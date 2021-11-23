***MERCN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
23.11.2021 11:49
***MERCN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MERCN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979100
BIST
11:591.761
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 5,11
|Açılış
|: 1.757
|
|Önceki Kapanış
|: 1.755
|
1.792
En Düşük
1.752
11:5912,3008
En Yüksek
|Değişim
|: 7,84%
|| 0,8946
|Açılış
|: 12,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 11,2450
|
12,4836
En Düşük
11,3504
11:5913,8800
En Yüksek
|Değişim
|: 8,25%
|| 1,0575
|Açılış
|: 13,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 12,6300
|
14,0641
En Düşük
12,7722
11:59708,81
En Yüksek
|Değişim
|: 7,02%
|| 46,47
|Açılış
|: 708,81
|
|Önceki Kapanış
|: 662,34
|
724,10
En Düşük
658,81
BIST En Aktif Hisseler11:59
|YBTAS
|12.111,00
|72.666
|% 10,00
|
|PENTA
|226,90
|3.500.512
|% 9,99
|
|TETMT
|253,40
|1.680.549
|% 9,98
|
|KENT
|189,90
|1.274.419
|% 9,96
|
|MIATK
|19,11
|4.784.609
|% 9,95
|
|BASGZ
|11,39
|500.932.237
|% -9,39
|
|KZBGY
|32,92
|16.109.488
|% -9,16
|
|AVOD
|5,09
|29.624.578
|% -8,12
|
|MERCN
|10,23
|47.670.156
|% -8,00
|
|GMTAS
|2,06
|2.275.367
|% -7,62
|
|KRDMD
|8,61
|1.588.171.188
|% 3,49
|
|SISE
|11,58
|1.493.300.859
|% 3,30
|
|GARAN
|11,81
|1.016.226.111
|% -1,09
|
|EREGL
|22,46
|992.444.034
|% 4,17
|
|TSPOR
|8,55
|578.909.960
|% -6,46
|
|KRDMD
|8,61
|1.588.171.188
|% 3,49
|
|ODAS
|1,56
|263.498.828
|% -4,88
|
|YKBNK
|3,49
|534.387.561
|% -1,41
|
|SISE
|11,58
|1.493.300.859
|% 3,30
|
|GARAN
|11,81
|1.016.226.111
|% -1,09
|
|11:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|12,2198
|12,3008
|% 7,84
|
|Euro
|13,7904
|13,8800
|% 8,25
|
|Sterlin
|16,3315
|16,4134
|% 7,23
|
|Frank
|13,1018
|13,1807
|% 7,59
|
|Riyal
|3,2535
|3,2698
|% 7,32
|
|11:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.802
|1.803
|-2,93
|
|Altın Gr.
|711
|711
|48,43
|
|Cumhuriyet
|4.725
|4.796
|377,00
|
|Tam
|4.661
|4.795
|349,11
|
|Yarım
|2.253
|2.320
|168,87
|
|Çeyrek
|1.130
|1.160
|84,44
|
|Gümüş.Ons
|23,95
|23,99
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|9,43
|9,45
|0,58
|
|B. Petrol
|79,02
|79,02
|-0,68
|