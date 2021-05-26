***MERCN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik









***MERCN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik )İlgili Şirketler [MERCN]İlgili Fonlar []TürkçeEndeks Şirketlerinde DeğişiklikYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiEndeks Şirketlerinde DeğişiklikAçıklamalarMercan Kimya payları, 27/05/2021 tarihinden itibaren Borsa İstanbul Ana Pazar'da işlem görmeye başlayacağından, söz konusu tarihten itibaren BIST Tüm, BIST Tüm-100, BIST Ana, BIST Halka Arz, BIST Sınai, BIST Kimya Petrol Plastik ve BIST Denizli endeksleri kapsamına dahil edilecek olup, endekslerin hesaplanmasında şirketin paylarının sayısı 63.456.982 ve fiili dolaşımdaki pay oranı ise %29 olarak dikkate alınacaktır.Endeks Şirketlerinde DeğişiklikPay Adı Kapsamına Dahil Edildiği Endeks Kapsamından Çıkarıldığı Endeks Geçerlilik TarihiMERCAN KIMYA XUTUM 27/05/2021MERCAN KIMYA XTUMY 27/05/2021MERCAN KIMYA XBANA 27/05/2021MERCAN KIMYA XHARZ 27/05/2021MERCAN KIMYA XUSIN 27/05/2021MERCAN KIMYA XKMYA 27/05/2021MERCAN KIMYA XSDNZ 27/05/2021http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/938240BIST