***MERCN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
13.09.2022 17:39
***MERCN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MERCN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1062803
BIST
18:053.427
En Yüksek
|Değişim
|: -6,09%
|| -222,33
|Açılış
|: 3.684
|
|Önceki Kapanış
|: 3.649
|
3.715
En Düşük
3.427
18:0518,2508
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0357
|Açılış
|: 18,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2950
|
18,2633
En Düşük
18,2119
18:0518,2509
En Yüksek
|Değişim
|: -1,07%
|| -0,1978
|Açılış
|: 18,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5000
|
18,5908
En Düşük
18,2334
18:05999,60
En Yüksek
|Değişim
|: -1,12%
|| -11,33
|Açılış
|: 999,59
|
|Önceki Kapanış
|: 1.010,92
|
1.016,17
En Düşük
995,99
BIST En Aktif Hisseler18:05
|NTHOL
|13,53
|166.834.797
|% 10,00
|
|ROYAL
|6,93
|4.253.107
|% 10,00
|
|RODRG
|36,54
|3.297.881
|% 9,99
|
|COSMO
|39,64
|917.032
|% 9,99
|
|OYYAT
|30,88
|91.424.662
|% 9,97
|
|TCELL
|23,22
|2.222.291.636
|% -10,00
|
|UTPYA
|23,76
|2.188.972
|% -10,00
|
|AKBNK
|15,76
|14.462.159.587
|% -9,99
|
|ASUZU
|264,90
|352.138.381
|% -9,99
|
|HALKB
|13,62
|5.654.153.419
|% -9,98
|
|AKBNK
|15,76
|14.462.159.587
|% -9,99
|
|YKBNK
|8,73
|13.028.181.689
|% -9,91
|
|ISCTR
|11,30
|10.930.020.109
|% -9,96
|
|THYAO
|71,10
|10.688.416.747
|% -5,14
|
|ASELS
|30,00
|8.344.705.835
|% -6,95
|
|YKBNK
|8,73
|13.028.181.689
|% -9,91
|
|EKGYO
|4,82
|5.850.213.632
|% -9,91
|
|ISCTR
|11,30
|10.930.020.109
|% -9,96
|
|AKBNK
|15,76
|14.462.159.587
|% -9,99
|
|KRDMD
|14,45
|6.946.908.618
|% -5,62
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2439
|18,2508
|% 0,20
|
|Euro
|18,2394
|18,2509
|% -1,07
|
|Sterlin
|20,9750
|21,0802
|% -1,21
|
|Frank
|18,9238
|19,0378
|% -0,58
|
|Riyal
|4,8412
|4,8654
|% 0,10
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.703
|1.704
|-21,17
|
|Altın Gr.
|999
|999
|-11,77
|
|Cumhuriyet
|6.722
|6.824
|-48,00
|
|Tam
|6.744
|6.815
|-41,00
|
|Yarım
|3.286
|3.332
|-18,00
|
|Çeyrek
|1.648
|1.665
|-11,00
|
|Gümüş.Ons
|19,43
|19,45
|-0,36
|
|Gümüş Gr.
|11,40
|11,41
|-0,22
|
|B. Petrol
|92,27
|92,27
|-1,73
|
Seans Raporu
18:05
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