.993.897
|% 0,38
|
|KRDMD
|8,13
|59.061.115
|% 1,37
|
|10:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3801
|8,3831
|% 0,03
|
|Euro
|10,2488
|10,2571
|% -0,04
|
|Sterlin
|11,8532
|11,9127
|% -0,03
|
|Frank
|9,3261
|9,3822
|% 0,27
|
|Riyal
|2,2291
|2,2402
|% 0,04
|
|10:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.874
|1.875
|-2,74
|
|Altın Gr.
|505
|505
|-0,57
|
|Cumhuriyet
|3.335
|3.386
|22,00
|
|Tam
|3.323
|3.409
|1,23
|
|Yarım
|1.606
|1.649
|0,59
|
|Çeyrek
|806
|825
|0,30
|
|Gümüş.Ons
|27,64
|27,66
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|7,45
|7,46
|-0,02
|
|B. Petrol
|64,89
|64,89
|-0,22
|