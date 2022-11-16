***MERCN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.11.2022 16:06
***MERCN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MERCN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1080366
BIST
15:524.680
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 22,87
|Açılış
|: 4.702
|
|Önceki Kapanış
|: 4.657
|
4.784
En Düşük
4.651
15:5218,6143
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0128
|Açılış
|: 18,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7200
|
18,6430
En Düşük
18,5685
15:5219,4035
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 0,1321
|Açılış
|: 19,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 19,4900
|
19,4349
En Düşük
19,2248
15:521.065,34
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 1,86
|Açılış
|: 1.065,34
|
|Önceki Kapanış
|: 1.063,48
|
1.068,40
En Düşük
1.059,11
BIST En Aktif Hisseler15:51
|ALBRK
|3,08
|222.999.532
|% 10,00
|
|BURVA
|44,44
|29.858.343
|% 10,00
|
|BRLSM
|24,44
|85.701.447
|% 9,99
|
|HEDEF
|15,43
|30.728.035
|% 9,98
|
|PRDGS
|11,58
|175.351.928
|% 9,97
|
|BASCM
|4,19
|778.812
|% -23,82
|
|MNDRS
|8,92
|139.290.964
|% -9,99
|
|ALCTL
|91,55
|353.017.907
|% -9,98
|
|ZEDUR
|31,38
|1.766.364
|% -9,98
|
|DOGUB
|8,60
|21.261.416
|% -9,95
|
|THYAO
|104,80
|7.208.430.637
|% -3,85
|
|YKBNK
|11,39
|6.718.819.058
|% 5,56
|
|ISCTR
|10,23
|5.688.070.357
|% 5,14
|
|AKBNK
|17,07
|5.284.382.599
|% 5,44
|
|EREGL
|37,30
|4.674.352.516
|% -0,80
|
|YKBNK
|11,39
|6.718.819.058
|% 5,56
|
|ISCTR
|10,23
|5.688.070.357
|% 5,14
|
|SKBNK
|2,39
|1.254.114.827
|% 2,14
|
|EKGYO
|5,64
|2.544.866.091
|% 1,44
|
|TSKB
|3,40
|1.521.120.602
|% 4,29
|
|15:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6091
|18,6149
|% 0,07
|
|Euro
|19,3941
|19,4037
|% 0,69
|
|Sterlin
|22,0954
|22,2063
|% 0,44
|
|Frank
|19,7121
|19,8308
|% 0,43
|
|Riyal
|4,9378
|4,9626
|% 0,06
|
|15:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.780
|1.780
|1,40
|
|Altın Gr.
|1.065
|1.065
|1,86
|
|Cumhuriyet
|7.103
|7.211
|18,00
|
|Tam
|7.072
|7.184
|-11,00
|
|Yarım
|3.434
|3.512
|-5,00
|
|Çeyrek
|1.717
|1.756
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|21,80
|21,84
|0,24
|
|Gümüş Gr.
|13,05
|13,07
|0,15
|
|B. Petrol
|94,05
|94,05
|0,19
|
Seans Raporu
15:51
daha fazla
-
16:06MTRKS
Yüzde 6.09 oranında artışla 37.62 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 358, 409 adet işlem
-
16:05BRLSM
Yüzde 9.99 oranında artışla 24.44 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 546, 572 adet işlem
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16:04ISCTR
Yüzde 5.14 oranında artışla 10.23 lira fiyatla işlem gören hissede 557, 857, 712 adet işlem
-
16:03FONET
Yüzde 9.18 oranında artışla 16.06 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 609, 310 adet işlem
-
16:02XU100
Endeks 4, 684 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 58 üstünde . İşlem hacmi 104, 832.00 milyon TL de